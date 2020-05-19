Все больше вопросов не только про пандемию. Хороший знак...

Двадцать семь регионов уже готовы к тому, чтобы снять ограничения. Стали появляться новости, которые касаются пандемии только косвенно или не имеют к ней отношения вовсе — хороший знак.

Что с алиментами?

С 1 июня появится маркировка, чтобы отделить неприкосновенные доходы, от основных. Взыскать задолженность нельзя с алиментов, маткапитала, пособий на детей и другой матпомощи. С маркировкой сразу возник вопрос: что делать при перечислении алиментов? Указывать код должны сами плательщики алиментов. Задача банка — создать для этого все условия.

Как работать магазинам?

Коронавирус постепенно отступает. Владельцы магазинов робко надеются, что совсем скоро смогут вернуться к прежней работе. Пока об этом речи не идет, но Роспотребнадзор составил рекомендации для сотрудников магазинов. Они же распространяются на действующие торговые точки: сотрудники должны носить маски и перчатки, необходимо измерять температуру персонала бесконтактным способом. Снижение количества заболевших в регионе на рекомендации не влияет. Ничего нового, но продолжаем следовать инструкциям.

Как продлить гарантию?

Магазины остаются на карантине, но что делать покупателям, у которых подходит к концу срок гарантии? Национальный союз защиты прав потребителей сообщает, что волноваться не стоит. Всем, у кого заканчивает срок гарантии, предоставляются каникулы, то есть срок будет увеличен. Воспользоваться гарантийным талоном можно после снятия ограничений.

Кто работает удаленно, тот не ест?

Переход на удаленку заставил Минтруд обратить внимание на тех, кто постоянно работает из дома и тех, кто имеет гибкую занятость. Сейчас готовится законодательная инициатива, чтобы урегулировать такие отношения между заказчиком и исполнителем. Предложенные решения должны обеспечить высокую заработную плату и официальное трудоустройство. Что предложат удаленщикам пока неизвестно, но будем надеяться на лучшее.

Работодателям необязательно дожидаться решения Минтруда, если хотите перейти на удаленку всем офисом. Вы можете обратиться в “АСТЭК”, чтобы получить рабочее пространство в облаке. Пакет программ и компонентов подбирается с учетом ваших запросов. Работайте эффективно даже из дома.

Где искать ответы?

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