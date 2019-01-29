Самозанятые. Определенность

О самозанятых говорят много и разного. За 5 минут вы узнаете подходит ли эта система легализации лично вам.

С 01 января 2019 года начался эксперимент с самозанятыми, который будет действовать до 31 декабря 2028 года.

На данный момент в эксперименте участвуют четыре региона: Москва, Московская и Калужская области, республика Татарстан.

Напомню, что закон называется «Эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Кто может стать самозанятым

Самозанятым могут быть граждане РФ и граждане других государств – членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), со статусом ИП и без, при соблюдении всех условий:

ведущие деятельность без привлечения наемных сотрудников;

ведущие деятельность в регионе, где проходит эксперимент;

доход которых в год не превышает 2,4 млн рублей (сумма в месяц не имеет ограничения, главное, чтобы суммарно за год она не превысила лимит);

зарегистрированные в качестве самозанятых в установленном порядке;

для ИП также необходимо перейти на новый налоговый режим (НПД).

Да, самозанятый может сдавать квартиру или дачу, проводить консультации (в том числе в интернете), писать тексты, составлять букеты, фотографировать, делать макияж, стричь, шить, печь дома торты (мы сейчас про законность данного мероприятия с точки зрения налоговой, а не СЭС), делать маникюр, учить языку (математике, биологии, астрономии и т.д.) и прочее.

Обратите внимание: нужно вести деятельность в регионе проведения эксперимента. Быть в нем прописанным, по закону, не обязательно.

Как доказать, что вы ведете деятельность в конкретном регионе? Пока на этот вопрос ответа нет.

На мой запрос налоговая не дала точный ответ, в приватном разговоре советовали повторить запрос ближе к марту, когда у них самих появятся разъяснения от вышестоящих инстанций.

Кто не может быть самозанятым

— физические лица (со статусом ИП и без), которые перепродают товар и имущественные права;

— физические лица (со статусом ИП и без), которые продают подакцизный товар;

— физические лица (со статусом ИП и без), которые продают товар, подлежащий обязательной маркировке;

— курьеры и водители, которые принимают оплаты от клиентов при доставке и передают их продавцам. Исключение, если чек формируется на кассовом аппарате, зарегистрированном на имя продавца;

— физические лица (со статусом ИП и без), ведущие деятельность по договорам комиссии, поручения или агентским;

— физические лица (со статусом ИП и без), занимающиеся добычей и продажей полезных ископаемых.

Как зарегистрироваться самозанятым

Скачать приложение «Мой налог» (обратите внимание, что оно должно быть от ФГУП ГНИВЦ ФНС России, а не от какого-нибудь Васи Пупкина).

Пройти все предлагаемые шаги (ввести паспортные данные, сделать фото и проч). Далее ваше заявление уходит в налоговую. Если все отлично, вас регистрируют в качестве самозанятого, если нет (у налоговой возникнут какие-то сомнения/вопросы) – может потребоваться регистрация через личный кабинет на сайте налоговой.

Ставки налога и налоговый период

4% от дохода, полученного от физическиз лиц

6% от дохода, полученного от юридических лиц

Налоговым периодом является месяц. То есть налог надо платить, по сути, ежемесячно (если только сумма налога не меньше 100 рублей, но об этом ниже).

Вычет

Законом предусмотрен вычет в размере 10 000 рублей. Но применяется он частями:

не более 1% в месяц от дохода от физлиц;

не более 2% в месяц от дохода от юрлиц.

Например, самозанятый получил 5 000 рублей от физлица и 20 000 рублей от юрлица в течение месяца. Налог расчетный составит: 4% от 5 000 – 200 рублей по доходу от физлица; 6% от 20 000 – 1 200 рублей по доходу от юрлица. Вычет по налогу составит: 1% от 5 000 - 50 рублей по доходу от физлица, 2% от 20 000 - 400 рублей по доходу от юрлица. Итого налога к уплате: 200 + 1 200 – 50 – 400 = 950 рублей

Как считать налог

Налог за вас посчитает налоговая. Ваша задача – заносить данные о доходах в приложение «Мой налог».

До 12 числа следующего месяца налоговая пришлет вам информацию (обратите внимание, информация будет приходить только в приложении «Мой налог») о сумме налога и реквизитах для уплаты. Вычет будет применяться автоматически, никаких специальных заявлений для этого писать не надо.

Если сумма налога будет менее 100 рублей, то он автоматически перенесется на следующий месяц.

Как платить налог

После получения информации о сумме и реквизитах для уплаты, вы, конечно, должны налог уплатить. Сделать это надо до 25 числа этого же месяца.

Заплатить вы можете сами по прилагаемым реквизитам, либо же поручить налоговой (опять же через приложение «Мой налог») списывать сумму налога напрямую с вашего расчетного счета.

Взносы

Никаких других выплат самозанятый в рамках исполнения закона платить не должен. То есть взносов, как у ИП, тут нет.

Но, если вы верите в государственную пенсию и хотите ее сформировать, можете платить взносы добровольно, предварительно заключив договор с ПФР.

Чеки

Когда вы будете заносить данные о получении вами дохода, в приложении будет формироваться чек. Его необходимо передать клиенту (по номеру телефона, e-mail или можно распечатать на принтере).

Если деньги клиенту пришлось вернуть, то чек можно аннулировать. Доход, соответственно, тоже уменьшиться на эту сумму.

Отчетность

У самозанятых нет никакой отчетности.

И в заключении

Когда к эксперименту присоединяться другие региона, увы, не известно. Чем лучше результаты будут в первых четырех, тем быстрее самозанятые будут распространены по стране.

А вот ухудшать условия для самозанятых (например, поднимать ставку налога или уменьшать порог возможного дохода) в законе прямо запрещено.

Все взаимодействие с налоговой идет через приложение «Мой налог».

О том, как ИП стать самозанятым, поговорим в следующий раз.