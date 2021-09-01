О бухгалтере М. из Калуги рассказали ее дети (без спроса). Каково это — иметь маму-бухгалтера?

Сегодня у нас необычная история — нам написала не бухгалтер, а...ее дети. Шестнадцатилетняя Т. из Калуги рассказывает о своей маме, которая уже почти 20 лет работает бухгалтером, а еще о младших сестре и брате. Каково это, когда мама-бухгалтер?

Мама вам никогда бы не написала, во-первых, она всегда очень занята, во-вторых, стесняется. Но я много раз видела, как она на ноутбуке читает «Клерк», а недавно она показала мне историю анонимного бухгалтера — ей понравилось. Я предложила тоже написать вам и рассказать о своей работе и семье, но мама очень стеснительная, она сразу отказалась — кому будет интересно? А я считаю — о ней нужно рассказать.

Писать мне помогают брат и сестра. Они младше. Брату — всего 5 лет, а сестре — 11. Они тоже очень любят маму и хотят, чтобы о том, какая она замечательная, прочитало много людей в интернете.

Мама училась на бухгалтера-экономиста, у нее есть диплом. Но училась она не в университете, а в техникуме. Ее родители (наши бабушка и дедушка) не богатые и еще во время учебы, на втором курсе, мама устроилась работать в магазин. Сначала уборщицей, а потом заведующая узнала, что она учится на бухгалтера — спросила, может ли мама помогать ей с документами. Тогда очень много всего делали на бумаге, бухгалтера в магазине не было — налоги заведующая сама считала и все документы заполняла сама, вместе с кассиром.

Мама говорила, что ей было страшно — вдруг она покажется глупой, чего-то не поймет. Но ей очень нравились цифры, нравилось «копаться в законах». Это мамино любимое выражение). Она и сейчас, когда садится с каким-то сложным вопросом за ноут, говорит «я пошла копаться в законах — меня не беспокоить». Поэтому помогать заведующей ей понравилось.

Так она и работала в этом магазине до выпускного из техникума. А потом ее взяли работать туда официально — бухгалтером.

Мне кажется, маму заметили, потому что она очень хорошая — вежливая, но при этом настойчивая в своей работе — если считает, что права, спорить будет обязательно. Папа сказал, что однажды она сильно поругалась с начальником на одной работе и уволилась, потому что он предложил ей подделать какие-то документы для проверки.

Магазин через несколько лет, после того, как мама устроилась туда работать, закрыли и мама стала искать работу. Она успела побыть бухгалтером в разных организациях. А сейчас работает удаленно, она самозанятая. Я не очень поняла, что это такое, но главное — мама теперь настоящая бизнес-вумен и у нее свое дело. Это здорово.

Тут сестра пришла и говорит — расскажи про Алису. Алиса — наша кошка. И она у нас появилась очень необычно — ее мама спасла маленьким котенком. В сильный дождь оказалась на улице без зонта и спряталась в каком-то подъезде, чтобы не промокнуть, услышала как кто-то «плачет», мама так и сказала — не мяукает, а плачет. Оказалось под крыльцо того дома забился маленький котенок — наша будущая Алиса.

Когда мама ее принесла домой, папа сердился — кто будет ей заниматься? Папа, кстати, у нас механик и электрик, часто ездит в командировки — чинит сложное оборудование. Тогда брату было 2 года и папа еще волновался, как бы кошка не стала его обижать — царапать. Но Алиса (ее так зовут потому что ярко рыжая, как лисичка) оказалась очень ласковой, мы ее очень сильно любим, а она больше всего любит маму, наверное потому что та ее спасла. Когда мама работает за компьютером, Алиса ложиться ей на колени и вообще по всему дому ходит за ней.

Но я все таки хочу рассказать о маме и ее работе и о том, как мы вместе все живем. Я почитала разные истории анонимных бухгалтеров и поняла, что они пишут рассказ про неделю из своей жизни, я тоже так сделаю.

Неделя — как раз после того, как мы все приехали от бабушки (это мама нашего папы, она живет в Краснодаре и мы ездим к ней каждый год). Это было в начале августа, мама как раз собирала нас с сестрой в школу (я с сентября буду учиться в 9 классе, сестра — в четвертом). Она всегда заранее начинает сборы.

Когда мы вчетвером идем в магазины — это катастрофа. Сестра маленькая, и ей хочется все розовое, с котятами и бабочками (по-моему, они у нее в комнате просто везде, только на потолке нет). А мне это не нравится — я люблю яркую разноцветную одежду, толстовки и кроссовки.

Что выбирает моя сестра:

и что выбираю я:

Мы постоянно спорим — в какой магазин пойти. А брат быстро устает и начинает ныть. В общем, если видите в Калуге в торговом центре уставшую мать и троих орущих детей — скорее всего это мы вышли на шопинг.

Хорошо, что сейчас мама стала отпускать меня за покупками одну и я хожу с друзьями.

Понедельник

Я полночи просидела в ТикТоке, поэтому встала поздно (да я тот самый подросток, который «не влезает из телефона»). А на кухне уже давно были готовы и завтрак и обед. Сестра убежала на улицу к подружкам, а брат с папой собирали очередной пазл. Это у них сейчас такая мания — покупают огромный пазл на 1000 и больше частей и собирают на журнальном столике. Папа пока дома, у него отдых между вахтами.

