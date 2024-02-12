RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы

RPA расшифровывается как Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов. Простыми словами — это приложение для компьютера, которое имитирует действия человека.

Роботизирован может быть любой повторяющийся стандартный функционал, который выполняет сотрудник. И, главное — робот выполнит такую работу намного быстрее и без ошибок.

Рассмотрим для примера такой простой рутинный процесс, как скачивание банковских выписок из интернет-банка, с дальнейшей загрузкой их в 1С бухгалтером.

Казалось бы, есть директ-банк. Но, он работает не всегда корректно. И — нужны еще печатные формы выписок для сохранения в корпоративной системе документооборота.

Для холдингов с большим количеством юрлиц и счетов, а также аутсорсинговых компаний потери времени на эти операции становятся заметными.

А как бы хотелось бухгалтеру прийти в 9.00 на работу, налить кофе, включить компьютер… и все выписки по всем счетам всех компаний за вчерашний день уже скачаны, загружены в 1С и сохранены в печатном виде.

Менеджеру по продажам или директору хотелось бы информацию о поступивших платежах, например, получать не только с утра, но и в течение дня, по расписанию. И — не дергать по этому поводу бухгалтерию.

Программные роботы легко возьмут эту рутину на себя:

автоматически запускаются, ночью и/или в течение дня;

заходят в интернет-банки через веб-интерфейс;

скачивают выписки в требуемых форматах (TXT, PDF, XLS) по любому количеству организаций;

переименовывают файлы с выписками;

сохраняют выписки и/или загружает в 1С;

отправляют отчет о своей работе.

Гибкая настройка позволяет учесть нюансы бизнес-процесса у любого заказчика.

Двойная идентификация (при входе в интернет-банк) не является проблемой для роботов, эта задача легко автоматизируется.

Роботизация RPA для оптимизации рутинных процессов Программные роботы — это «цифровые сотрудники» для бизнеса. RPA внедряется быстрее и стоит дешевле, чем классическая автоматизация процессов – убедитесь лично! Подробнее

Реклама: ООО «Аксиоматика», ИНН: 7725811841, erid: LjN8K7SP3