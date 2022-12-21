Уставные документы

Короткий устав ООО

Может ли устав ООО состоять менее чем из 50 слов? Может. Вот пример.

Версия для печати
Короткий устав ООО
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ранее были представлены Интерактивные инструменты, созданные специально для разработки уставов ООО. С их помощью и был составлен этот устав.

УСТАВ

Корпорации, которая имеет:

  • полное фирменное наименование на русском языке –
    «АльмирА» с ограниченной ответственностью;

  • место нахождения – Санкт-Петербург;

  • уставный капитал в размере 10 000 рублей;

  • круглую печать и использует её в своей деятельности.

Очередное (годовое) заседание общего собрания участников Корпорации проводится в последний понедельник марта.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации – 5 лет.

Все диспозитивные правила, которые предусмотрены законом об ООО (14-ФЗ) и Гражданским кодексом, в этом уставе использованы «по умолчанию».

Поэтому такой устав больше всего подходит для обществ с единственным участником. Лишь одно правило в данном уставе действует не «по умолчанию» – сведения о наличии печати у общества.

Может, этот устав кому-то покажется странным, непривычным. Но это нормальный устав ООО, который содержит все сведения, предусмотренные законом.

Подробнее об этом уставе здесь.

А нужен ли в ООО вообще устав? Об этом в следующей публикации.

almira
almira

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Электронные подписи

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемых доверенностей (МЧД) продлена до 31 августа 2023 года.

Электронная подпись: внедрение МЧД вновь отложено вступившим с силу законом

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Маркетплейсы

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах

Когда все покупатели находятся в предвкушении праздников и в поисках подходящих подарков, продавцы маркетплейсов тратят последние деньги и нервы, чтобы нарастить продажи и заработать. Приготовили полезный чек-лист, чтобы за короткий срок все успеть, иначе придется ждать следующего праздничного повода.

Чек-лист для предпринимателей: подготовка к праздникам на маркетплейсах
Читать еще