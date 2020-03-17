Вторничные новости: коронавирус и только

Мы бы хотели писать что-нибудь не про коронавирус, но, к сожалению, остальные новости теряются на фоне пандемии. Расскажите, как вы себя чувствуете и что потрясло вас больше всего за прошедшую неделю, а мы пока поделимся главными новостями на наш взгляд.

Это вирус - расходимся!

В Москве запретили мероприятия численностью больше 50 человек. Закрывают театры, кинотеатры, выставки и отменяют спортивные мероприятия. Детские сады и школы перешли на свободное посещение. Четыре ВУЗа Москвы работают дистанционно. Некоторые школы также готовятся к дистанционному обучению. Работодатели переводят своих сотрудников на аутсорс. Запрет на массовые собрания действует пока до 10 апреля.

Несмотря на такие ограничения разводить панику не рекомендуется, как и скупать все товары на полках. Ввоз продуктов и медикаментов не ограничивается карантином. Прочитать достоверную информацию о статистике, а также узнать ответы на типичные вопросы о пандемии можно на сайте стопкоронавирус.рф

Карантинный = больничный

Мишустин поручил найти способ выплачивать больничный по повышенной ставке, тем кто на карантине. Минтруд и Минздрав с этим не согласились. Работодатели продолжат оплачивать нахождение на карантине как больничный. Никаких дополнительных выплат не предусматривается. Зато предложение Мишустина создать фонд премирования для врачей, которые отличились при борьбе с коронавирусом, отклонено не было.

Коронавирусный больничный авансом

Сумма больничного не меняется, но меняется способ выплат. Тем, кто находится на карантине будут оплачивать больничный авансом каждый пятый рабочий день. Соответственно, чтобы получить деньги закрывать больничный лист не нужно. Выписывать его будут дистанционно для человека, который посетил страну риска и его близких.

Коронавирус в сети

Некоторые пользователи получили суперсекретную рассылку от Минздрава, в которой после нажатия на ссылку должна открыться вся правда. Конечно, не все поверили в это. К таким людям мошенники нашли подход реалистичнее: предложили нажать на ссылку для согласия прохождения обследования или пожертвовать деньги заболевшим. После нажатия на ссылку, естественно, появляется вирус, которые крадет данные пользователей. Получив подобное сообщение, лучше просто его удалите. Донесите эту информацию до людей старшего возраста, потому что они не только в группе риска заражения коронавирусом в реальной жизни, но и в виртуальной.

Зарабатывать на вирусе пытаются многие. Стали встречаться случаи взлома сайтов продаж для частных лиц. Мошенники, претворяясь добропорядочным человеком, пытаются продавать медицинские маски, которые скупают не хуже крупы и туалетной бумаги.

Многие задают вопрос в сети по поводу мер безопасности. Стоит ли покидать города и уезжать в глушь, а может лучше всем дружно уйти на самоизоляцию или же достаточно обмазываться антисептиком? Конечно, лучше избегать массового скопления людей, поскольку, к сожалению, не все понимают серьезность ситуации. Иначе побеги людей с подозрением на коронавирус из больницы объяснить невозможно. Впадать в панику в любом случае не стоит, просто нужно соблюдать необходимые меры предосторожности. Если вы хотите перестраховаться и перевести свою компанию на удаленную работу, то можете обратиться в компанию “АСТЭК”.

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