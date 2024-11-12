Как эффективно контролировать строительный проект: лайфхаки для руководителя генподрядной строительной организации

Какие проблемы часто возникают при реализации строительных проектов
В ходе реализации строительных проектов руководители часто сталкиваются с разными ситуациями, которые могут привести к нарушению сроков выполнения работ, штрафным санкциям и другим негативным последствиям.
Срывы сроков. Одна из частых проблем — это несоблюдение графика производства работ. Сроки нарушаются из-за задержек в поставках материалов и техники на объекты, нехватки персонала, проблем с субподрядчиками.
Отклонение от запланированного бюджета. Генеральные подрядчики иногда не укладываются в рамки ранее согласованного бюджета. Причины разные: некорректно произведен расчет рентабельности проекта, нет ресурсного планирования в реальном времени, нет учета движения денег в реальном времени, а только план/факт. В результате могут вырасти затраты генерального подрядчика и ему нужно быстро принимать оперативные меры, чтобы не допустить полного провала по проекту.
Разрозненная информация. Если у руководителей и членов команды нет доступа ко всем нужным данным в единой, централизованной системе, они принимают неверные решения. Разрозненная информация может затруднить координацию между разными участниками проекта, замедлить выполнение задач, стать причиной ошибок в учете.
Отсутствие должного контроля работы исполнителей. Руководителю генподрядной организации необходимо вести учет исполнительской дисциплины, чтобы понимать, какой сотрудник отвечает за конкретную задачу, в какой момент выполнение задачи замедляется, по какой причине это происходит.
Если разные форс-мажоры и непредвиденные обстоятельства предусмотреть невозможно, то появления большинства других проблем можно избежать при условии четкой организации работы и контроля со стороны руководителя.
«Плыть по течению» или управлять ситуацией: 5 советов для эффективного контроля
Всесторонний контроль реализации строительного проекта — задача, которую очень сложно (или скорее невозможно) выполнить силами одного руководителя без использования специальных инструментов. Причина заключается в том, что любой строительный проект предполагает выполнение комплекса самых различных действий — от подготовки базовой документации до проектирования, реализации работ и организации логистики. Чтобы обеспечить тщательный контроль, нужно вести учет в каждом из названых направлений.
Но это вовсе не означает, что от контроля придется отказаться. Сейчас каждый руководитель может всегда находиться в курсе абсолютно всех событий благодаря внедрению программы «АЛТИУС — Управление строительством». С ее помощью можно проконтролировать самые различные аспекты деятельности — от соблюдения графика выполнения работ до расхода МТР.
Совет № 1. Получите круглосуточный доступ к информации
Руководитель должен отслеживать выполнение проекта в режиме реального времени. Это позволяет своевременно реагировать на возникновение различных сложностей по проекту, объекту, договору, дает возможность получать оперативную информацию в любой момент.
Совет № 2. Контролируйте ожидаемые поступления по всем договорам
Руководителю важно точно знать, какую сумму компания может требовать от заказчика и сколько необходимо заплатить субподрядчикам. И это не просто дебиторская и кредиторская задолженность, а те поступления, которые реально ожидаются по условиям договоров.
Доступ к данным об итоговых суммах ожидаемых платежей по каждому договору, контрагенту и объекту — обязательная составляющая контроля.
Совет № 3. Не игнорируйте план-фактный анализ
Узнать, действительно ли проект выполняется так, как изначально планировалось, помогает план-фактный анализ. С помощью этого метода руководитель может оценить результаты работы и выявить отклонения от плана: в процентах, в деньгах, в днях и так далее. Критерии оценки могут быть заданы в разных направлениях.
Совет № 4. Контролируйте исполнительскую дисциплину
Несоблюдение исполнительской дисциплины негативно сказывается на всех аспектах деятельности строительной компании.
Использование программы «АЛТИУС — Управление строительством» позволяет отслеживать результаты работы сотрудников по поставленным задачам, а также контролировать своевременность их выполнения, анализировать эффективность и устранять проблемные моменты, основываясь на реальных данных по проекту, объекту, договору.
Совет № 5. Улучшайте взаимодействие всех подразделений строительной компании
Эффективная совместная работа всех, кто принимает участие в реализации проекта — одно из ключевых условий успеха. Не менее важно иметь возможность обмена данными в режиме реального времени: это позволяет каждому члену команды получать в свое распоряжение только актуальную информацию. Информация должна храниться централизованно (в единой системе или базе данных), а не разрозненно (на ноутбуке, в мобильном телефоне или в голове).
Программа «АЛТИУС — Управление строительством» создана специально для строительных компаний, поэтому ее внедрение позволяет решить именно те задачи, которые возникают в процессе реализации строительных проектов. Одна из таких задач — обеспечение контроля со стороны руководителя. Среди возможностей продукта — оперативный доступ к информации, контроль исполнительской дисциплины, план-фактный анализ, выдача и контроль поручений и многое другое.
Хотите узнать больше? Оставьте заявку на презентацию и сделайте первый шаг к цифровизации контроля в своей строительной компании.
Программы для строительной организации: «АЛТИУС»
Все решения готовы к внедрению в строительных компаниях различной численности и профиля: от ИП до крупных холдингов
Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8KKXtX
Начать дискуссию