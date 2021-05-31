Неделя анонимного бухгалтера. М. из Йошкар-Олы: студентка на практике с любовью к кактусам и Алиэкспресс, мечты о Газпроме и почему главбух негодует

Я еще не бухгалтер, а только учусь. Причем получаю не высшее образование (как бы не хотелось), а среднее — не хватило баллов и поступать в прошлом году пришлось, куда взяли, потому что даже в техникумы был адский конкурс (11-классникам разрешили не сдавать ЕГЭ, если они не собирались в вуз). Сейчас у меня практика, я прохожу ее в фирме, владелец которой друг моего папы. И это очень захватывающий опыт.

Понедельник

Я фанат кактусов. Обожаю их и суккуленты. У меня вся комнаты ими заставлена.

Поэтому на работу, в первый день практики я тоже притащила малыша кактусика. Мне выделили стол в уголке и велели разбирать входящие письма и документы (их периодически кто-то подкладывал). Так у меня была возможность немного познакомиться с живой, настоящей первичкой, а не с учебными задачами.

Во-первых, я немного переживала и каждый документ проверяла тщательно, как по учебнику — все положенные реквизиты, подписи, печати и прочее. Потом поняла, что пачка входящих у меня растет быстрее, чем исходящие документы (все, что проверила, я относила в конце дня в кабинет главбуха — суровой тетеньке в отдельном кабинете, которую кажется даже директор дядя Саша побаивается).

Во-вторых, мне нужно было открывать письма и вносить данные о них в специальную программу по учету корреспонденции — даты поступления, вид входящего документа и т.д. Потом вложенные в них документы тоже надо было передавать нужному сотруднику — главбуху, секретарю (которая не скрывала радости, что письма теперь разбираю я) или кому-то из менеджеров, которые работают с ключевыми клиентами.

В общем времени на все это уходило много. В первый рабочий день я думала — все, я тормоз и руки у меня не оттуда. Дважды пришлось звать Свету (секретарь) и просить что-то показать и объяснить. А еще я сильно стеснялась.

Вечером поинтересовалась у папы — ну, как, какие там на меня отзывы? Оказалось, дядя Саша ему звонил и хвалил меня за старательность. Ура!!!

Вторник

Все обращают внимание на мой кактус и спрашивают, почему именно он, а не какая-нибудь фиалка. Когда говорю, что еще люблю всякие суккуленты фукают — что там интересного? А мне эти растения кажутся какими-то космическими — подолгу выживают без воды, растут в самых засушливых районах и еще выглядят как пришельцы с другой планеты. Ну, зацените:

Сегодня дела шли быстрее. Суровый главбух подошла ко мне (по-моему, за соседними столами все замерли), взглянула на экран, посмотрела на мои пометки (я таскала с собой блокнот и делала заметки для заполнения дневника по практике, вот я заучка) и... Улыбнулась. Наверное это было какое-то сверхсобытие, потому что кто-то по соседству вполне отчетливо произнес «вау». Но главбух тут же посерьезнела:

— Зайдешь ко мне в обед, у меня для тебя задача есть.

— Хорошо.

Теперь жди обеда и думай — что мне еще хотят поручить. Поесть, видимо, не удастся, а у меня режим питания (проблемы с желудком, поэтому я стараюсь кушать по часам).

В 13.00 я зашла в кабинет главбуха:

— Садись, у тебя еда с собой?

— Да.

— Тогда кушай давай, а между делом поговорим, люблю я о тех, кто у нас работает, все знать.

Я с облегчением достала контейнер и принялась жевать салат и котлету.

— Правильно, обед важен, я вот со своей работой кажется язву уже нажила — все время дела, перекусываю между делом чем попало. Чай будешь? Или кофе? У меня сливки есть.

Я выбрала кофе, хотя обычно его не пью. Просто увидела, что в кабинете стоит кофеварка и очень заманчив был аромат.