Мама встала в 7 часов, для меня — просто дикая рань — и заранее сделала еду и закрылась с компьютером в спальне. Хотела к ней заглянуть — а она по zoom с кем-то на конфе.

Гренки — супер, но наверное надо перестать столько жрать, а то не влезу в джинсы 1 числа. Прибежал брат — ему тоже надо чай. Следом папа — и ему тоже. В общем заменяю маму — пою их чаем с гренками.

Мама вышла из комнаты через пару часов. Вид у нее, как будто она работала всю ночь. Хотя иногда так бывает — срочный заказ или готовит отчетность, но сейчас вроде ничего такого нет.

Идем на кухню вместе, опять чай (снова напомнила себе про джинсы). Мама заметила, как я смотрю на гренки и смеется — «Ешь уже, и так как соломинка». Ага, как же, сама то себе хлопьев положила с молоком. Но перекусить она не успевает, начинает играть Beggin (это песня Måneskin, мама от нее без ума). И она с телефоном у уха опять бежит к компьютеру. В общем хлопья я сама съела.

Весь день валяли дурака — папа с братом собрали пазл, потом ушли на детскую площадку, сестра бегала туда-сюда как ненормальная. Они там придумали снимать тиктоки с девчонками. О, я бы посмотрела, что они там наснимали, но тут у нас война — она мне свои видео не показывает, а я ее заблокировала в инсте, вечно ей надо какой-нибудь дурацкий коммент оставить под моими фотками.

Все это время мама почти не выходила из комнаты и выглядела все грустней — а чт: о случилось, не говорила. Уже вечером, когда все уселись ужинать, папа спросил, что стряслось. Оказалось, у мамы что-то там поломалось в 1С и пропала часть важных данных, а у нее сохраненка только на конец июня. Придется восстановить кучу документов. Она весь день вместе с каким-то программистом пыталась все починить, но не вышло.

Когда грустно маме — всем невесело. Решили завтра всей толпой пойти в кино.

Вторник

Мама немного повеселела. Пошли в кино утром, когда поменьше народа (заставили встать в 9 утра!). На «Космический джем». Сестре с братом понравилось. Брату даже игрушку купили — Багза Банни.

А вообще здорово собраться всем вместе, папе на вахту на днях, а мы без него скучаем и маме сложнее. Не то чтобы я ей не помогаю, но наверное там, где в семье несколько детей, мира никогда надолго не бывает. Сейчас мы спокойно на диване сидим — через минуту уже деремся и делим пульт от телевизора.

Сегодня мама просит меня помочь. Я иногда у нее выполняю обязанности секретаря — раскладываю документы по датам, в папки их подшиваю, большего мне и не доверить.

Но на это раз задание ответственное — нужно сверить бумажные документы, с теми, что остались в базе на компьютере. Те, что не найду в 1С — отложить. Мама будет их заносить по-новой. Проверить надо документы с 1 января.

Я конечно спросила — почему нельзя просто проверить документы за июль и август: база- то слетела только с конца июня. Оказывается — клиенты могут ей прислать что-то с датой от февраля аж в июле. Или кто-то из клиентов приносит документы и надо восстановить учет. Это значит — никто ничего до мамы не делал и нужно вообще ввести все бумаги с нуля. Т.е. документ может и сделан 5 марта, а в программу она его вносила 10 июля.

Как все сложно. Сижу сравниваю и, глядя на эти кучи документов, удивляюсь маминому терпению.

Среда

А сегодня у нас день похода по магазинам. Но в этот раз повезло — брата с собой не берем, в ТЦ идем only girl.

И пока ходим, у мамы постоянно звонит телефон. И так всегда — она как в колл-центре работает — все время отвечает на звонки. Мы уже привыкли. Машет нам рукой, и мы бежим в O’STIN. Единственный магазин, который почему-то нравится нам обеим. Разговор видимо надолго, поэтому из Остина идем в GULLIVER. Тут мне точно ничего не нужно, а сестра ринулась смотреть. Прицепилась вот к такой толстовке:

Она же не смотрит на ценники, хочу и все. Хорошо, что ее размера нет, еле оттащила.

Мама наконец освободилась. Предложила заглянуть на третий этаж — в «Детский мир». Посмотреть канцелярию к школе для мелкой. У меня весь набор в школу — несколько тетрадей, ручка, карандаш, линейка и резинка. Но этой нужно ВЕСЬ магазин скупить.

Кстати, к разным принадлежностям для работы мама очень внимательна. Она заказывает себе папки, бумагу, ручки только определенных марок. Обожает блокноты. Хотим на день рождения заказать ей индивидуальный блокнот с LED подсветкой, я видела такие делает одна девушке и в инсте выкладывает фото.

Потом идем перекусить — фастфуд это лучшая часть прогулки. Джинсы, простите.

