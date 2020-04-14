Вторничные новости: пропуска, отсрочки, пожары и очередь

Происходит ли что-то важное кроме коронавируса, бесконечной скачки рубля и торгов за баррели? Сложный вопрос, но мы постарались не упустить интересное.

Мультипаспорт

15 апреля в Москве нельзя совершать поездки на длительные дистанции без цифрового пропуска. Выглядит он как QR-код и идентификатор из шестнадцати символов. Получить можно разовый пропуск для посещения магазина, если вы собираетесь ехать на машине или общественном транспорте, а также для других личных целей. Лимит оформления — два раза в неделю. Для посещения медучреждений получить пропуск тоже необходимо. Он действует один день, но получать его можно неограниченное число раз.

Курьеры и отважные сотрудники, которые продолжают ездить на работу могут получить специальный рабочий пропуск. Он действует до 30 апреля и не ограничивает маршрут, но использовать его для неспешных прогулок по городу категорически не рекомендуется. Подробнее о получении пропуска читайте в нашей статье.

Получить пропуск можно тремя способами:

Через сайт mos.ru

Отправить SMS на номер: 7377

По телефону: +7 (495) 777-77-77

Время, которое вам понадобится для оформления пропуска - 5 минут, если вы уже зарегистрированы на портале. Код приходит сразу после указания всей информации. Администрация сайта предупреждает, что из-за количества обращений время ответа может быть увеличено. В этом случае воспользуйтесь другими способами связи.

Одной катастрофой меньше

В Чернобыле наконец-то был потушен пожар, с которым спасатели вели борьбу больше десяти дней. На горящий лес пришлось сбросить около 500 тонн воды. Укротить стихию пожарным помог дождь. Распространение огня удалось предотвратить прежде, чем он дошел до складов с боеприпасами, хранилища ядерных отходов и распределительной станции ЧАЭС. На данный момент сообщается, что радиация в пределах нормы и жизни она не угрожает. Пожарным понадобится еще несколько дней, чтобы предотвратить тление, но пожара уже нет.

Яндекс следит за нами

Выйти за продуктами ночью — отличная идея, ведь в магазине никого не будет. К сожалению, так подумали и остальные жители района. Заботливый Яндекс теперь будет следить за очередями в магазине. В веб-версии Яндекс.Карт теперь можно посмотреть сколько людей в магазине и отправиться в момент затишья. Скоро такая возможность появится и для мобильной версии, а также расширится список магазинов.

ФСС переносит сроки

Для неторопливых бухгалтеров это действительно хорошие новости. Расчет по 4-ФСС за первый квартал официально перенесли на 15 мая. Правда, большинство компаний уже все отправили, но лучше поздно, чем никогда. Подтверждение основного вида деятельности тоже перенесли на май. Подтверждать свою деятельность теперь можно до 6 мая. Прежняя дата - 15 апреля. ФСС сопротивлялся до последнего с переносами сроков, отказаться от своих убеждений решились только 13 апреля.

С появлением коронавируса все новости связаны только с ним. Из-за приостановки деятельности предприятий становится чище воздух, возвращаются животные, снижается потребность энергии, но, к сожалению, возрастают тревожные новости о повышении цен и банкротстве. Компания “АСТЭК” хочет помочь продержаться в этих непростых условиях. Новым клиентам мы дарим три месяца бесплатного пользования облаком. Тем, кто уже с нами мы предлагаем гибкую систему оплаты, и возможность сэкономить на 1С.

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