Вебинар: «Когда от бухгалтера строительной компании хотят больше. Разбираем бюджетирование в строительстве»

Тема: Когда от бухгалтера строительной компании хотят больше. Разбираем бюджетирование в строительстве.
Дата: 21 ноября 2024 года, четверг.
Время: 15.00 по Москве.
Продолжительность: 1 час.
Площадка: online.
Стоимость: бесплатно.
Условия: необходима предварительная регистрация.
На примере компьютерной программы «АЛТИУС – Управление строительством» будет показано:
Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств: планирование, контроль, учёт.
Авансирование и гарантийные удержания по договорам с заказчиками и подрядчиками: кто кому должен.
Финансовый план по объекту: польза для бухгалтера и финансиста.
Постоянное наличие оборотных средств: через грамотный и оперативный контроль субподрядчиков, поставщиков, собственных бригад.
От первоначального бюджета к актуальному: корректировка бюджетов на основании реальных данных по проектам, объектам, договорам.
Ведущая вебинара: Елена Астапенко — первый заместитель генерального директора компании «АЛТИУС СОФТ», автор управленческих методик в строительстве.
Участие в вебинаре бесплатное, необходима регистрация.
Пожалуйста, укажите актуальный адрес электронной почты. На него будет направлена ссылка для подключения к вебинару.
Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8K21sx
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