Короткий устав ООО

Ранее были представлены Интерактивные инструменты, созданные специально для разработки уставов ООО. С их помощью и был составлен этот устав.
УСТАВ
Корпорации, которая имеет:
полное фирменное наименование на русском языке –
«АльмирА» с ограниченной ответственностью;
место нахождения – Санкт-Петербург;
уставный капитал в размере 10 000 рублей;
круглую печать и использует её в своей деятельности.
Очередное (годовое) заседание общего собрания участников Корпорации проводится в последний понедельник марта.
Срок полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации – 5 лет.
Все диспозитивные правила, которые предусмотрены законом об ООО (14-ФЗ) и Гражданским кодексом, в этом уставе использованы «по умолчанию».
Поэтому такой устав больше всего подходит для обществ с единственным участником. Лишь одно правило в данном уставе действует не «по умолчанию» – сведения о наличии печати у общества.
Может, этот устав кому-то покажется странным, непривычным. Но это нормальный устав ООО, который содержит все сведения, предусмотренные законом.
Подробнее об этом уставе здесь.
А нужен ли в ООО вообще устав? Об этом в следующей публикации.