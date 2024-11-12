Как эффективно контролировать строительный проект: лайфхаки для руководителя генподрядной строительной организации

В ходе реализации строительных проектов руководители часто сталкиваются с разными ситуациями, которые могут привести к нарушению сроков выполнения работ, штрафным санкциям и другим негативным последствиям.

Срывы сроков. Одна из частых проблем — это несоблюдение графика производства работ. Сроки нарушаются из-за задержек в поставках материалов и техники на объекты, нехватки персонала, проблем с субподрядчиками.

Отклонение от запланированного бюджета. Генеральные подрядчики иногда не укладываются в рамки ранее согласованного бюджета. Причины разные: некорректно произведен расчет рентабельности проекта, нет ресурсного планирования в реальном времени, нет учета движения денег в реальном времени, а только план/факт. В результате могут вырасти затраты генерального подрядчика и ему нужно быстро принимать оперативные меры, чтобы не допустить полного провала по проекту.

Разрозненная информация. Если у руководителей и членов команды нет доступа ко всем нужным данным в единой, централизованной системе, они принимают неверные решения. Разрозненная информация может затруднить координацию между разными участниками проекта, замедлить выполнение задач, стать причиной ошибок в учете.

Отсутствие должного контроля работы исполнителей. Руководителю генподрядной организации необходимо вести учет исполнительской дисциплины, чтобы понимать, какой сотрудник отвечает за конкретную задачу, в какой момент выполнение задачи замедляется, по какой причине это происходит.

Если разные форс-мажоры и непредвиденные обстоятельства предусмотреть невозможно, то появления большинства других проблем можно избежать при условии четкой организации работы и контроля со стороны руководителя.