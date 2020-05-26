Вторничные новости: о здоровье, отдыхе, документах и поправках

Сегодняшний наш выпуск посвящен сразу нескольким темам: насколько опасен компьютер, наступило ли будущее, когда выходной и можно ли вернуться к шашлыкам.

Компьютер больше не опасен

Медицинский осмотр для сотрудников, которые работают за компьютером, стал необязательным. Закон вступил в силу 24 мая. Ранее считалось, что сотрудники, которые работают за компьютером 50% и более от своего рабочего времени, подвержены вредоносному воздействию электромагнитного поля широкого спектра. Именно поэтому нужно было проводить медицинский осмотр Теперь норму получения безопасного электромагнитного излучения уточнили. Допустимый диапазон волны: 5 Гц-2 кГц, 2 кГц-400 кГц. Если по результатам спецоценки превышение не обнаружено, то проводить медосмотр сотрудников не нужно.

Мультипаспорт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило протестировать приложение, которое может заменить паспорт. Эксперимент будет проводиться в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021. Принять участие пока могут только жители Москвы.

Участник теста должен быть старше 18 лет, иметь регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Москве. Для получения услуги необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, там же нужно будет сдать биометрические данные. Вся информация будет передана в МВД. Ждать результата придется не дольше, чем обычный паспорт.

Инновационный паспорт позволяет зарегистрироваться в качестве ИП, подать декларацию 3-НДФЛ, получить выписки из ЕГРН, обратиться в Пенсионный фонд или встать на учет по месту пребывания. Появление "Мобильного идентификатора" не означает, что нельзя пользоваться обычным паспортом.

Ничто не забыто

Вирус медленно отступает, а значит можно вернуться к голосованию по Конституции и к Параду Победы. На данный момент в Кремле рассматривают возможность объединить эти два события в один день, объявив его выходным. Точная дата пока не назначена. Все зависит от эпидемиологической ситуации, но в приоритете 24 июня. Если ситуация не будет благоприятной, то Парад Победы придется перенести на 3 сентября. Голосование же будет проведено 8 июля. Сроки еще уточняются.

Лето без летних веранд

Открытия после карантина ждут многие. Внятный ответ о старте пока не получили владельцы летних веранд. Власти Москвы считают, что открытие нужно отложить. Пока дата остается прежней - 15 июня, но предполагается, что летние веранды откроются позже, чем непродовольственные магазины и сферы услуг.

Дата открытия уже переносилась несколько раз. Если это повториться, то шашлыки придется заказывать на дом. Для тех, кто собирается открывать доставку, команда “АСТЭК” разработала новый сервис “Маршрутизация”, который подходит для водителей и пеших курьеров.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».