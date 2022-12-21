Короткий устав ООО

Ранее были представлены Интерактивные инструменты, созданные специально для разработки уставов ООО. С их помощью и был составлен этот устав.

УСТАВ Корпорации, которая имеет: полное фирменное наименование на русском языке –

«АльмирА» с ограниченной ответственностью;

место нахождения – Санкт-Петербург;

уставный капитал в размере 10 000 рублей;

круглую печать и использует её в своей деятельности. Очередное (годовое) заседание общего собрания участников Корпорации проводится в последний понедельник марта. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации – 5 лет.

Все диспозитивные правила, которые предусмотрены законом об ООО (14-ФЗ) и Гражданским кодексом, в этом уставе использованы «по умолчанию».

Поэтому такой устав больше всего подходит для обществ с единственным участником. Лишь одно правило в данном уставе действует не «по умолчанию» – сведения о наличии печати у общества.

Может, этот устав кому-то покажется странным, непривычным. Но это нормальный устав ООО, который содержит все сведения, предусмотренные законом.

Подробнее об этом уставе здесь.

А нужен ли в ООО вообще устав? Об этом в следующей публикации.