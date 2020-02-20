За каждый отработанный год сотруднику предоставляется право на отдых минимум 28 дней. Обязательно формируется график отпусков, по которому работники выбирают путевки, а работодатель рассчитывает отпускные. Полученная сумма направляется в резерв отпусков.

Когда создается?

Резерв обязателен для всех компаний, кроме тех, что функционируют на упрощенной системе. Рассчитать сумму можно для одного из трех периодов:

Месяц

Квартал

Год

Самый простой вариант – ежегодный учет. Вам нужно рассчитать сумму на весь год и отправить в резерв. Если никаких изменений по сотрудникам не произойдет, то вы избежите лишней работы. На самом деле – это очень рискованный способ. Увольнение и прием на работу новых сотрудников приведут к ошибке данных, в итоге проблем станет только больше. Резерв каждый месяц – самый точный, но для некоторых трудозатратный, поэтому можно использовать компромисс – ежеквартальный учет.

Налоговый учет

Отчитываться по резерву в налоговую – это добровольное решение. Если вы заносите в расходы резерв отпусков, то уже вносить сами отпускные и страховые выплаты не нужно. В случае решения в пользу ведения учета, вы избегаете временных разниц, но вам нужно внести дополнения в учетную политику:

Решение о ведении налогового учета

Способ резервирования

Предельное отчисление на налоговый период

Процент отчислений

Рассчитать процент отчислений можно по формуле: «Расчет отпускных со страховыми взносами» делим на «Сумму расходов на оплату труда со страховыми взносами».

В декабре по данным резерва нужно провести инвентаризацию. Вычислить число оставшихся дней по каждому сотруднику и сумму выплат отпускных на каждого сотрудника. После подсчетов нужно сравнить фактическую сумму с резервом. Если сумма в резерве больше, то ее списывают в нереализованные расходы, а если меньше, то ее нужно восполнить.

Резерв в 1С - автоматический режим

1С производит учет резерва и начислений в автоматическом и ручном режиме. Автоматический режим недоступен крупным компаниям, штат которых превышает 60 человек. Владельцы бизнесов поменьше могут настроить самостоятельное заполнение. Перейдем к настройке: «Зарплата и кадры», «Настройка зарплаты», «Порядок учета зарплаты».

Выбираем организацию и нажимаем «Изменить». В новой вкладке нам нужен раздел «Резервы отпусков». Ставим галочку в пункте «Формировать резерв отпусков».

Инвентаризация пройдет автоматически в декабре. Указанное количество дней будет уменьшаться. Если деньги за этот период еще останутся в резерве, то они будут отправлены на счет 91.01 «Прочие доходы». Теперь нам нужно перейти к самому учету. Он возможен только после перечисления зарплаты за месяц. Снова выбираем «Зарплата и кадры», но теперь нас интересует раздел «Резервы отпусков». В открывшемся окне нажмите «Создать».

Заполняем новый документ:

Месяц – месяц начисления обязательств.

Дата – регистрация в информационной базе.

Операция – для небольших компаний предусмотрен «Расчет текущего месяца». Если в организации больше 60 сотрудников, выберите «Корректировка остатков», рассчитайте вручную данные и введите их в таблицу.

Заполнить – нажмите для автоматического расчета обязательств от ФОТ (для автоматического режима).

Осталось только провести и нажать «Показать проводки и другие движения документа», чтобы убедиться в правильности заполнения. Сам учет резерва будет проходить по следующим счетам:

Теперь попробуем создать резерв для компаний с большим штатом сотрудников.

Создание резерва вручную

Ручное управление не сложнее, чем настройка автоматического учета. Сначала нам нужно снова проделать путь: «Зарплата и кадры», «Настройки зарплаты», «Порядок учета зарплаты», «Настройки учета зарплаты». Само окно «Резервы отпусков» будет выглядеть немного иначе. Ставим галочку напротив строки «Формировать резерв отпусков».

Возвращаемся в меню «Зарплата и кадры», «Резерв отпусков». В новом окне заполняем: месяц, организацию, дату. В строке «Операция», мы нажимаем «Корректировка остатков». В таблице представлено два раздела: «Обязательства и резервы текущего месяца» и «Обязательства и резервы по сотрудникам». Начинать заполнение лучше с сотрудников. В таком случае резервы текущего месяца заполнятся автоматически.

Нажимаем кнопку «Добавить». Появилась новая строка, где нужно указать сотрудника, подразделение. В графе «Способ отражения» выберите как учитываются затраты на оплату труда в подразделении. Следующая графа: «Обязательство (резерв)». В строке «БУ» нужно указать сумму резерва для бухгалтерского учета, а в строке «НУ» – для налогового. Таким же образом заполняется пункт «Страховые взносы». Здесь указываются суммы для Бухгалтерского учета (БУ) и налогового (НУ), только здесь в сумму входят взносы по страховке на случай недееспособности сотрудника. В колонке «ФСС НС и ПЗ» нужно вбить сумму для обоих учетов на случай несчастного случая.

Проверяем введенные данные и нажимаем «Провести». Теперь можно посмотреть движение документа. Если все получилось верно, то учет будет проведен по счетам: 96.01.1 и 96.01.2.

Списание оценочных обязательств

Способ проведения списания зависит от автоматического или ручного режима. Пользователям автоматического режима нужно перейти в меню «Зарплаты и кадры», «Все начисления», «Отпуск». В новом окне заполните данные по отпуску сотрудника. После чего проводим документ и смотрим результат проводки.

Проводим страховые взносы: «Зарплата и кадры», «Все начисления», «Начисление зарплаты».

В ручном режиме списание происходит с помощью документа «Начисление заработной платы». Для оплаты нужно указать счет 96.01.1 и резерв из справочника «Оценочные обязательства и резервы». Получить информацию о расходах на оплату труда и отпусков можно из отчета «Анализ расходов на оплату труда». Для этого пройдите по пути: «Зарплата и кадры», «Отчеты по зарплате».

Отчеты

После того, как все операции проведены мы можем составить отчеты по проделанной работе:

Справка-расчет резервов отпусков - показывает резервный счет и примерный расчет по отпускам сотрудников. Его можно составить как для бухгалтерского учета, так и для налоговой. Расположен по пути: «Операции», «Справки», «Расчеты», «Резервы отпусков». Остатки и обороты резервов отпусков – предназначен для отображения передвижения документа оценочных обязательств. Его путь: «Зарплата и кадры», «Отчеты по зарплате», «Остатки и обороты резервов отпусков». Резервы отпусков по сотрудникам – фиксирует движения оценочных операций по сотрудникам. Расположен в меню: «Зарплата и кадры», «Отчеты по зарплате», «Резервы отпусков по сотрудникам».

Резерв отпусков – это обязательный бухучет, который можно рассчитать за месяц, квартал и год. Вести налоговый учет при этом не обязательно, но он избавит вас от учета временной разницы. Владельцы небольших компаний могут настроить автоматическое заполнение. Бухгалтеры компаний, где больше 60 человек в штате заполняют учет вручную. Если у вас остались вопросы или возникли сложности, вы можете обратиться в службу поддержки «АСТЭК».