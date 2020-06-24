Новостной обзор: о быстротечности, выплатах, налогах и праздниках

Листая ленту новостей, мы с радостью обнаружили, что коронавирус мелькает все реже и реже. Наконец-то можно сосредоточиться на работе, но об отдыхе тоже забывать не стоит.

Время быстротечно

Буквально на прошлой неделе мы напоминали вам о том, что нужно оповестить сотрудников о возможности перейти на электронные трудовые книжки до конца месяца — забудьте. В связи с коронавирусом, дату отодвинули с 30 июня на 31 декабря, поэтому можно не торопиться. К тому же, Собянин, например, рекомендует еще пару месяцев подержать сотрудников на удаленке, если есть такая возможность.

Всем больничный за счет ФСС!

Как начисляется больничный, если ваш регион не состоит в пилотном проекте? Работодатель оплачивает больничный, а затем ФСС возмещает затраты или учитывает в счет будущих страховых взносов. В пилотном проекте оплата идет сразу из фонда. Изначально планировался постепенный переход к пилотному проекту. Например, Москва должна была присоединить только в 2021. В связи с пандемией многие процессы запустились быстрее. ФСС берет на себя все выплаты по нетрудоспособности. Руководителю нужно просто собрать пакет документов и отправить в ФСС.

Сотруднику нужно принести больничный лист (можно в электронном виде) и заявление на получение пособия. Действия работодателя зависят от количества сотрудников в штате. Если за прошлый год в штате числились 25 сотрудников или больше, то нужно передать в ФСС реестр сведений по форме из приложения 1 к приказу ФСС от 15.06.2012 No 223.

Если сотрудников в штате меньше, то можно передать данные через реестр или лично в фонд в бумажном виде. В этом случае работодатель предоставляет заявление сотрудника, документы, которые подтверждают стаж и заработок подчиненного, а также опись документов по форме.

Работодатель должен уведомлять ФСС о том, что больше не нужно начислять пособие. К примеру, если сотрудница вышла на работу из декретного отпуска. Напомним какие именно пособия выплачивает ФСС:

Выплаты по нетрудоспособности;

Пособие по беременности и родам;

Пособие для женщин, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

Выплаты при рождении ребенка;

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

ИТ-сфера тоже пострадала

Поддержка может дойти и до ИТ-сферы. Мишустин предложил снизить взносы и налог на прибыль для ИП и компаний. Таким образом страховые взносы будут составлять 7,6% вместо 14%, а налог на прибыль с 20% снизится до 3%. Изменение будет бессрочным. Также предполагается отменить НДС с рекламы разработок на иностранных площадках. Разработчики же получат право на специальные субсидии от государства.

Никаких новогодних праздников?

Общественность обеспокоена судьбой новогодних праздников. Было внесено предложение: сократить праздничные дни до 3, чтобы компенсировать простой во время карантина. Прошедшая новость вызвала недовольства граждан, но на самом деле предложение даже не стали рассматривать. Естественно, расставаться с праздниками большинство не захочет, туристический бизнес сможет получить неплохую прибыль в этот период, также если сократить праздники, то нарушится рабочая годовая норма. Так что можно расслабиться и думать о январских каникулах без опасений. Сейчас же рассматривается предложение снова сделать выходным днем 31 декабря.

Работа компании может не зависеть от офиса. Чтобы у вас не было необходимости задумываться о сокращении выходных дней, “АСТЭК” предлагает создать удаленный офис. В него может войти не только бухгалтерия, отдел руководителя, но и отделы продаж, аналитики и центр логистики на базе программ 1С.

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