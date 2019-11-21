Пять причин для ИП пользоваться бизнес-картой

Если вы ИП, у вас есть расчётный счёт, но нет бизнес-карты, то вы упускаете отличный инструмент экономии ваших денег.

Что такое бизнес-карта? Это пластиковая платёжная карточка, которая открывается к расчётному счёту. Остаток денег на карте равен остатку денег на счёте. Юридические лица (ООО, например) не могут использовать бизнес-карту свободно.

Им нельзя купить продукты домой и оплатить их этой карточкой — все расходы ООО должны быть экономически обоснованы и напрямую относиться к бизнесу.

Другое дело — ИП. ИП тратит заработанное свободно и на любые цели. Захотели мороженого — оплатили бизнес картой. Надо заправить машину — вы уже знаете, что делать. Плюсы бизнес-карты:

1. Экономия на банковской комиссии. У любого банка есть верхняя граница денег, которые вы можете вывести на свою карточку физлица бесплатно. С превышения — платите определённый процент. Просто переводите на личную карту бесплатное количество денег, а за остальные покупки расплачивайтесь бизнес картой.

2. Некоторые банки предоставляют бесплатное обслуживание расчётного счёта, если вы определённую сумму денег тратите именно с бизнес-карты.

3. Обычно бизнес-карту не нужно оплачивать дополнительно, забудьте про годовое обслуживание, которое списывается с ваших личных карт.

4. Кое-где уже появляется кешбэк с покупок бизнес-картой.

5. Можно раздать бизнес-карты членам семьи, выставить на них лимиты трат — удобство в том, что у вас будет общий семейный счёт.