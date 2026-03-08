Бухгалтеры продают профессионализм, а клиенты покупают спокойствие

Однажды клиент написал нам сообщение в семь вечера:

- Инесса Олеговна, а где отчёт? Вы же обещали сегодня.

Я открываю задачу и вижу: она поставлена… сегодня в 17:40. Бухгалтер эту задачу ещё даже не видел.

И вот в такие моменты очень хорошо понимаешь, как на самом деле рождается недовольство клиентов.

Не из-за налогов. И не из-за бухгалтерии.

Когда предприниматели рассказывают о проблемах с бухгалтерией, они почти никогда не говорят про дебет, кредит, проводки и корректность заполнения декларации.

Они говорят совсем о другом.

О том, что им долго не отвечали. О том, что задачу пришлось напоминать дважды. О том, что никто заранее не сказал, сколько будет налог. О том, что непонятно, кто вообще занимается их вопросом.

И в какой-то момент я поймала себя на очень неприятной мысли.

А может быть, клиенты уходят из бухгалтерских компаний вовсе не из-за бухгалтерии?

«Это как же надо накосячить бухгалтеру, чтобы клиент ушёл?»

Я много лет задавала этот вопрос, смеясь. Мне правда казалось, что если бухгалтер правильно считает налоги, сдаёт отчётность и держит учёт в порядке, клиенту просто не на что жаловаться. А потом выяснилось неприятное.

Клиенты уходят даже от хороших бухгалтеров.

И дело почти никогда не в том, что бухгалтер плохо знает профессию.