Четверг

Сегодня мама занята. Документы, которые я собирала во вторник — очень большая пачка — надо занести в 1С, я напросилась посмотреть, как она будет это делать. Вообще мама очень сосредоточена во время работы и не любит, когда ее отвлекают. Но тут разрешила. Может думает, что я хочу тоже бухгалтером стать. Но точно нет.

Вижу, что у мамы очень много времени уходит на работу. Я ведь уже говорила — иногда она работает даже ночью. Папа ворчит — из-за света монитора (рабочее место мамы у них в спальне) он нормально спать не может. Мы с мамой ему купили такую маску для лица на ночь. Шутку он заценил, но, по-моему, так ее и не надевает.

Еще у нее есть очень сложные клиенты. Например, одна организация занимается продажей какого то электронного оборудования для серверных, другая продает продукты — мама все время жалуется, что у них беда с учетом, в магазине он совсем не налажен. Бесконечные недостачи.

Позвонить могут не только клиенты, но работники. Как-то мама целый час объясняла какой-то девушке по телефону, какие она может получить деньги, когда родится ребенок. Я спросила — нельзя ли было вежливо отказаться, пусть бы на сайте почитала. Но мама так не может, если попросили помочь — ей сложно отказать. Наверное это не очень хорошо, потому что она тратит много времени кому-то что-то объясняя, а потом похожа на выжатый лимон, как папа говорит.

Завтра папа уезжает на очередную вахту. Брат уже ходит с мокрыми глазами. Как же бросают его тут с мамой-трудоголиком и сестрами, от которых толку нет. Это он нам так недавно сказал «вы неинтересные, толку от вас нет». Вот мы смеялись. А потом вспомнили, что так наша бабушка в Краснодаре говорила, когда ругалась на кошек. В доме бегала мышка, а кошки ее даже не пытались поймать.

Такой большой отпуск как в этот раз — целых две недели все вместе — был очень давно. Тем более у мамы есть несколько месяцев в году, которые она называет «апокалипсис» — январь, апрель, июль, октябрь и декабрь. То отчеты она сдает, то год только начинается и много всяких новых законов, то наоборот — заканчивается и нужно все скорее доделать.

В этот раз мама посмотрела какой-то вебинар по эмоциональному выгоранию и решила — ей нужен таймаут. Конечно, все что нужно сделать по работе, она сделала, а потом предупредила всех, что уезжает в глухую деревню, поменяла в телефоне симку и две недели мамин телефон почти все время молчал.

Пятница

Проводили папу на вокзал. Брат ревел и цеплялся за него, пришлось пообещать, что папа привезет ему что-нибудь интересное с работы — какую-нибудь необычную деталь. Сестренка пообещала отправлять ему видео-приветы. А я — почаще писать в WhatsApp. С мамой они созваниваются обычно вечером, каждый день. Чаще, чем я с некоторыми друзьями.

Сегодня за старшую я — пока мама работает, заставляю малышню навести порядок в комнатах. У нас всего 4 комнаты в квартире (повезло, надо сказать). Одна — спальня родителей, гостиная, мы ее залом называем, комната наша общая с сестрой и комната брата. Когда он еще не родился, у сестренки там был своя комната, и она ужасно злилась, когда ее переселили ко мне (как будто, я была в восторге).

Сижу как Дейнерис на троне — руковожу уборкой.

Мне сегодня еще надо готовить обед. Вообще, я тот еще кулинар. Мама умеет очень вкусно готовить, но пока папа дома — он готовит сам. А когда его нет — мы с мамой по очереди. Скоро пойду в школу, тогда она будет чаще готовить сама, а я в выходные.

Про школу лучше не думать, 9-й класс это же ужас какой-то, нас еще в восьмом пугали экзаменами. Мама рассказывала, что она все сдавала нормально — без всяких тестов. Они тянули билеты. Я бы не отказалась. Мне пробники по ОГЭ, которые я пыталась проходить, показались совсем неподъемными. Чувствую себя тупенькой.

В выходные

У мамы-бухгалтера выходных нет. А еще нет времени:

сходить на маникюр;

досмотреть сериал (мама любит ужасы и мистику, взялась смотреть Сверхъестественное, а там 15 сезонов);

проверить, точно ли готовы ее дети к школе (младшей давали литературу на лето, угадайте, сколько книжек она прочитала);

спокойно поесть;

выспаться (вчера маме приснилось, что 1С ожила и стала с ней разговаривать — обещала не сидеть за компьютером до ночи).

Поэтому мы сговорились и все вместе ушли в ТЦ — я купила в Остине джемпер (холодает уже), сестре выбрали портфель, а брата просто за собой потащили. Мама разрешила купить что-нибудь и ему — выбрал... нет не пазл, а набор лего. Небольшой (космические какие-то на них цены) и пачку мармелада. В общем — все довольны и маме полдня не надоедали.

Если вам показалось, что мы какая-то идеальная семья, то это совсем не так. Мы ссоримся и обижаемся друг на друга, папы не бывает дома по несколько недель подряд, а мама сильно занята работой и волнуется, что не уделяет нам внимания. Мне и правда иногда хочется просто посидеть с ней вечером на кухне и о чем-то поговорить, как раньше. Но мы очень любим нашу маму и хотим, чтобы она об этом знала.