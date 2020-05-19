Клерк.Ру
ASTEK1C.RU Облако класса А!

Все больше вопросов не только про пандемию. Хороший знак...

40

Двадцать семь регионов уже готовы к тому, чтобы снять ограничения. Стали появляться новости, которые касаются пандемии только косвенно или не имеют к ней отношения вовсе — хороший знак.

Что с алиментами?

С 1 июня появится маркировка, чтобы отделить неприкосновенные доходы, от основных. Взыскать задолженность нельзя с алиментов, маткапитала, пособий на детей и другой матпомощи. С маркировкой сразу возник вопрос: что делать при перечислении алиментов? Указывать код должны сами плательщики алиментов. Задача банка — создать для этого все условия.

Вторничные новости: все больше вопросов, изображение №1

Как работать магазинам?

Коронавирус постепенно отступает. Владельцы магазинов робко надеются, что совсем скоро смогут вернуться к прежней работе. Пока об этом речи не идет, но Роспотребнадзор составил рекомендации для сотрудников магазинов. Они же распространяются на действующие торговые точки: сотрудники должны носить маски и перчатки, необходимо измерять температуру персонала бесконтактным способом. Снижение количества заболевших в регионе на рекомендации не влияет. Ничего нового, но продолжаем следовать инструкциям.

Вторничные новости: все больше вопросов, изображение №2

Как продлить гарантию?

Магазины остаются на карантине, но что делать покупателям, у которых подходит к концу срок гарантии? Национальный союз защиты прав потребителей сообщает, что волноваться не стоит. Всем, у кого заканчивает срок гарантии, предоставляются каникулы, то есть срок будет увеличен. Воспользоваться гарантийным талоном можно после снятия ограничений.

Вторничные новости: все больше вопросов, изображение №3

Кто работает удаленно, тот не ест?

Переход на удаленку заставил Минтруд обратить внимание на тех, кто постоянно работает из дома и тех, кто имеет гибкую занятость. Сейчас готовится законодательная инициатива, чтобы урегулировать такие отношения между заказчиком и исполнителем. Предложенные решения должны обеспечить высокую заработную плату и официальное трудоустройство. Что предложат удаленщикам пока неизвестно, но будем надеяться на лучшее.

Работодателям необязательно дожидаться решения Минтруда, если хотите перейти на удаленку всем офисом. Вы можете обратиться в “АСТЭК”, чтобы получить рабочее пространство в облаке. Пакет программ и компонентов подбирается с учетом ваших запросов. Работайте эффективно даже из дома.

Вторничные новости: все больше вопросов, изображение №4

Где искать ответы?

Для пользователей 1С заработал портал "Бизнес в условиях COVID-19". На нем собрана вся актуальная информация об изменениях в законодательстве. Выделен отдельный блок для предпринимателей, руководителей и директоров. Если вы уже запутались и потеряли нить в "коронавирусном" законодательстве, то с помощью таблицы с анализом вы сможете восстановить цепь событий и получить полное описание нововведений.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».

ASTEK1C.RU Облако класса А!

АСТЭК - наша миссия , дать малому и среднему бизнесу в России конкурентное преимущество, основанное на использовании современных компьютерных технологий корпоративного уровня.

https://www.astek1c.ru/