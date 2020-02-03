Маркировка в 2020-м: кому, как и что с 1С

С 2020 г. стало больше товаров, которые попадают под обязательную маркировку. К 2024 планируется охватить все продукты массового потребления. Отношение к нововведению у всех разное. Маркировка позволяет узнать о качестве товара, составе, с ее помощью сократится число подделок и нелегальных поставок. Но сами этапы нововведения некоторых пугают. Нужно не только промаркировать товары, но обзавестись сканером, перейти с ЕНВД на УСН, а еще предварительно зарегистрироваться. Кому предстоит первым пройти все круги маркировки?

Когда и что маркируем?

Табак – с 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка табака. С 1 июля прекратился выпуск немаркированной продукции. Успеть промаркировать остатки нужно к 1 июля 2020 года, затем продажа немаркированных табачных изделий будет под запретом.

Обувь – регистрация проходит с 1 июля 2019 года. Немаркированная обувь выходит из оборота с 1 марта 2020. Если предприниматель заказал поставку до 1 марта, но пришла она позже, то ему необходимо промаркировать партию до 1 апреля 2020 года.

Лекарства – регистрация началась с 1 июля 2019. В связи с тем, что не все компании успели перейти на новую систему, срок обязательного перехода был сдвинут на 1 июля.

Фотоаппараты и лампы-вспышки – регистрация проводится до 29 февраля 2020 г. С 1октября запрещено продавать немаркированные камеры, остатки маркируются до 1 декабря.

Шины и автопокрышки – регистрация в течение семи дней со дня необходимости. Производство немаркированных товаров заканчивается с 1 ноября 2020 г. Маркировка остатков осуществляется до марта 2021 г. Также с марта необходимо подавать сведения в систему «Честный знак», если шины перепродаются или покупаются.

Легкая промышленность – предварительно продажа немаркированных товаров запрещается с 1 января 2021. Завершить маркировку остатков нужно к 1 февраля 2021.

Парфюмерия – нужно успеть зарегистрироваться до 31 марта 2020 года. Продажа немаркированных духов и туалетной воды запрещается с 1 октября 2020, а вот маркировать остатки можно до 30 сентября 2021 г.

Пилотные проекты

Прежде чем какой-то товар запретят к реализации без маркировки, он участвует в пилотном проекте. Сейчас принять участие могут те, кто реализует следующих продукты:

Молоко и молочная продукция – с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г. можно стать добровольцем и протестировать систему маркировки. При удачном прохождении, немаркированная молочная продукция должна исчезнуть с рынка с 1 декабря 2020 года.

Кресла-коляски – сроки участия с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021. Точная дата выхода на рынок немаркированных колясок пока не установлена. Оценивать результаты проекта будут поэтапно. Оценка кресел-колясок с ручным приводом – до 1 декабря 2020 года, а электрических колясок – до 1 июня 2021 г.

Велосипеды – эксперимент проходит с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. Финальная оценка будет дана 30 июня 2020 г.

Регистрация

Переход на маркировку начинается с регистрации. Для этого перейдите на сайт «Честный знак» и нажмите «Зарегистрироваться в системе».

Теперь выберите ваш товар.

Далее вам откроется инструкция, которая состоит из пяти основных этапов и подпунктов. Вам потребуется ввести ваши данные и данные человека, которому вы доверяете доступ, а также информацию о банковском счете и о товаре. На финальных этапах вы сможете заказать коды и нанести их на товар.

1С и маркировка

С маркированным товаром можно работать в 1С. Система позволяет наносить и печатать коды, вводить и выводить из оборота, проверять статус, отгружать продукцию и многое другое. На данный момент обновление позволяет работать с табачной продукцией и обувью. Для начала нужно подключить систему к станции управления заказами.

Для этого зайдите в раздел «НСИ и администрирование», далее – «Настройки интеграции с ИС МП» (для обуви) или «Интеграция с МОТП» (для табачной продукции). Теперь ставим галочку в окошке «Вести учет обувной/табачной продукции». После этого в разделах «Склад», «Закупки», «Доставка», «Производство» появится гиперссылка для обмена информации с ИС МП или МОТП. В панели обмена вы найдете все необходимые функции.

Вернемся в «Настройки интеграции с ИС МП» или «Настройки интеграции с МОТП».

Теперь нужно подключиться к приложению, которое поможет в составлении и печати маркеров. Кликаем «Параметры подключения к СУЗ». Выбираем тип товара и переходим в настройки, где нам предстоит выбрать соответствующую номенклатуру.

Осталось выбрать шаблон для маркировки. На этикетку можно вывести поля о дате производства, поставки, о сроке годности и материале. После этих настроек вы можете в полной мере пользоваться маркировкой в 1С – совершать импорт и эмиссию.

Маркировка необходима для контроля качества товара на рынке. Регистрация проходит с помощью сервиса «Честный знак». В 1С можно сформировать маркеры, настроить печать, отправку поставщикам, ввести и вывести из оборота. Пока не все товары подлежат обязательной маркировке, некоторые находятся на стадии пилотного проекта.