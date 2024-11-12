Топ-10 вопросов по РКО: шпаргалка для бизнеса

1. Зачем бизнесу РКО?
Расчетно-кассовое обслуживание — комплекс банковских услуг для совершения денежных операций ИП и юрлицами. Работа без расчетного счета усложняет решение даже рутинных задач.
Так, любая операция с наличными не должна превышать 100 тыс. рублей. Для сделок свыше этой суммы допускается только безналичная оплата. А чтобы принимать и отправлять безналичные платежи, предпринимателю нужен расчетный счет.
На этом ограничения не заканчиваются. Без РКО бизнес не сможет:
обратиться за кредитом, взять имущество в лизинг или получить овердрафт;
участвовать в госконтрактах;
привлекать инвестиции: для партнеров и инвесторов расчетный счет — подтверждение легальности бизнеса;
подключить эквайринг;
совершать валютные операции;
подключить зарплатный проект;
уплачивать налоги.
2. Какие услуги входят в РКО
В стандартный тариф РКО чаще всего включены:
открытие и обслуживание расчетного счета;
кассовое обслуживание (работа с наличными);
формирование и отправка платежных поручений;
онлайн-бухгалтерия;
валютный контроль;
дистанционное банковское обслуживание (интернет-банкинг и мобильное приложение).
Также в рамках РКО банки предлагают различные дополнительные услуги — торговый эквайринг, подключение к зарплатному проекту, выпуск корпоративной карты, самоинкассацию и другие.
3. На что обратить внимание при выборе банка
Банков, предлагающих открыть расчетный счет, достаточно много. При выборе эксперты рекомендуют ориентироваться на такие параметры:
Надежность и рейтинг. Сведения о лицензии, отчетность, информация о размере активов и положении банка в рейтингах должны быть размещены в открытом доступе.
Срок существования банка. Учреждение, которое давно на рынке и зарекомендовало себя, более надежно, чем только что открывшееся.
Доступный перечень услуг. Уточните, какие услуги для бизнеса готов предложить банк: даже если сейчас какая-то из них вам не нужна, возможно, она потребуется в будущем.
Широкий спектр тарифов. Наличие нескольких тарифов — это возможность подобрать оптимальный набор услуг в зависимости от масштабов и особенностей бизнеса.
Выясните, предлагает ли банк специальные условия для новых клиентов. Как правило, благодаря акциям бизнесу удается существенно снижать затраты на РКО.
4. Можно ли подключить РКО без посещения офиса
Да, для подключения расчетно-кассового обслуживания сейчас необязательно лично приходить в офис. Подача заявки доступна онлайн.
После одобрения заявки потребуется подписать документы, но для этого также не нужно посещать отделение. Например, в Ак Барс Банке выезд курьеров происходит как в городах присутствия банка, так и в городах/пригороде, где нет корпоративных офисов банка. Эта услуга бесплатная.
5. Какие документы нужны для открытия расчетного счета
Перечень документов зависит от того, кто открывает расчетный счет — ИП или ООО, а также от выбранного банка. Индивидуальному предпринимателю для подключения РКО часто достаточно документа, удостоверяющего личность, а юрлицу потребуется предоставить:
Карточку с образцом печати и подписями лиц, которые будут распоряжаться деньгами на счетах фирмы. При этом карточку можно оформить в банке, так как подписи могут быть заверены сотрудником банка.
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке и обладающих правом подписи.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке и лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности (руководитель): учредительные документы юридического лица, протокол, решение, приказ, доверенность и т. д.
Ак Барс Банк сделал процесс подключения РКО максимально комфортным для клиентов. Для открытия расчетного счета потребуется минимальный перечень документов — учредительные документы юрлица и документы, подтверждающие полномочия руководителя, не требуются. А сам процесс открытия счета не займет много времени. Оставляйте заявку на подключение и получайте доступ ко всем преимуществам обслуживания: корпоративные карты, эквайринг без процентов, процент на остаток.
6. Может ли бизнес работать без расчетного счета
Теоретически — да, но на практике вести предпринимательскую деятельность без расчетного счета в большинстве случаев невозможно.
ИП может работать без подключения РКО при условии, что он не будет проводить безналичные платежи с контрагентами, принимать безналичную оплату от физических лиц, а также заключать договоры на сумму свыше 100 тыс.рублей.
Обратите внимание: использовать личную карту для бизнеса запрещено законом.
В обязательном порядке закон не требует открывать расчетный счет не только для ИП, но и для ООО. При этом юр. лицо также не сможет полноценно работать, в том числе платить налоги. Некоторые компании на старте иногда начинают вести деятельность без расчетного счета, но в дальнейшем его все равно придется открыть.
7. Сколько стоит РКО
Большинство банков открывают расчетный счет бесплатно, а итоговая стоимость РКО зависит от выбранного пакета услуг.
Чтобы не переплачивать, перед подключением определитесь с ежемесячным объемом операций: платежи юрлицам, переводы физическим лицам, снятие наличных и т. д.
Ориентироваться лучше на реальное количество операций, а не только на стоимость, поскольку не во всех банках пакет с минимальной стоимостью — самый привлекательный по условиям. Оплачивать услуги сверх пакета зачастую невыгодно: лучше сразу выбирать тот пакет, который вам нужен.
8. Может ли банк отказать в открытии расчетного счета
В некоторых случаях это действительно возможно, причем с отказом может столкнуться и ИП, и ООО. Есть перечень оснований, по которым банки отказывают в подключении РКО:
У компании или ИП много долгов.
К бизнесу предъявлено большое количество исков.
Имеются признаки незаконного обналичивания денег.
С высокой вероятностью банк откажет в открытии счета, если клиент предоставит документы в ненадлежащем состоянии — например, если паспорт имеет серьезные повреждения. Еще одна распространенная причина отказа — неполный комплект документов.
9. Есть ли различия между РКО для компаний и ИП
Каких-либо серьезных различий в обслуживании счетов не существует: в целом, порядок будет одинаковым и для ИП, и для юрлиц. При подключении РКО ключевое отличие состоит в пакете предоставляемых банку документов: для ООО перечень будет больше.
Также некоторые банки предлагают специальные условия для ИП. Те, кто имеют статус индивидуального предпринимателя, могут подключить минимальный пакет за небольшую стоимость.
10. Можно ли поменять тариф
Большинство банков предлагают несколько тарифов на выбор. С ростом бизнеса у компании или ИП зачастую возникают новые потребности, и тариф, выбранный на старте, уже не подходит. В этом случае банки предоставляют возможность его изменения.
Как правило, тариф изменяется без личного посещения офиса — через интернет-банк. А при возникновении вопросов можно обратиться к консультанту.
В Ак Барс Банк клиентам доступны несколько тарифов на РКО в зависимости от масштабов и особенностей бизнеса — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» и «Идем дальше». Оставляйте заявку, и уже через 5 минут банк направит вам реквизиты для приема платежей от юридических лиц. А для доступа ко всем возможностям РКО дождитесь одобрения заявки и подпишите договор удобным способом.
Читайте также:
Что входит в расчетно-кассовое обслуживание банка: как выбрать оптимальный тариф.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KPEBm
Начать дискуссию