Исламский банкинг простыми словами: чем отличается от классического 

Исламский банкинг: главное
Может ли банковская деятельность сочетаться с религией? Исламский банкинг доказывает, что это возможно, причем развитие исламских финансовых инструментов переживает рост во всем мире.
Ключевое отличие исламского банкинга от традиционного — работа в строгом соответствии с нормами и принципами шариата. На практике это означает, в первую очередь, строгое соблюдение ряда запретов, которые затрагивают:
Проценты. В исламском банкинге под запретом ростовщичество и проценты — как по кредитам, так и по вкладам. В шариате существует специальный термин — риба, обозначающий незаконный прирост денег. Такой прирост обычно устанавливается при передаче денег в долг.
Определенные виды деятельности. Запрещается вкладывать деньги в некоторые виды бизнеса. Так, не допускается производить алкоголь и торговать им, это же требование распространяется на оружие, свинину и табак. Под запретом азартные игры и лотереи.
Рискованные сделки и спекулятивные инструменты. Существует запрет на работу со спекулятивными инструментами. К ним относят, например, форварды и опционы.
Почему возрастает интерес к исламским финансовым инструментам
Экономики государств, расположенных на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, активно развиваются. Увеличивается и число людей, которые исповедуют ислам, а этичные финансовые продукты занимают все более заметное место на рынке.
В России исламский банкинг также начинает играть заметную роль. По мнению экспертов, развитие исламского банкинга в нашей стране открывает доступ к финансовому рынку новым участникам, для которых пользование классическими банковскими продуктами и услугами недоступно в силу особых этических и религиозных принципов.
В чем особенность партнерского финансирования? По сути, это операции, средства в которых предоставляются или привлекаются согласно нормам исламского права. В партнерском финансировании получать ссудный процент запрещено. Плата финансирующей стороне устанавливается как часть в прибыли или убытках.
Финансовые операции по принципам шариата
Услуги и продукты создаются исключительно на основе шариатских стандартов и совместно с шариатскими контроллерами. Операции, предлагаемые исламским банкингом, заменяют стандартные, но разрабатываются они с учетом требований религии.
И хотя на некоторые услуги существует запрет, в рамках исламского банкинга проводится множество операций, а продукты способны закрыть практически любые потребности бизнеса. Например, в Ак Барс Банке доступны следующие услуги:
Исламский расчетный счет. Его особенность заключается в том, что денежные средства хранятся на отдельном счете. Средства с исламского счета не финансируют банковские операции, которые запрещены шариатом. Открытие расчетного счета — бесплатно, кроме того, в подарок предоставляется исламская корпоративная карта.
Исламская корпоративная карта. Исламская бизнес-карта с халяльным кешбэком также разработана в соответствии с нормами шариата. Картой можно оплачивать покупки в магазинах и в интернете, за исключением харамных сфер, снимать наличные, переводить на благотворительность в соответствии с нормами шариата. Предусмотрен халяльный рублевый кешбэк в категориях «спорт», «услуги», «дом», «туризм» и других.
Исламское финансирование Мурабаха. Финансирование Мурабаха для бизнеса — это новый финансовый продукт, разработанный в строгом соответствии с шариатскими стандартами. Благодаря этому исламское финансирование Мурабаха доступно для верующих мусульман.
Целями финансирования могут быть приобретение оборотных и внеоборотных активов: товаро-материальных запасов, оборудования, техники, недвижимости, автотранспорта и пр.
Стоимость рассрочки фиксированная: вы точно знаете, сколько нужно платить ежемесячно. Дополнительные комиссии за услуги отсутствуют, а страхование залогового обеспечения не требуется.
Исламский торговый эквайринг. Клиентам Ак Барс Банка также доступен соответствующий нормам шариата торговый эквайринг. Выручка зачисляется на исламский расчетный счет дважды в день бесплатно, требования к минимальным торговым оборотам отсутствуют. При подключении исламского торгового эквайринга терминал предоставляется бесплатно.
Исламский факторинг. Еще одна услуга для бизнеса — исламский факторинг. Финансовый продукт помогает предпринимателям расширять географию своего бизнеса и продаж, искать новых поставщиков, проводить сделки без задержек и кассовых разрывов.
В исламском факторинге банк не берет проценты, а операции представляют собой партнерскую торговую сделку с разделением части рисков с поставщиком.
При этом банк оказывает услуги по комплексному управлению дебиторской задолженностью. Продукт не отражается как кредитное обязательство. Лимит финансирования — до 100% от товарооборота. Отсрочка платежа предоставляется на 120 дней без процентов и комиссий.
СБП для исламского бизнеса. Ак Барс Банк запустил СБП для исламского бизнеса, которая работает по нормам шариата. Она подключается к исламскому счету без посещения офиса. Зачисление происходит день в день.
Исламский лизинг. По договору исламского лизинга отсутствуют пени и штрафы. Сумма договора остается фиксированной на протяжении всего срока лизинга. Срок договора составляет от одного до пяти лет, а гарантийный платеж — от 10% от стоимости предмета лизинга. Еще одно преимущество исламского лизинга — гибкий график платежей.
Также Ак Барс Банк оказывает услугу по финансированию организаций, которые сдают имущество в лизинг. Финансирование осуществляется согласно нормам шариата и заключается в инвестировании, поэтому участники выступают партнерами по распределению прибыли в заранее согласованных долях.
Все продукты Ак Барс Банка для бизнеса соответствуют стандартам исламского финансирования и одобрены Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KPAXy
Начать дискуссию