Как бизнесу сэкономить на эквайринге: 3 простых способа

Стоимость эквайринга не является фиксированной, и все предприниматели платят за него по-разному. На стоимость услуги влияет множество факторов — от сферы деятельности бизнеса и его оборота до выбранного тарифа в банке и скорости зачисления.

Один из ключевых моментов — это именно сфера бизнеса. Так, некоторые банки предлагают более низкие ставки по эквайрингу для компаний, работающих в определенных отраслях, например, для туристических агентств и фастфуда. Не меньшее значение имеет и оборот. Более выгодные условия устанавливаются для компаний с большими оборотами — чем больше операций будет проведено, тем ниже комиссия.

Прием платежей через СБП позволяет принять оплату при отсутствии у покупателя пластиковой карты, просто отсканировав QR-код камерой мобильного телефона. А также сэкономить на комиссиях банка, так как комиссия по приему платежей через QR-код Системы быстрых платежей (СБП) существенно ниже, чем ставки по торговому эквайрингу.

Тариф — не менее важный фактор. Делать выбор среди тарифных предложений нужно в первую очередь на основе потребностей бизнеса на данный момент. Как правило, при необходимости может перейти на другой тариф.

Вид эквайринга также часто влияет на стоимость услуги. Самая низкая комиссия обычно у торгового, а за мобильный и интернет-эквайринг придется платить больше. Различаться тариф может и в зависимости от региона, но не слишком существенно.