— Я когда-то тоже начинала работать вот так — разбери, проверь, поднеси-подай, кто же главным бухгалтером сразу становится — никто! В трех разных конторах работала. Потом дома в декрете сидела, но все равно работала, несколько предприятий вела. Как ребенку 1,5 года исполнилось, так снова пошла работать. Но на старом месте моя помощница уже практически заняла мое место и я решила, что играть в конкуренцию не буду — найду себе что-то другое. Наивная была. А кто с маленьким ребенком женщину возьмет на работу, даже если садик, даже если бабушки-дедушки? Никто! Несколько месяцев пробегала по собеседованиям, хорошо у мужа была работа неплохая и мы вытягивали. Наконец устроилась, взяли испытательным сроком 3 месяца, с зарплатой ниже обычного оклада, сказали — надбавки и премии потом. Я пахала как лошадь — старалась впечатление произвести. А перед концом испытательно срока мне дают приказ — мол уволить, в связи с тем что испытание не пройдено. Как?! Это потом я узнала, что там так принято было — брали бухгалтера, тот старался, работал, а ему в конце — вы нам не подходите. Экономили.

— А вы с ними судились?

— Не смеши, не до того было, я только приказ этот подписывать отказалась, говорю давайте по собственному уйду, мне такая запись в трудовой не нужна, а вы понимаете, что работала я хорошо. Согласились. Я тогда уже стала характер проявлять, поняла — так надо, жесткость она для бухгалтера иногда важна, понимаешь?

Я согласно закивала, хотя из меня железная леди вряд ли получится.

— Ты же видишь как народ в офисе при мне по струнке ходит. Знают, что по работе спрашиваю строго. И с тебя вот спрашивать буду. Ты не думай, раз мы тут с тобой кофе пьем, значит, подружки.

Как будто я такое подумать могла.

— Я тебе это к тому рассказываю, что профессия бухгалтера непростая, это не только документы и налоги, ты всегда нужна — в отпуске, на больничном, на даче. Всегда надо учиться и следить, что вокруг происходит, читать новости, квалификацию в конце концов повышать. И часто за свой счет. Саша вон в этом году сказал курсы мне оплатит. А до этого я все сама, за свои проходила.

В общем я стала догадываться, что...

— Знаешь, хватит тебе бумажки перебирать, в техникуме то с 1С работала уже или как?

— Или как. Нам, конечно, ее показывают и рассказывают, но пока много теории, настроек, мы только немного первичку вводили, изучали как потом она в программе отражается, в каких регистрах. Но, если честно, я пока ее плохо понимаю.

— Ну вот, значит попрактикуешься. У нас завтра Олег в отпуск уходит, который на закупках сидит. Обычно я сама документы завожу или прошу кого-то из менеджеров, когда у них время есть и они на телефонах не висят. Но теперь тебя туда посадим и будешь все сама делать.

— А если не справлюсь?

— Значит, не быть тебе главбухом!

Отличное напутствие. Завтра в бой.

Среда

Светлана погрустнела, потому что все документы снова разбирать ей. Зато мы немного подружились. Оказалось Света очень любит Алиэкспресс и все время что-то с него заказывает. А кроме кактусов я люблю больше только разную бижутерию.

Вот такую красоту недавно заказала на Али:

Жду, когда придет. У меня много разных браслетов а-ля Pandora, подвесок, цепочек, кулонов, колечек. В общем, я, как сорока, — вижу что-то блестящее и сразу хочу-хочу.

Папа говорит, это семейное. Но мама моей страсти к бижутери не понимает, говорит, это не настоящие украшения, девушка должна себя ценить — надевать серебро или золото и хорошего качества, дорогое (тут папа обычно вздыхает). Но золота много не напокупаешь.

Мой парень — студент, он учится в универе, на третьем курсе (как раз в том, куда я так хотела поступить на экономический). Вряд ли он сумеет купить мне колечко тысяч за 20. А сама то я пока не работаю. Но т.к. хотелок у меня много, я решила мечтать стать главбухом в Газпроме. Говорят мечтой должно быть что-то недостижимое. Вот и пусть будет. Зато ментально я себя настрою на упорную работу.

Весь день в поте лица (в прямом смысле — сломался кондиционер и офисе было нечем дышать) я сражалась с 1С. Меня можно сказать кинули за компьтером — вот тебе клавиатура и мышка, вот тебе накладные и давай там как-нибудь разбирайся. Ну, ок, вызов принят!

Я конечно сначала посмотрела как вводили документы раньше — по аналогии стала делать текущие. Внесла накладную и набралась храбрости попросить главбуха проверить. Похвалила. Сдержанно, правда.

На эйфории сделала всю пачку за полчаса. Потом поняла, что ушедший в отпуск Олег вероятно такой скорости был бы не рад. Скажут еще — подсиживаю.

