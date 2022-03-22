Бухгалтер Т. из Москвы: из бухгалтера в художники. Или как уйти и стать счастливой?

Мы нашли трех героев-анонимов. Они решили оставить профессию бухгалтера и ушли в совершенно другие сферы. И им это понравилось. Хотите знать, кем может стать бухгалтер, если захочет?

Начинаем публикацию историй с Т. из Москвы.

Предыстория

Т. — некоренная москвичка, она приехала сюда пять лет назад с подругой (за компанию). Просто решили провести выходные в столице, развеяться. А в итоге она решила, что хочет жить именно здесь — город просто очаровал.

На прежнем месте ничего не держало, даже наоборот — как раз развелась с мужем, расстались нехорошо, с взаимными упреками и обидами. Детей не было, а родители жили в другом регионе. От Москвы до них даже ближе.

Впервые в жизни Т. решила в буквальном смысле всем рискнуть. Продала квартиру (свою, купленную еще до брака), тут же «нарисовался» бывший с денежными претензиями на половину суммы. Пришлось обращаться к адвокату. Но оставаться в городе женщина не стала — уехала, в суд отправляла юриста. Кстати, выиграла дело в итоге.

На деньги, вырученные от продажи жилья на периферии, в Москве, конечно, купить квартиру было нельзя. Она рассчитывала снимать жилье поскромнее и быстро найти работу.

«Признаюсь — покупала прописку, без нее тут никуда. Ужасно нервничала, но женщина, которая прописала меня к себе (я и жила фактически в этой квартире — платила за комнату), оказалась порядочным человеком. Я прожила там пять лет.»

Запланированная работа — бухгалтер

Вроде бы профессия располагала к быстрому трудоустройству — бухгалтер востребован везде. Но несколько недель Т. ходила по собеседованиями и стала сомневаться — правильно ли поступила. Нет, квалификация у нее была хорошая, стаж приличный, но услышав, что в Москве она недавно, она сразу получала подозрительный взгляд HR-а или директора.

Наконец, повезло, устроилась бухгалтером в аутсорсинг. Правда работа там, по сравнению с привычной (когда работаешь в одной компании), показалась просто каторгой.

«Работать приходилось часто по 10-12 часов в день, конечно официально у нас была пятидневка с 8-ми часовым рабочим днем, но объемы были такие, что постоянно приходилось перерабатывать. А если не хочешь — дверь там, желающих получить работу достаточно, за сотрудников не держались. Зарплата была довольно приличная и платили вовремя, но выгорание — это как раз про аутсорс. Текучка там сумасшедшая.»

Проработав в аутсорсинге три года, Т. поняла, что больше не выдержит такого экшен-режима, несмотря на хороший заработок. А что самое неприятное — любимая раньше профессия стала буквально ненавистна.

«Знаете, иногда просыпалась ночью с мыслью — а там НДС я не досчитала! Или буквально подскакивала и бежала читать что-то про прибыль или искать разъяснения Минфина. Представляете, в два или три часа ночи. Как-то хозяйка квартиры застала меня бледную, с мешками под глазами на кухне с ноутбуком. По ее словам я была похожа на зомби. Я буквально с ума сходила, все казалось — что-то забыла, где-то не досчитала. Наконец, решила — хватит!»

Т. попробовала сменить место работы, но безуспешно, в итоге устроила тайм-аут. Хорошо, что финансово не нуждалась. Решила — на пару месяцев сделаю перерыв, отвлекусь, попробую найти что-то другое для себя, да и просто отдохну.

Из бухгалтера в художники

Возможно «бог Гугла» услышал нашу героиню и стал подкидывать рекламу разных курсов. Но обучаться менеджменту или финансовому анализу желания не было. А вот случайно попавшаяся реклама школы рисования заинтересовала.

«Я всегда хотела заниматься творчеством. Обожала рисовать, но после универа забросила — вышла замуж, пошла работать. Стало как-то не до хобби. А тут подумала — почему бы и нет?»

Отправляясь на первое занятие Т. стеснялась, но оказалось, там собрались очень разные люди — от пенсионеров до блогеров. И всех их объединяло желание научиться рисовать. Преподаватель была очень энергичной, шутила и сумела разрядить атмосферу — все расслабились.

«Нам рассказывали о том, что есть разные приемы и техники, которые позволяют даже непрофессионалам делать классные картины. Например, рисовать цветы или пейзажи. Я была все-таки не совсем новичком, но о многом услышала впервые. Нас учили выстраивать композицию, правильно передавать объем предметов, их фактуру и т. д. Людей мне рисовать не хотелось, а вот цветы или деревья — очень нравилось. От своей первой работы — яркие незабудки в вазе, была просто в восторге.»

На курсах Т. подружилась с женщиной-пенсионеркой. Она, как оказалось, очень разносторонний человек — любит кататься на лыжах зимой, коллекционирует необычные кружки, летом с единомышленниками (активными пенсионерами) ездит по России. В общем нашлось, о чем поговорить.

Вроде все налаживалось, не мучили ночные кошмары про сдачу деклараций, Т. расслабилась.

И тут... началась пандемия, ковид, ограничения. Все планы рухнули, занятия прекратились. Т. пыталась искать работу (стало страшно из-за хаоса и нагнетания паники), но предлагали только несколько раз удаленку за совсем маленькую оплату, отказывалась.

А с новой знакомой Т. продолжила поддерживать связь — созванивались, устраивали видеовстречи по Zoom. Пожилой женщине, которая почти сразу укрылась на самоизоляции, было скучно, а у Т. было хоть отбавляй свободного времени. И как-то во время такого разговора женщина сказала, что ее сын работает в типографии.

«Правильно говорят — случайности не случайны. Я буквально накануне смотрела ролик о том, как одна американка создает классные рисунки, печатает их на одежде и продает. И я в шутку подумала — может и мне начать? А тут О. мне сказала про сына — судьба. Когда рассказала о моей идее, она подумала, что я шучу, а потом задумалась. В общем я созвонилась с ее сыном и понеслось».

Вначале Т. договорилась сделать несколько пробных образцов — заказала 10 кружек и 10 футболок со своим самым удачным рисунком — букетом ромашек. Для того, чтобы переносить рисунки на ткань существуют разные техники. Для ее футболок применили цифровую печать.

Как это происходит можно посмотреть в роликах на Youtube

Новое место работы. Причем — любимой

«Я позвонила девушке, которая вела курсы рисования, и она посоветовала один магазинчик, работающий в стиле „твоя полка“, где можно оплатить аренду полки в магазине и с ее помощью продавать вещи. Правда, оказалось, что магазин временно не работал, так что идею я отложила на потом (скажу сразу — она и правда сработала).»

Наконец, я решила выложить готовые футболки и кружки в инстаграме (аккаунт вела давно, рассказывала о переезде в Москву, работе, увлечениях, а в последнее время о рисовании).«

Подписчиков у Т. было немного, и она решила устроить розыгрыш. Записала ролик о том, что разыграет 10 кружек и 10 футболок с авторским рисунком среди подписчиков — тех кто сделает больше репостов и пригласит больше подписчиков (каждый из новичков должен был прислать сообщение о том, кто его пригласил).

Может повлияло то, что много людей сидело дома, на удаленке или самоизоляции и хотело каких-то развлечений. Или как-то сработали алгоритмы инсты, но к Т. пришло довольно много фолловеров. В назначенный день были объявлены 10 победителей, каждому из которых достался комплект призов.

«Я попросила их рассказать о выигрыше у себя на страничках и поделиться ссылкой на меня. Конечно, я не просто постила истории в инсте, но еще и продолжала самостоятельно упражняться в рисовании, находила интересные ролики в интернете, по которым продолжала учиться.»

Мы тоже поискали и нашли вот такой. Это просто чудеса какие-то, так, пожалуй, и редакция «Клерка» возьмется за кисточки и краски.

«Если вкратце, то сначала ко мне пришли подписчики моих подписчиков, конечно, не прямо толпой. Сначала написал кто-то один, потом второй, третий и т. д. Каждый спрашивал, а можно ли заказать футболку с эксклюзивным рисунком. Я честно говорила, что рисую как любитель, в основном цветы. Но потом решила, что могу поискать единомышленников.»

Приложив усилия, Т. нашла в Москве еще художников-любителей, которые хотели рассказать о себе. Предложила им коллаборацию (модный среди блогеров прием, когда они объединяются для того, чтобы поднять популярность, создавать совместные проекты). В итоге они стали делать рекламу друг другу (каждый работает в своей технике, например, есть парень, увлеченный рисованием в стиле аниме).

«Не буду врать, что я стала блогером-миллионником и зарабатываю огромные деньги. Это не так. Но весь 2021 год мы получали заказы, в типографии за опт стали делать скидки. Мы готовили целые партии футболок к разным событиям, стали предлагать услуги в школах, детских садах. Я стала учиться росписи стен. Совершенствую технику, когда на курсах возобновили занятия, я сразу к ним вернулась. В планах — расписывать кафе или рестораны, также с командой, с которой мы очень дружны.»

Как признается Т., она рада, что с ней случилось то самое профессиональное выгорание, иначе она бы до сих пор корпела над документами в офисе или взваливала на себя сразу несколько компаний для ведения на дому.