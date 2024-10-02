Факторинг в бухгалтерском учете: шпаргалка для бизнеса

Справиться с кассовым разрывом поможет не только банковский кредит, но и факторинг. При этом факторинг не отражается в кредиторской задолженности и не утяжеляет ваш баланс. Расскажем сегодня о факторинге и о том, как правильно отразить операции факторинга в бухучете.

Что такое факторинг

Факторинг — это финансовая услуга для бизнеса, которая заключается в продаже долга покупателя банку (фактору). Чаще всего факторингом пользуются торговые компании, которые продают товары или услуги с отсрочкой платежа. В процедуре факторинга участвуют три лица:

продавец;

покупатель;

банк (фактор).

Банк выкупает у продавца долг покупателя, чтобы компания могла продолжать активную деятельность, не дожидаясь срока оплаты от покупателя.

Например, компания А продала компании Б продукт с отсрочкой платежа. Чтобы не ждать, когда компания Б заплатит, компания А идет к фактору и продает ему долг компании Б. При этом стороны сообщают компании Б, что ее долг продан и теперь оплату нужно произвести фактору. За услугу компания А заплатит фактору комиссию, как правило при уступке долга фактор переводит компании А сумму долга за минусом своей комиссии.

Если покупатель по какой-либо причине не оплачивает задолженность:

При регрессном факторинге — продавцу придется вернуть деньги фактору и самостоятельно разбираться с должником.

При безрегрессном факторинге — деньги останутся у поставщика и фактор сам будет взыскивать задолженность.

От вида факторинга зависит его цена.

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Как отразить факторинг в бухгалтерском учете

Учитывать факторинг в бухгалтерии необходимо с учетом роли, которую играет ваша компания в процедуре. Вы можете быть:

клиентом фактора — поставщиком товаров или услуг;

покупателем — приобретаете товары с отсрочкой;

покупателем — хотите занять деньги у фактора, чтобы расплатиться с поставщиком.

Опишем порядок учета для каждой ситуации.

1. Вы — клиент фактора.

Почти все операции с факторингом в данном случае будут отражаться на счетах 51 и 76. До факторинговой операции все проводки, которые связаны с отгрузкой товара, стандартные.

Дт 62 Кт 90 — долг покупателя за товар.

Дт 90 Кт 68 — учет НДС.

Дт 76 Кт 91 — уступка долга фактору (заключение договора с фактором).

Дт 51 Кт 76 — погашение задолженности (получили деньги от фактора).

Дт 91 Кт 62 — списание долга покупателя, теперь взыскание долга переходит к фактору.

Дт 91 Кт 76 — учет комиссии по факторингу.

Дт 19 Кт 76 — выделен НДС из факторинговой операции.

Дт 68 Кт 19 — принят к вычету НДС из комиссии.

2. Вы — покупатель, который платит с отсрочкой.

Если ваш долг поставщику был передан фактору, то вам нужно принять товары от поставщика и учесть НДС, а после отразить оплату денег фактору в счет задолженности поставщику.

Дт 60 Кт 76 — смена кредитора с поставщика на фактора.

Дт 76 Кт 51 — перечисление средств новому кредитору в счет долга.

3. Вы — покупатель, который пользуется факторингом.

Если вы не хотите брать с отсрочкой платежа или продавец не готов предоставить такую услугу, то можно воспользоваться не кредитом, а факторингом. Тогда фактор оплатит за вас всю партию товара, а вы заплатите ему комиссию. В учете необходимо отразить принятие товара, возникновение дебиторской задолженности и передачу долга факторинговой компании.

Дт 60 Кт 76 — перевод дебиторской задолженности на фактора.

Дт 76 Кт 51 — оплата денег кредитору.

Далее проводки по отражению и оплате задолженности аналогичны проводкам поставщика, и добавится проводка Дт 76 Кт 51 — оплата комиссии фактору.

Самый важный момент: факторинг помогает бизнесу снизить кредитную нагрузку, оптимизировать налоговую базу и улучшить отдельные показатели отчетности — например, оборачиваемость. К концу отчетного периода можно уступить дебиторскую задолженность фактору, получить финансирование и улучшить показатели финансовой отчетности.

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