Бесплатные возможности облачной 1С

«1C:Фреш» представляет собой сервис по типу облака, в котором клиенты смогут пользоваться обычными программами 1С через интернет. То есть с помощью любого браузера на собственном устройстве возможно настроить бухучет, налоговый учет, а также управленческий и даже сдачу готовых отчетов.

Почему стоит перейти в облако прямо сейчас

Отличная новость для тех, кто планирует использовать 1С:Фреш. Сейчас самое время перейти на облачную 1С, потому что при подключении к Фреш пользователю станет доступен сервис 1С:Контрагент бесплатно!

«1C:Фреш» – это удобное и недорогое решение, которое подходит для малого и среднего бизнеса. Облачный сервис быстро набрал популярность среди пользователей, так как позволяет работать из любого места, не заботиться об обслуживании IT-инфраструктуры, вести все виды учета и сдавать отчетность с помощью программ 1С и хранить данные на защищённых серверах 1С.

И для того, чтобы работа с Фрешем стала еще легче и удобнее, 1С предлагает пользователям дополнительные сервисы, которые позволяют расширить его возможности. Один из таких сервисов – 1С:Контрагент.

Какие возможности дает сервис 1С:Контрагент

Сервис позволяет:

1. Автоматически заполнять и проверять реквизиты контрагентов по ИНН.

2. Автоматически заполнять и провеять реквизиты ФНС и СФР.

3. Не тратить время на поиск актуальной информации о контрагенте.

4. Получать самые актуальные сведения о контрагенте через Интернет.

5. И наконец, пользоваться «Досье контрагента». С его помощью можно прямо в программе 1С просматривать информацию о контрагентах, проверять достоверность полученных о них сведений и оценивать их финансовое состояние, уменьшив тем самым риски работы с фирмами-однодневками или недобросовестными поставщиками и покупателями.

Опция 1С:Контрагент «Досье контрагента» поможет быть осмотрительнее при выборе партнеров. Ведь надежность продавца — один из пунктов, по которым налоговики принимают решение о применении вычета по НДС. Если поставщик имеет сомнительную репутацию, инспекторы ФНС могут «снять» вычеты по полученным от него счетам-фактурам.

1С:Контрагент – это дополнение для программ 1С и незаменимый помощник для бухгалтеров. Получить его бесплатно можно при подключении сервиса «1C:Фреш» в АРБИС!

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