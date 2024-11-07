Вебинар: «Когда от бухгалтера строительной компании хотят больше. Разбираем бюджетирование в строительстве»

Тема: Когда от бухгалтера строительной компании хотят больше. Разбираем бюджетирование в строительстве.

Дата: 21 ноября 2024 года, четверг.

Время: 15.00 по Москве.

Продолжительность: 1 час.

Площадка: online.

Стоимость: бесплатно.

Условия: необходима предварительная регистрация.

На примере компьютерной программы «АЛТИУС – Управление строительством» будет показано: Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств: планирование, контроль, учёт. Авансирование и гарантийные удержания по договорам с заказчиками и подрядчиками: кто кому должен. Финансовый план по объекту: польза для бухгалтера и финансиста. Постоянное наличие оборотных средств: через грамотный и оперативный контроль субподрядчиков, поставщиков, собственных бригад. От первоначального бюджета к актуальному: корректировка бюджетов на основании реальных данных по проектам, объектам, договорам.

Ведущая вебинара: Елена Астапенко — первый заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ», автор управленческих методик в строительстве.

Участие в вебинаре бесплатное, необходима регистрация.

Пожалуйста, укажите актуальный адрес электронной почты. На него будет направлена ссылка для подключения к вебинару.

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