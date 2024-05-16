Аутсорсинг бухгалтерии: роботизируем «напоминалки» клиентам про документы

Ваши сотрудники все еще лично напоминают клиентам, что документы давно пора предоставить-подписать-согласовать? Есть способ лучше! Например, ваши «коллеги по цеху» из ТОП-20 такой процесс уже роботизировали – с нашей помощью.

Ведь роботы RPA созданы для рутинной и массовой работы, а сотни клиентов любой задаче придадут и рутинность, и массовость.

Собственно, задача:

Автоматизировать скачивание из ЭДО Диадок (через веб-интерфейс, без API) нескольких типов реестров: входящие документы, исходящие документы, изменение статусов. Интервалы скачивания и периодичность устанавливаются по умолчанию, либо задаются бухгалтером для каждого клиента индивидуально.

Скачанные реестры (XLS) «причесать» – привести к удобочитаемому формату, переименовать по маске и поместить в файловое хранилище.

Бухгалтерам – предоставить интересующие их данные (изменение статусов, отчеты о работе робота, ссылки на реестры и т.д.).

Клиентам – высылать реестры неподписанных документов на e-mail.

Что и было успешно реализовано. Роботы запускаются автоматически. Все действия логируются, о проделанной работе приходит отчет.

И, напоминаем. RPA это «костюм, который шьется индивидуально».

Нужно, чтобы кроме e-mail клиент получал уведомления в Телеграм? Легко.

Звонки? Пожалуйста – «прикрутим» голосового робота.

Уменьшить это простое и человеческое, но иногда совершенно избыточное общение (с вашими бухгалтерами уж точно) не только клиентам, но и контрагентам клиентов? Сделаем и это.

Пойти дальше – и собирать роботами все недостающие документы, на основании учета в 1С? Обсудим любые задачи.

Все еще сомневаетесь, подходит ли RPA именно Вам? Оставьте контакты и мы бесплатно оценим Ваши бизнес-процессы на возможность программной роботизации: Отправить

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