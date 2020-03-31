Есть и хорошие новости: поговорим об идеях и решениях

Карантинная неделя позволила многим пересмотреть свое отношение к жизни и бизнесу, а она еще только началась. Все больше компаний вместо того, чтобы оплакивать свои потери, активизировались и ищут пути решения. Все уже читали про бренд Dior, который теперь делает антисептики, мы же расскажем о том, что происходит в России.

Новый день — новые идеи

Выходить на улицу лишний раз не стоит. Продукты могут привезти вам на дом, причем совершенно неожиданные сервисы. Компания Lamoda — теперь продает не только одежду, но и товары первой необходимости. Вы можете заказать крупы, макароны, чай и кофе. Доставка на период карантина бесплатная. Ждать из-за количества заказов придется долго, зато безопасно.

Никакой рекламы

Может, вы заметили, что привычная реклама в браузере куда-то пропала. Некоторые компании остановили рекламные акции, чтобы потратить деньги на то, что действительно важно. Пиццерия «Додо» отказалась от национальной рекламы и перешла на новый режим работы. Стоимость доставки будет снижена, расширится меню и зоны доставки. Кассиры не останутся без работы, они будут помогать курьерам.

Закрытие не означает, что это конец

Магазин Decathlon объявил о закрытии офлайн-точек еще в выходные, но продолжает активно вести социальные сети и даже запустил новый сайт. В сторис мелькает не только реклама товаров, которые могут понадобиться вам для тренировок в условиях квартиры, но и расписания занятий с тренером в прямом эфире. Судя по-восторженному инстаграму многим пришлось по душе коротать заточение в позе дерева, распевая мантры и выполняя дыхательные практики. В прежнем режиме продолжает работать интернет-магазин.

Не стоит отчаиваться

ИТ-компании тоже страдают от общего кризиса, но отчаиваться — это последнее дело. Компания «АСТЭК» решила не ставить на паузу наработки и продолжать в новом формате. Как нам это удается:

«Позитивный настрой». Мы не сильно страдаем от самоизоляции поскольку работаем на удаленке уже давно, но общая паника влияет на настроение. Каждый сотрудник нашел себе занятие помимо работы: марафоны, обучающие курсы, занятие спортом. Самое главное — мы верим, что сможем пережить этот период. «Пересмотр целей». Цели объединяют. В связи с изменениями пришлось сменить курс, но в будущем это только пойдет на пользу. «Создание резервов, чтобы сохранить команду». Остаться без работы в период такой экономики страшно. Мы решили чуть сократить расходы, но продолжать бороться вместе. «Договоренность с поставщиками и клиентами о работе в новых условиях». Было принято решение расширить список услуг и создать новый необходимый продукт в условиях новой экономики.

«АСТЭК» остается с вами и предлагает три месяца бесплатного доступа в облако 1С новым клиентам. Для тех, кто хочет продолжать работы мы поможем организовать рабочее место на домашнем компьютере любой мощности. Главное, чтобы у вас был интернет. Если вы решите открыть доставку, то у нас есть антикризисный пакет для продаж в интернете и курьерской службы. Работать с ним можно даже с помощью телефона.

Конечно, мы понимаем, что не всем удастся работать в период карантина. Отказываться от дела всей жизни полностью не стоит. Вы можете переместить базу данных в облако, где она будет под надежной защитой. Когда кризис минует, просто извлеките базу и продолжите работу.

Самое главное сейчас — это не отчаиваться и перестроиться на новый режим работы в онлайн-режиме. Соблюдайте карантин, не отчаивайтесь, берегите свое здоровье и окружающих. Следите за нашими новостями на сайте, блоге или странице ВК.