Четверг

Сегодня сбавила темп, да еще проверила свежим взглядом вчерашние документы. Нашла ошибку — номенклатуры похожей много, я искала по названию и в одном месте ошиблась, выбрала не ту позицию, заметила, сверяя артикулы. Хорошо, сама нашла.

Сегодня день выплаты аванса. Понятно, что мне ничего не положено — у меня практика вообще бесплатная (спасибо, что взяли, криворучку). Но все ходили очень радостные. Света конечно сразу стала листать Али, выбирала себе и дочке платья. Ей хотелось купить парные наряды, когда мама с ребенком одеваются в одном стиле (фэмили лук). Милашество. Выбрала вот такой комплект, говорит вдруг повезет и приедет быстро, тогда на море наденем и все мальчишки наши будут.

Работать в день аванса никому не хочется, но надо. Главбух сегодня сердится — в офисе было слышно, что громко говорила по телефону, явно ругалась. А потом пришел дядя Саша и потихоньку нам сказал, что заблокировали счета, у нас их два в двух банках. Причем, заблокировали ошибочно, якобы за неподачу декларации, которая давно сдана. Зарплату вот пропустили, а поставщику деньги перечислить не можем, а там руководитель принципиальный — за каждый день просрочки пени. Учитывая сумму для перевода в несколько миллионов, пени выходят не маленькие.

Главбух грозится стрясти убытки с налоговой, а та отбивается — программа виновата, глюк, бывает. Это нам уже сама бухгалтер рассказала. Говорит, отправила письмо с приложением отчета, обещали разобраться в течение дня, но настроения уже ноль.

Все сразу перестали ничего не делать и, как минимум, приняли сосредоточенный вид. Я, которая уже час как закончила с текучкой, тоже уткнулась в монитор.

Вечером рассказала все маме. Для начала она повозмущалась почему мне не платят за практику, потом была минутка «я же тебе говорила», о том, что бухгалтер — профессия нервная и почти 24/7. Мама у меня творческий человек. Она преподавала музыку в детской музыкальной школе, а сейчас репетитор по сольфеджио и пианино. Поэтому нашей с папой любви к цифрам не разделяет.

Пятница

Ура-ура! Несмотря на то, что я не перетрудилась за эту неделю, очень ждала выходных. Хотелось встретиться с подругами, рассказать о работе, погулять по городу (погода была такая ласковая всю неделю, а приходилось сидеть в офисе), а парень, весь обвешанный подготовкой к экзаменам и подработкой в кафе, за неделю видел меня пару раз.

Сегодня работы было так мало, что я решила — весь день пройдет в освоении и изучении 1С — буду рыться, пока дали доступ. Потом вспомнила про постоянное отслеживание изменений — то, о чем говорила главбух. Решила почитать что-то полезное. В итоге наткнулась на интересные сайты со статистикой исследованиями. И я так увлеклась...

Например, узнала про существование такого понятия как поколение миллениалов — это те, кто родился примерно в период с 1982 — 2003 годы, хотя по другим источникам только до 1996 года. Это так называемое поколение Y, которое в основном хорошо относится ко всем современным техническим новинкам, легко осваивает новое, очень независимы, если верить вики и прочим ресурсам. Получается ,мои родители это поколение Y. X — это более старшее поколение (люди X — ха-ха), а вот Z — младшее, очевидно это я :)

В том исследовании, которое я нашла, речь о предпринимателях-миллениалах. Вот какие выводы об отношении этих людей к бизнесу сделаны:

Интересно))) Кому хочется посмотреть все исследование, почитать можно тут (качайте презентацию). Я решила сохранить некоторые файлы и ссылки, думаю может даже пригодится для курсовой в будущем.

Конец рабочего дня оказался настоящим сюрпризом. Оказывается Света испекла торт и решила поздравить меня с первой неделей практики. Присоединились конечно все (даже суровый главбух). И как такую красоту есть вообще?

Выходные

Всей пользы от меня в выходной — заполнила дневник по практике по своим заметкам, написала преподавателю, отослала копию дневника (она просила нас отчитываться еженедельно о прогрессе, вдруг кто-то ничего не делает). И потом забыла о бухгалтерии (пока могу себе позволить) до понедельника! Вот и все)))