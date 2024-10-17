Как бизнесу сэкономить на эквайринге: 3 простых способа

От чего зависят затраты на эквайринг
Стоимость эквайринга не является фиксированной, и все предприниматели платят за него по-разному. На стоимость услуги влияет множество факторов — от сферы деятельности бизнеса и его оборота до выбранного тарифа в банке и скорости зачисления.
Один из ключевых моментов — это именно сфера бизнеса. Так, некоторые банки предлагают более низкие ставки по эквайрингу для компаний, работающих в определенных отраслях, например, для туристических агентств и фастфуда. Не меньшее значение имеет и оборот. Более выгодные условия устанавливаются для компаний с большими оборотами — чем больше операций будет проведено, тем ниже комиссия.
Прием платежей через СБП позволяет принять оплату при отсутствии у покупателя пластиковой карты, просто отсканировав QR-код камерой мобильного телефона. А также сэкономить на комиссиях банка, так как комиссия по приему платежей через QR-код Системы быстрых платежей (СБП) существенно ниже, чем ставки по торговому эквайрингу.
Тариф — не менее важный фактор. Делать выбор среди тарифных предложений нужно в первую очередь на основе потребностей бизнеса на данный момент. Как правило, при необходимости может перейти на другой тариф.
Вид эквайринга также часто влияет на стоимость услуги. Самая низкая комиссия обычно у торгового, а за мобильный и интернет-эквайринг придется платить больше. Различаться тариф может и в зависимости от региона, но не слишком существенно.
Как эквайринг помогает бизнесу зарабатывать
Исследования показывают: подключение эквайринга увеличивают выручку. Конечно, за эквайринг бизнес платит, но эти расходы абсолютно оправданы. Назовем лишь несколько причин, по которым эквайринг не только удобен для покупателей, но и выгоден для бизнеса:
Возможность оплаты кредитной картой. Многие покупатели пользуются кредитными картами, и без эквайринга оплатить покупку они просто не смогут (а за снятие наличных придется платить проценты).
Увеличение среднего чека. По данным статистики, средний чек при оплате картой обычно выше, чем в том случае, если покупатель расплачивается наличкой. Объясняется это просто — людям сложнее расстаться с наличными деньгами, а при оплате картой этот психологический барьер отсутствует.
Оплата покупки даже при отсутствии налички. Многие люди не носят с собой наличные деньги, и если в торговой точке нет терминала, им придется отказаться от покупки или выбрать другой магазин. Идти в банкомат готовы далеко не все, в итоге бизнес теряет клиентов.
Уменьшение очередей на кассах. Для торговых точек с большим покупательским потоком подключение эквайринга может стать «спасением» от очередей на кассах — при его наличии платеж проходит гораздо быстрее. Кассиру не нужно пересчитывать наличные и искать сдачу.
Возможность оплаты с помощью смартфона через QR-код СБП при отсутствии карты.
Оплата картой через эквайринг привлекательна для большинства покупателей и по той причине, что многие банки начисляют своим клиентам кешбэк или предоставляют другие бонусы. Возможность их получения нередко служит дополнительной мотивацией к покупке.
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Как снизить расходы на эквайринг
Снижение затрат на эквайринг актуально для каждого предпринимателя. Собрали для вас работающие способы сокращения расходов на эту услугу.
1. Убедитесь, что вы не оплачиваете «скрытые» комиссии
Всегда внимательно изучайте договор — это поможет выяснить, что банк взимает с вас дополнительные платежи и комиссии. Иногда «выгодная комиссия» по эквайрингу сопровождается еще одной комиссией за каждое зачисление денег на счет, в результате чего фактические расходы будут выше по сравнению со стандартными предложениями других банков.
Еще одна «опасность» скрывается в привязке размера комиссии к оборотам по счету. Для некоторых предпринимателей становится неприятным сюрпризом, что при падении оборотов ниже определенного минимума комиссия увеличится. Также существует практика взимания комиссии зачисления выручки на расчетный счет в банке текущим днем.
2. Принимайте платежи по QR-коду через СБП
Оплата покупок или услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей часто позиционируется как альтернатива обычному эквайрингу. На самом деле это не совсем так.
Действительно, и в том, и в другом случае происходит безналичная оплата, но при использовании QR-кода денежные средства перечисляются напрямую. Сам процесс оплаты нередко занимает больше времени, а для клиентов такой способ не всегда выгоден. Во-первых, за платежи через СБП иногда не начисляется кешбэк. Во-вторых, при оплате кредитной картой можно лишиться беспроцентного периода. Однако это очень удобно клиентам, которые не взяли с собой пластиковую карту, либо предпочитают оплачивать с помощью смартфона.
Для бизнеса же одно из главных преимущества оплаты по QR-коду — это низкая по сравнению с эквайрингом комиссия.
Именно поэтому сейчас все чаще на кассах можно услышать предложение оплатить покупку по QR-коду: это действительно выгодно. Однако полностью заменить эквайринг платежи по QR-коду не способны.
Выберите выгодный тариф
Выбор «правильного» банка и тарифа — еще один проверенный способ сэкономить, причем достаточно существенно. Полагать, что во всех банках примерно одни и те же условия, а различия в тарифах минимальны — большая ошибка: именно так многие предприниматели лишают себя возможности реально снизить расходы на эквайринг.
Поэтому прежде чем подключить эквайринг, мы рекомендуем внимательно изучить все условия, включая лимит по обороту на терминал и ставки при его превышении. При выборе тарифа ориентируйтесь на реальные потребности своего бизнеса: в дальнейшем вы вправе изменить тариф.
Сэкономить на оплате эквайринга можно, воспользовавшись специальным предложением банка. Так, в Ак Барс Банке вы можете стать участником акции «Эквайринг без процентов», по которой нет требований по минимальному обороту. Зачисление выручки производится день в день без взимания комиссии и есть возможность по приему платежей по QR-коду СБП. Все, что нужно для начала работы — это оставить заявку на обратный звонок: сотрудник банка позвонит вам и подключит сервисы.
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