С 01.07.2021 267-ФЗ узаконил нотариальные удостоверения решений единственного участника ООО

Федеральный закон от 01.07.2021 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1:

9) в главе XX.3:

а) наименование дополнить словами «решения единственного участника юридического лица»;

б) дополнить статьей 103.10-1 следующего содержания:

«Статья 103.10-1. Удостоверение решения единственного участника юридического лица

По просьбе единственного участника юридического лица нотариус удостоверяет факт принятия решения единственным участником юридического лица, о чем выдает свидетельство.

Нотариус устанавливает личность единственного участника юридического лица, его полномочия и право на принятие решения».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: «3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения»;

2) в статье 39 слова «и оформляются письменно» заменить словами «оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения».

Пора и свои уставы приводить в соответствие.

Я свои уже привел.

А вы?