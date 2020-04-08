Отчетность-то сдать позже можно, а налоги заплатить нет. Волшебство российских законов

К чему тянуть? - подумала я и сдала всю отчетность за первый квартал.

Теперь настала очередь ИП. Сижу, считаю что там у нас с налогами выходит.

Вы, кстати, помните, что первый квартал закончился, пора подводить итоги?

Попутно обсуждаю обещанную поддержку от государства.

Вот это все про отсрочку/рассрочку уплаты налогов, перенос сроков отчетности и прочее всякое замечательное и прекрасное, ведущее нас в светлое будущее с развитой экономикой и здоровой нацией.

Вообще, меня еще в школе учили, что кризисы - это нормально. Но тут у нас не кризис, тут такая, знаете, попа. Впрочем, вы знаете. Уверена.

Но гарант, ссудив с барского плеча всем нерабочий месяц за счет работодателей, обещал помощь и поддержку, например, в виде отсрочки уплаты налогов.

Вот это мы и обсуждаем.

Знаете, в чем волшебство наших постановлений и законов? В формулировках, конечно.

Вот нам перенесли сроки сдачи отчетности (п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 №409), но при этом сделали приписку:

"Указанные положения не влекут продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в соответствии с Кодексом срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой декларации (расчетов). Продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), страховых взносов, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, не влечет продление сроков представления налоговых деклараций, расчетов."

То есть, отчетность-то сдать позже можно, а налоги заплатить нет.

Точнее. налоги заплатить позже (но, увы, не льготно) можно тем, про кого вспомнили в п. 1 Постановления.

"Предоставить организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, следующие меры поддержки"

Поэтому стоит проверить, попадаете ли вы в перечень, прежде, чем рассчитывать на отсрочку и поддержку, если вы не Фонбет, конечно.