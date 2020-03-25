Налоговые схемы, которые больше не работают

ФНС вполне откровенно делится списком налоговых схем, пользоваться которыми уже бесполезно, а совершенствовать опасно. Судебная практика показывает, что все они успешно раскрываются, и доказывается не в пользу компаний, которые к ним прибегают. Речь идёт о компаниях, имеющих международный элемент.

Первый блок схем связан с налоговыми злоупотреблениями, когда формально вроде бы ничего не нарушено, но налоговики копают глубже и находят, за что зацепиться. Например, что касается выплачиваемого за рубеж дохода, его могут переквалифицировать из активного (консалтинг и продажа акций), когда выплаты исключаются из расходов, в пассивный (получение дивидендов). А это пересмотр налогов в сторону их увеличения.

Второй блок схем связан с тонкой капитализацией, когда проценты по крупным займам от зарубежной материнской компании лёгким движением налоговой руки переквалифицируются в дивиденды. Налоговики присваивают задолженности статус контролируемой, и полностью или частично исключают проценты из расходов и переквалифицируют их в дивиденды.?

Третий блок схем касается фактического права на доход. Здесь налоговиками пресекаются игры с налоговыми ставками, когда компания выплачивает дивиденды с учётом такой ставки иностранной компании, которая на поверку оказывается транзитной. С транзитными компаниями льготная ставка не действует по закону.?