ИП или ООО: как не ошибиться с выбором

Мы много работаем с начинающими бизнесменами, и один из самых частых вопросов звучит именно так: «Что выбрать — ИП или ООО?». Давайте разбираться!

Процесс регистрации

Для открытия ИП в налоговую подается всего три документа, из которых два — это копия паспорта и квитанция об оплате госпошлины. Для ООО пакет документов значительно больше, а в течение 4-х месяцев нужно внести еще и уставной капитал от 10 тыс. руб.

Ограничения по видам деятельности

В формате ООО можно заниматься любой деятельностью. А в формате ИП нельзя предоставлять банковские и страховые услуги, туроператорскую и ломбардную деятельность, производить лекарства.

Отчетность

Налоговая отчетность зависит от системы налогообложения и, в общем, почти одинакова. Бухгалтерская отчетность обязательна только для ООО, а для ИП, использующих кассовые машины, она намного проще.

Прием работников

ИП и ООО могут нанимать сотрудников, их права одинаковы. В обоих случаях требуется официальное оформление работников, выплата компенсаций и оплата налогов.

Закрытие бизнеса

Чтобы закрыть ИП, нужно всего лишь подать в налоговую заявление о ликвидации и оплатить госпошлину. В случае с ООО необходимо не только собрать пакет документов, но и созвать собрание участников, оповестить кредиторов и выполнить множество других формальностей.

В каждом конкретном случае решение о выборе ИП или ООО принимается индивидуально.