Регистрация ООО без устава

В прошлой публикации был продемонстрирован короткий устав ООО, в котором все диспозитивные правила действуют «по умолчанию» и поэтому в тексте устава не указаны. Он был создан с помощью инструментов, специально предназначенных для разработки уставов.

Этот устав окончательно убедил меня в том, что общество одного лица вполне может обойтись и без устава. Особенно такого.

Для этого надо в ГК и в 14-ФЗ внести всего один пункт. Примерно такой:

«6. Общество, состоящее из одного участника, может действовать без устава. В этом случае к обществу применяются правила, указанные в законе. Сведения о том, что общество действует без устава, наличие печати у общества, срок проведения годового собрания и срок полномочий единоличного исполнительного органа общества указываются в ЕГРЮЛ.»

И ещё соответственно немного дополнить пункт 1 статьи 5 129-ФЗ.

Тем самым предоставить единственному учредителю (участнику) ООО самому решить, как будет действовать его общество – с уставом или без.

Подробнее об этом здесь.

Но сейчас это никому не надо. А вы как считаете?