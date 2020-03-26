Новое пособие на детей от 3 до 7 лет

Малообеспеченным семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет включительно, положены новые денежные компенсации. Указ был подписан 20 марта 2020 г., матпомощь назначена с 1 января 2020 г. Осталось разобраться с критериями малообеспеченной семьи и суммой пособий.

Кому положены выплаты

Родителям на детей, которым в 2020 исполнилось от 3 до 7 лет включительно. Даже если ребенку на данный момент 5, ему положено пособие, но выплачиваться оно будет только три года (до 8 лет).

Получат компенсацию не все семьи, а только те, чей средний доход на человека не превышает прожиточный минимум региона. В расчет берется минимум не текущего года, а второй квартал прошлого. Например, в 2020 г. родители подают заявление на получение матпомощи, учитываться будет доход в соответствии со вторым кварталом 2019 г.

Сумма и порядок компенсаций

Выплачивать будут 50% от прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. На 2020 г. средняя сумма по России: 5 500 руб. Поскольку пособие будет индексироваться, а доходы родителей могут измениться, заявление подается ежегодно.

Форма заявления будет установлена к 1 апреля. Подать его можно любым из трех способов:

Лично в отделение ФСС Через МФЦ Через портал госулуг

Когда можно обратиться за матпомощью

Принимать заявления начнут с 1 июля. Регионам дается возможность организовать процесс выплат до этой даты: определить критерии малоимущих семей, составить список потенциальных нуждающихся, установить порядок приема обращений и выдачу матпомощи.

Выплаты установлены государством с 1 января, поэтому родители смогут получить в июле пособие сразу за шесть месяцев. Данная материальная помощь не повлияет на получение других компенсаций, поскольку суммироваться они не будут.

Пособие выплачивается напрямую из ФСС. Оно не зависит от работодателя. Назначение матпомощи поддержать семьи с детьми от 3 до 7 лет, у которых доход меньше прожиточного минимума на человека. О других детских компенсациях вы можете прочитать в нашей статье.

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