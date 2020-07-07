Новостной обзор: больничный после отпуска, электронные трудовые и удаленка

Половина 2020 уже пройдена. Сложно пока говорить о том, что нас ждет в будущем. Некоторые говорят, что возможна вторая волна пандемии, а еще и вспышка бубонной чумы. Смотря на эти страшные заголовки, мы можем сказать только одно: «работаем дальше, несмотря ни на что».

Отмена карантинных больничных

На календаре 7 июля и... все расслабились. Многие уже предпринимают попытки компенсировать этим летом месяцы карантина. Некоторые смельчаки даже отважились на поездки заграницу. Что их ждет по возвращению? Больничные, которые выписывались в начале пандемии в России, не используются с 1 июля. Если вы вернулись из-за рубежа и плохо себя чувствуете, то свяжитесь с больницей, к которой вы прикреплены. Нужно сообщить, что вы вернулись из другой стороны, а также сообщить о своем самочувствии. После этого вам оформят электронный лист нетрудоспособности. Оформление будет стандартным, никаких дополнительных компенсаций.

Бумажные войны

Электронная трудовая книжка вызывает много споров. В этот раз представитель ФНПР высказал мнение, что пользоваться новой версией трудовой пока небезопасно. Сомнение вызывает надежность защиты данных пользователей от взлома. Когда электронные книжки станут безопасным — неизвестно. Принимать решение о переходе придется самостоятельно.

Госуслуги расширяются

3 августа миру удаленных сотрудников и руководителей должен предстать обновленный портал «Госуслуги». Подразумевается, что обновленная версия позволит обмениваться документами, которые необходимы для трудоустройства. Требование о модернизации выдвинуто Владимиром Путиным.

Страсти по удаленке

Email может стать официальным документом. В связи с удаленкой руководители ищут новые пути для обмена данными. Подключение к электронному документообороту вызывает сложности: нужно проходить регистрацию, получать подпись. Для того, чтобы упростить этот процесс, юристы предлагают директорам издать внутренний приказ, который узаконит использование Email в качестве официального документа.

Если же вы считаете эту меру сомнительной, то мы готовы помочь с классической версией электронного документооборота. Команда «АСТЭК» подключит, зарегистрирует, настроит подпись и обучит работе с ЭДО. Вы сможете отправлять и подписывать документы из 1С не только сотрудникам, но и контрагентам.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».