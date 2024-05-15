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Ведение бизнеса

RPA: технология, которая меняет подход к автоматизации

RPA (Robotic Process Automation) — это технология, которая позволяет автоматизировать рутинные задачи и процессы, выполняемые человеком. Ее можно применять в различных областях, таких как финансы, бухгалтерия, HR, производство, логистика и другие.
RPA: технология, которая меняет подход к автоматизации
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое RPA 

RPA-технология использует программных роботов (ботов) для имитации действий пользователя в различных информационных системах и приложениях. Это позволяет ускорить выполнение задач, повысить точность и снизить вероятность ошибок.

RPA-роботы берут на себя повторяющиеся задачи, которые не требуют от пользователя принятия решений. 

Например, это ввод, копирование и перемещение файлов, обработка запросов и т.д. Скачать и загрузить в другой источник несколько файлов человеку нетрудно. А вот если таких файлов сотни и их нужно одновременно сохранять в нескольких системах, например 1С и CRM — эту работу быстрее выполнит RPA-робот.

Даже если работа требует согласования и контроля со стороны сотрудника, программный робот может взять на себя рутинные процессы и тем самым освободить время пользователя для решения более творческих задач.

Представьте себе ситуацию: робот автоматически извлекает данные из полученных электронных писем и использует их для создания карточек или заявок в информационной системе. Роль человека сводится к периодической проверке (например, раз в день или час) внесенной роботом информации и ее подтверждению. По сути, RPA-бот берет на себя до 95% рутинных задач, которые раньше выполнял сотрудник.

RPA и автоматизация: в чем отличие

Автоматизация — это использование технологий и методов, которые повышают эффективность и оптимизируют бизнес-процессы. В рамках автоматизации организации внедряют готовые или разрабатывают свои решения конкретной задачи. Например, устанавливают CRM-систему, которая позволяет отслеживать все шаги по взаимодействию с клиентами и управлять продажами.

RPA — это форма автоматизации, которая фокусируется на выполнении программными роботами рутинных задач и процессов вместо человека. RPA применяют тогда, когда создавать отдельное решение для автоматизации задачи слишком дорого и трудоемко.

Например, RPA может значительно упростить работу финансистов.

При необходимости использования внешних данных из различных источников — таких как 1С, Excel, гугл-таблицы, CRM, личные кабинеты сайтов и т.д. RPA-робот может:

  • скачать из 1С нужные данные и реестры;

  • сравнить и дополнить их с информацией из CRM-систем и Excel-файлов;

  • авторизоваться в личном кабинете веб-сайта и спарсить данные оттуда;

  • проверить, рассчитать и сформировать любые отчеты;

  • разослать эти отчеты по e-mail, телеграмм, загрузить в CRM и т.д.

Сняв львиную долю монотонного труда и рутины, роботизация позволит, наконец, финансистам сконцентрироваться на аналитической работе.

Чтобы автоматизировать простые процессы, не нужно быть программистом или бизнес-аналитиком. Современные RPA-системы имеют простой интерфейс, в котором любой пользователь разберется без труда.

Если бизнес-процесс сложный и включает множество уникальных действий, без помощи бизнес-аналитика не обойтись. Но здесь стоит задуматься: возможно, раз нужно столько действий в одном процессе, его стоит сначала скорректировать.

Рассмотрим процесс обработки и маршрутизации документов в крупной бизнес-структуре или государственном учреждении. Ежедневно на корпоративную почту приходят десятки документов, которые оформлены в разных форматах и стилях. Каждый документ необходимо открыть, проверить, сохранить в требуемом формате и направить в соответствующее подразделение. Может ли RPA-робот справиться с этой задачей? Безусловно, да. Для этого нужно настроить взаимодействие робота с электронной почтой, интегрировать готовый модуль оптического распознавания символов (OCR), а затем запрограммировать робота на проверку, сохранение и маршрутизацию документов.

Более того, робот может даже автоматически указывать пользователям на проблемы с документами или перенаправлять задачи сотрудникам, которым останется лишь подтвердить результаты работы робота и отправить ответное письмо на запрос. 

Чтобы усовершенствовать процесс, можно использовать нейронную сеть, которая обучается на специфических документах организации. Это позволит полностью исключить человека из процесса. Однако это уже задача другого уровня сложности, связанная с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Компания «Аксиоматика» — интегратор RPA. Мы работаем с разными RPA-платформами и подберем подходящую под вашу задачу. Среди наших партнеров — PIX Robotics, Sherpa RPA и PRIMO RPA. Закажите демонстрацию технологии RPA для своей компании.

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RPA и технологии ИИ

Нейросети и ИИ становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и есть все основания полагать, что в этом году они будут еще активнее использоваться для повышения эффективности бизнеса.

RPA может сыграть ключевую роль в создании связей между информационными системами предприятия и нейросетями. Благодаря этому компании смогут быстрее проверять гипотезы и внедрять полноценные решения.

Отличительная особенность RPA-систем — в том, что все можно разместить внутри ИТ-инфраструктуры компании, тем самым избежать обмена данными с внешними системами и снизить риски утечки информации. Конечно, развертывание решений на базе ИИ внутри компании может потребовать значительных затрат, но это не единственный вариант.

В чем преимущества RPA перед внедрением решений с нуля

Автоматизировать бизнес-процесс с помощью RPA-технологии можно буквально за пару недель. Традиционная автоматизация занимает не менее полугода и обойдется в несколько раз дороже.

RPA — это универсальный инструмент автоматизации, который можно применять в любом подразделении компании, независимо от ее типа или размера. 

Когда речь идет о решении узкоспециализированных задач, которые требуют специально разработанного программного обеспечения, стоит задуматься об автоматизации. 

Но если перед бизнесом стоит задача оперативно оптимизировать повторяющиеся процессы и повысить производительность, RPA — незаменимый инструмент. Также с помощью этой технологии можно быстро создавать решения, которые связывают различные системы и приложения.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру