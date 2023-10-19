1С:ФРЕШ — оптимальное решение

Многие компании привычно работают с файловой или клиент-серверной моделью учетной системы. Хотя в последнее время популярность решений с доступом через браузер растет. У 1С это технология 1С:ФРЕШ — 1С:Предприятие через Интернет. Расскажем, почему это оптимальный выбор как для опытных, так и для начинающих пользователей.

Преимущества 1С:Фреш

Преимущества 1С в облаке справедливы как для тех пользователей, которые уже пользуются 1С на своих компьютерах — в локальной версии, так и для начинающих, у которых еще нет учетной системы. Они могут сразу выбрать 1С:ФРЕШ и пользоваться программой через интернет.

Одно из самых важных преимуществ — независимость рабочего места от качества интернета и местоположения. Сотрудники отдаленных филиалов и складов тоже получат доступ к программе.

Чтобы работать с 1С в облаке, не понадобится мощный компьютер. Главное — иметь доступ к интернету.

1С:ФРЕШ выглядит так же, как и локальная версия 1С, поэтому не придется переучивать сотрудников. Для новых пользователей интерфейс программы окажется интуитивно понятным и простым — освоить ее будет легко.

Все программы обновляются автоматически, к тому же в ночное время. Установка обновлений никак не влияет на работу персонала. Пользователи сервиса имеют доступ к сайту 1С:ИТС (Информационно-технологического сопровождения) — это входит в тариф . Пользователи локальной версии для доступа к обновлениям покупают подписку ИТС отдельно.

Электронная подпись также хранится в облаке, поэтому сдавать отчетность можно с любого удобного рабочего места.

Вся ваша информация хранится в специальном дата-центре, под круглосуточной охраной. Вы можете не беспокоиться о безопасности. Все данные передаются по защищенным каналам связи.

Сервисы Фреш

В 1С:ФРЕШ можно пользоваться разными приложениями 1С:

1С:Бухгалтерия ПРОФ позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет, сдавать отчетность напрямую из программы. Она поддерживает все системы налогообложения и подойдет компании любой сферы деятельности.

1С:Бухгалтерия КОРП — максимально полная конфигурация для ведения бухгалтерии в организациях, которым нужен сквозной учет в разрезе нескольких подразделений. При этом такие подразделения компания может выделять или не выделять на отдельный баланс.

1С:Бухгалтерия СПЕЦ — для ведения бухгалтерского учета при покупке и продаже лома, а также шкур животных.

1С:Зарплата и управление персоналом — полный пакет для расчета зарплаты и кадрового учета. Она подходит любым организациям.

1С:Комплексная автоматизация — бухгалтерский, налоговый, управленческий, производственный и торговый учет в одной программе.

1С:УНФ — система для ведения учета в малом и среднем бизнесе. В ней можно управлять отношениями с покупателями благодаря встроенной CRM-системе, продажами, закупками, складом, персоналом, финансами.

1С:ERP управление предприятием — комплексная информационная система управления деятельностью любого предприятия, в том числе холдинга и крупной производственной компании.

1С:CRM — программа, которая помогает автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, связанные с управлением продажами, маркетингом и взаимодействием с клиентами.

Получите доступ к программе 1С через Интернет в любое время и в любом удобном месте. Версия программы всегда актуальна и соответствует требованиям законодательства. Специалисты регулярно проводят резервное копирование, поэтому ваши данные — под надежной защитой. Полная техническая поддержка 24/7. Стоимость сервиса — всего от 4000 рублей в месяц. Подключите сейчас

Как начать работать с 1С:ФРЕШ

Если у вас нет локальной (коробочной) версии

Приступить к работе с сервисом просто:

Подключить компьютер или ноутбук к интернету. Зарегистрироваться в сервисе. После регистрации на электронную почту придет логин и пароль для входа в личный кабинет 1С:ФРЕШ. В разделе «Мои приложения» нажать квадратик-плюсик «Добавить приложение» и добавить нужное приложение. Для большинства конфигураций есть демоверсии, которые работают даже при неоплаченном тарифе. Если стоит галочка «Запустить приложение», то после добавления пустой базы в раздел «Мои приложения», оно автоматически откроется в новой вкладке. Можно приступать к первоначальной настройке базы и работе в ней. Все приложения видны на стартовой странице сервиса.

Сервис 1С:ФРЕШ подойдет начинающим предпринимателям, у которых нет опыта ведения учета. Программа рассчитает налоги и подскажет, когда нужно сдать отчетность. Благодаря сервису ФРЕШ руководитель сможет контролировать работу сотрудников. Оставьте заявку, чтобы узнать подробнее.

Если у вас уже есть локальная версия 1С

Чтобы пользоваться облаком, нужно перенести информацию на виртуальный сервер. Это бесплатно. Нужен программный ключ: он предоставляется всем, кто покупал лицензию. Если ключ потерялся, вы можете получить его повторно. Если у компании есть аппаратный ключ, то его можно бесплатно заменить — для этого нужно обратиться в 1С.

Что делать дальше:

Зарегистрироваться в системе и оплатить тариф. Выгрузить в файл данные из локальной информационной базы. Загрузить файл с информацией в 1С:Фреш. В сервисе будет создано новое приложение с данными, загруженными из локальной базы.

Компания «Арбис» поможет перенести данные из локальной базы на виртуальный сервер и перейти к работе с облачной 1С. Если вы еще не определились, какой продукт 1С выбрать, оставьте заявку, и специалисты «Арбис» подберут оптимальное решение под потребности вашей компании.

1С:ФРЕШ — облачный сервис для работы с 1С через интернет Получите доступ к программе через Интернет в любое время и в любом месте. Всегда только последние версии программ. Резервное копирование данных. Непрерывная поддержка пользователей Попробовать

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