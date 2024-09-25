Три базовые проблемы бюджетирования в строительстве: решение для бухгалтера и финансиста

Учет фактической деятельности и расчет налогов — базовые задачи бухгалтерии. Для этого много лет успешно используются бухгалтерские программы.

Но задачи бухгалтера строительной компании, как правило, шире. Руководство запрашивает данные по бюджетам, фактическим и плановым данным по финансам, а еще требуется производить расчет показателей по текущим объектам и расчет «незавершенки», сообщать о возможных кассовых разрывах и многие другие задачи…

Помочь бухгалтеру или специалисту финансового отдела может программа «АЛТИУС — Управление строительством». Она разработана специально для строительных компаний и ориентирована на их специфику.

Коротко про возможности программы «АЛТИУС — Управление строительством»:

учет и планирование деятельности по заключенным договорам;

автоматическое формирование сетевых план-графиков;

управленческий учет движения денежных средств;

ведение взаиморасчетов;

контроль сроков и объемов выполняемых работ;

подготовка и корректировка бюджетов автоматически.

Про бюджетирование нужно сказать отдельно. Это одна из самых трудоемких задач для бухгалтерии и финансового отдела.

Управление строительством Программа «АЛТИУС — Управление строительством» — это первая в России тиражная программа для управления строительной организацией Презентация

Типовые ситуации, с которыми сталкивается бухгалтер, в части бюджетирования в строительстве

1. Утвержденный график производства работ не соблюдается

Решение. Программа «АЛТИУС — Управление строительством» автоматически готовит расчет сумм планового ежемесячного выполнения, рассчитывает суммы ежемесячных платежей, авансирования, зачетов аванса, страховых и гарантийных удержаний и так далее. И все это автоматически отражается в бюджетах.

2. Работа по новому графику производства работ

Решение. В программе есть возможность автоматически пересчитать бюджет в соответствии с изменениями в графике производства работ. При корректировке условий договора, фактического движения денег или порядка авансирования, программа автоматически составит новые бюджеты по актуальным параметрам.

3. Плановые и фактические показатели по бюджетам не совпадают

Решение. Это одна из наиболее распространенных проблем в строительстве: когда работ выполнено меньше или больше, чем по графику производства работ, не поступили обязательные платежи или расходы в данном периоде изменились по суммам или статьям бюджета. В программе «АЛТИУС — Управление строительством» есть функция автоматической корректировки бюджетов, т.е. перенос этой дельты (отклонения плана от факта) на следующий период.

Дополнительно, или краткий итог

Важно, что программа позволяет сравнить планы и факты: это дает возможность сделать прогноз на будущие периоды, принять меры. Как итог, такая возможность сопоставления планов и фактов сведет на нет появление кассовых разрывов и других негативных моментов в финансовом планировании.

Программа составляет бюджеты по каждому объекту или договору, но может показать сводный бюджет по всем объектам за период. И, даже если по какому-то объекту появляется кассовый разрыв, из сводного бюджета можно увидеть: нужно ли привлекать заемные средства, брать кредит в банке или же проще восполнить и отгладить возникшие провалы за счет поступления денег по другим объектам. А далее компенсировать «занятые деньги» с «хорошего» объекта приходами по «провальному объекту» позже. Одним словом, есть возможность перекидывать деньги с объекта на объект, особенно, если параллельно идут работы по нескольким объектам.

Удобно и то, что в программе также существуют модули обмена данными с бухгалтерскими программами, которые позволяют отследить движение денежных средств строительного предприятия (банк-касса) и материально-технических ценностей. Дважды вносить данные в разные программы не потребуется, передача информации из бухгалтерской программы в «АЛТИУС — Управление строительством» происходит автоматически.

Управление строительством Программа «АЛТИУС — Управление строительством» — это первая в России тиражная программа для управления строительной организацией Презентация

Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8KJYxm