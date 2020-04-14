Цифровой пропуск для тех, кто продолжает работать

Некоторые организации продолжают работать в условиях коронавируса. Присутствие сотрудников в офисе бывает необходимым. С новым постановлением мэра Москвы от 11.04.2020 появилось множество вопросов о дальнейшей работе организаций, которые не являются непрерывно работающими. Могут ли сотрудники продолжать ездить на работу? Попробуем разобраться.

Кто может продолжать работу?

Согласно постановлению работу не прекращают непрерывно работающие организации. Остальные компании тоже могут продолжать функционировать, если они перешли на удаленку или не нарушают санитарных норм и постановления о прекращении деятельности в связи с пандемией. 11.04.2020 под запрет также стали попадать каршеринг, организации по оказанию ремонтных работ (исключаются работы по строительству медучреждений) и компании, которые оказывают медицинские услуги, но основными они не являются.

По возможности нужно перевести на работу из дома большую часть сотрудников. Выезжать на работу могут только те, без кого деятельность невозможна. Для передвижения им придется оформить пропуск, который станет обязательным с 15.04.2020. Получить его нужно не только тем, кто едет работать в офис, но и курьерам.

Что такое цифровой пропуск?

Цифровой пропуск — это код из шестнадцати символов. Первые четыре — это дата окончания поездки, а остальные — код для идентификации личности и цели поездки. Срок действия рабочего пропуска — до 30 апреля включительно.

Получить его можно на портале mos.ru, с помощью SMS на номер: 7377 или по телефону: +7 (495) 777-77-77. Для оформления нужно указать личную информацию сотрудника, ИНН и название организации, а также тип передвижения. При поездке на общественном транспорте потребуется номер карты “Тройка”, при использовании личного транспорта — номер автомобиля. Выбирая в качестве транспорта такси, указывать в разделе “Вид транспорта” ничего не нужно. Получить такой пропуск могут даже самозанятые. В графе "ИНН" нужно указать свой идентификатор налогоплательщика, а также указать, что вы являетесь самозанятым.

Что нужно от работодателя?

В постановлении мэра Москвы от 04.04.2020 указано, что работодатель должен подать сведения о сотрудниках: кто перешел на удаленку, кто сейчас находится в изоляции с сохранением заработной платы, и кто продолжает ездить на работу. Заверять печатью и подписью список не нужно. Достаточно заполнить форму из четырнадцати пунктов и отправить по адресу: organization_size@mos.ru Организациям, у которых все сотрудники работают удаленно, ничего заполнять и отправлять не нужно.

Оформить цифровой пропуск за сотрудника работодатель не может. Все что нужно — это предоставить точные данные (ИНН и название), чтобы в дальнейшем пропуск не был аннулирован. Также нужно быть готовым к запросу от городских властей списка о работниках, которые продолжают ездить на работу.

Кто проверяет пропуск?

Проверить пропуск могут только уполномоченные лица. Код сканируется специальным приложением, затем данные сверяются с паспортом, поэтому не забывайте документы. Нарушителей ждет предупреждение или штраф от одной тысячи рублей до 30 тысяч. Если нарушение совершалось неоднократно, была угроза нанесения вреда имуществу или человеку, то сумма увеличится от 15 тысяч до 50.

Ездить на работу в экстренных случаях можно, если деятельность вашей компании разрешена в период карантина. Для поездок необходимо получить цифровой пропуск, который не ограничивает ваш маршрут и выдается на срок до 30 апреля. Конечно, пропуск не разрешает вам часами прогуливаться по городу. Информацию о передвижении сотрудника и о тех, кто действительно должен находиться в офисе или заниматься доставкой могут запросить у работодателя.