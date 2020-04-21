Вторничные новости: космические доставки

Мир меняется, а вместе с ним меняются технологии, а также само восприятие жизни и ситуации в целом. У нас вызывают восторг люди, которые продолжают создавать что-то новое и быстро адаптируются в непростых условиях. Сегодняшний новостной выпуск мы бы хотели посвятить новым решениям.

Лондон стал ближе

Бизнес перешел в онлайн. Доставка стала спасением, большинство сотрудников сидят по домам, включая операторов колл-центра. Кофейни готовы приносить кофе, таксисты могут забрать ваши посылки из постамата, купить еду и привезти по указанному адресу. Специально для новых задач ИТ-компании разрабатывают новые решения. Битрикс-24 анонсировал продукт “Лондон” — это готовый домашний офис, а также полезные приложения для доставки. Терминалы курьеров заменяются смартфонами, отдел продаж может собирать заказы сразу со всех источников, не покидая домашних тапочек. Дополнительно счастливый обладатель нового Битрикса получает бесплатный домен для сайта.

Управляй и властвуй

Пользователи 1С также могут опробовать новую версию “Управление нашей фирмой”. Программа подходит для небольших торговых компаний с доставкой. С новым обновлением появился режим “Сборка заказа”. В нем можно отслеживать статус заказа перед отгрузкой. Изменения произошли и в сфере доставки: упростился ручной ввод, появился фильтр для маршрутных листов, информацию о доставленных заказах можно загружать из Excel. В связи с изменениями в законодательстве от 02.04.2020 изменились сроки оплаты налогов, торгового сбора, а также подачи декларации. Система напомнит вам о предстоящей оплате с учетом корректировки текущих дат отчетности.

К другим доставкам

Изменения происходят не только в приземленных сферах, но и в масштабах космоса. Объявлена дата отправки пилотируемого космического корабля многоразового использования Илона Маска. Первый запуск с экипажем на борту состоится 27 мая. Это будет первый полет США за девять лет без участия России. Роскосмос не остается в стороне. Несмотря на то, что наши корабли продолжают быть единоразовыми, создателям удалось сократить их стоимость на 30%, что делает их конкурентоспособными. Будем ждать с интересом 27 мая и надеяться, что полет пройдет в штатном режиме.

Старые-новые технологии

Доставлять космонавтов - дело сложное и рискованное, которое доступно не всем, поэтому вернемся к приземленным доставкам. Яндекс.Такси объявило о том, что поможет магазинам, предпринимателям и ремесленникам, которые пока не настроили центр логистики, доставлять заказы клиентам. Сейчас для небольших компаний это большая проблема. Поток покупателей, которые ждут свой заказ дома, увеличился, следовательно, сферу нужно быстро развивать, но каким образом не всем понятно.

По нашим исследованиям в сервисе, который будет помогать справляться с доставкой, предприниматели хотят видеть следующее: простое приложение, в котором формируется база заказов по дате и времени, с возможностью выстроить маршрут. Эта информация поможет комплектовать заказы и выдавать нужным курьерам. Водители будут следовать заданному маршруту, точно понимая сколько им понадобится времени.

Спешим обрадовать мечтателей. Приложение уже существует. Называется “Яндекс.Маршрутизация”. В нем нет автоматизации, но ее можно настроить с помощью интеграции с любой системой, включая 1С, в чем вам может помочь компания “АСТЭК”.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».