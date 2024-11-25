Исламский банкинг простыми словами: чем отличается от классического 

Может ли банковская деятельность сочетаться с религией? Исламский банкинг доказывает, что это возможно, причем развитие исламских финансовых инструментов переживает рост во всем мире.

Ключевое отличие исламского банкинга от традиционного — работа в строгом соответствии с нормами и принципами шариата. На практике это означает, в первую очередь, строгое соблюдение ряда запретов, которые затрагивают: