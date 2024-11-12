Топ-10 вопросов по РКО: шпаргалка для бизнеса

Теоретически — да, но на практике вести предпринимательскую деятельность без расчетного счета в большинстве случаев невозможно.

ИП может работать без подключения РКО при условии, что он не будет проводить безналичные платежи с контрагентами, принимать безналичную оплату от физических лиц, а также заключать договоры на сумму свыше 100 тыс.рублей.

Обратите внимание: использовать личную карту для бизнеса запрещено законом.

В обязательном порядке закон не требует открывать расчетный счет не только для ИП, но и для ООО. При этом юр. лицо также не сможет полноценно работать, в том числе платить налоги. Некоторые компании на старте иногда начинают вести деятельность без расчетного счета, но в дальнейшем его все равно придется открыть.