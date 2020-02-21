В бизнесе возможны уступки. Иногда приходится продавать или оказывать услуги в долг. К сожалению, не всегда сумма может быть возвращена. В случае дебиторской задолженности, которую не получается взыскать, необходимо создать резерв по сомнительным долгам.

Что такое сомнительный долг?

Он не имеет залога, поручительств или банковского обязательства. Стадия, когда просто долг становится сомнительным наступает в случаях, если: Срок выплаты близок, а по финансовому состоянию должника вы понимаете, что этого не произойдет. Оплата уже просрочена. К сомнительному долгу не относятся:

Штрафы

Предварительная оплата и авансы.

Задолженности по договору цессии.

Сумма, которая покрывается страховкой.

Суммы на депозитах и банковских счетах.

Долг признается сомнительным, если он возник в результате продажи или услуги (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 No 34н,).

Как рассчитать?

Расчеты производятся по каждому договору или соглашению. Все задолженности проверяются бухгалтерией и подвергаются актам сверки взаиморасчетов. Максимальная величина в бухгалтерском учете не устанавливается. В налоговом она составляет 10% от выручки за месяц, квартал, полугодие или год. Сравнять разницы между учетами можно по алгоритму:

Ожидание выплат меньше 45 дней – резерв не создается.

Больше 45 дней, но меньше 90 – в резерв отправляется 50% от суммы долга.

Больше 90 дней – резерв создается на полную сумму.

Неиспользованные средства списываются в конце года. Теперь перейдем к самому созданию резерва.

Создание резерва в 1С

Начнем с бухгалтерии: «Главное», «Учетная политика».

Поставьте галочку напротив строчки «Формируются резервы по сомнительным долгам». Сверху сразу появляется окошко с датой, где нужно выбрать год формирования. В разделе «Учет отложенных налоговых активов и обязательств» выберите балансовый метод.

Создание резерва для налоговой начинается с меню «Налоги и отчеты».

В левой части выберите «Налог на прибыль». Поставьте галочку в графе «Формировать резервы по сомнительным долгам». Снова выбираем дату резерва.

Теперь переходим к договорам. Предположим, что мы занимаемся оптовой продажей. Нужно заключить договор, в котором указана дата, после которой долг станет сомнительным. Устанавливаем срок: заходим в меню «Справочники», «Договоры».

Нажимаем «Создать». В строке «Вид договора» указываем «С покупателем». Заполняем данные по организации и контрагенту. Переходим в раздел «Учет». В нем нужно указать количество дней, до статуса сомнительной задолженности».

Есть и второй способ, если договор не находится в библиотеке – «Администрирование», «Параметры учета».

Нажимаем на гиперссылку «Сроки оплаты покупателями».

В строке «Срок оплаты долга покупателями» указываем количество дней, через которые долг превратиться в сомнительный.

Начисление резерва

Начисление происходит в результате операции «Закрытие месяца» (путь: «Операции», «Закрытие месяца»). Расчет можно проводить каждый месяц, квартал или год. По завершении отчета за месяц, программа вам предложит провести или отклонить операцию «Расчет по сомнительным долгам». Выберите «Отклонить», если хотите провести расчет за квартал или год. В следующем месяце отмена сработает автоматически. В конце месяца, когда предполагается расчет, нажмите «Отменить операцию».

Рассчитаем предел налогового учета. Остаемся в меню «Закрытие месяца». Нажимаем «Расчет долей списания косвенных расходов», «Показать проводку».

В новом окне вы увидите табличку с долей резерва по налоговому учету. Возвращаемся в «Закрытие месяца». Нажимаем «Справки – расчеты». Затем формируются справки отдельно по налоговому и бухгалтерскому учету.

Резерв по сомнительным долгам создается в случае, если оплата за указанную услугу или продажу не может поступить вовремя или уже просрочена. Сомнительными не считаются долги по операциям, которые не являются услугами или продажей. Создать резерв можно в 1С. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в службу поддержки «АСТЭК».