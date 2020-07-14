Обзор бухновостей: проверки, индексация, новый закон и больничные

Настал вторник, а это значит, что пришло время новостного обзора от «АСТЭК». На повестке дня: имеете ли вы право не впустить проверяющего, что ждет пенсионеров, новый закон, а также причины, по которым работодатели не выплачивают полностью пособие по нетрудоспособности.

Без маски вход воспрещен

Постепенно возобновляются проверки, но не всех налоговиков можно пускать в компанию. ФНС выдал указания, согласно которым можно отказать в проверке проверяющему, если он пришел без маски и перчаток. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования налоговики обязаны при следующих обстоятельствах:

Нахождение на территории и помещениях компании;

Допрос;

Осмотры;

Вызовы в инспекцию;

Проведение инвентаризаций;

Ситуации, при которых инспектор контактирует с сотрудниками компании.

Грядет индексация

1 августа будут проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет будет проводиться автоматически без заявления. Не важно работает ли пенсионер 1 августа, учитывается период работы за 2019 года. Индексация будет зависеть от перечислений работодателя в пенсионный фонд. Также 1 августа ожидается индексация пожизненной накопительной пенсии. Она составит 9,1 процента.

Новый закон

13.07 был подписан новый закон. Изменения коснуться сотрудников, которые не могут устроиться на работу после увольнения из-за ликвидации компании или сокращения. Они получают следующие гарантии:

Выплата выходного пособия в размере средней месячной заработной платы;

Сохранение среднего месячного заработка на период поиска работы — два месяца, а также по решению службы занятости оплата может распространиться и на третий месяц;

Выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка.

Если сотрудник так и не смог найти работу на третий или на второй месяц поисков, то ему полагается выплатить средний заработок за месяц в течение 15 дней после окончания каждого периода трудоустройства.

Больничный с нарушениями

Новое разъяснение от ФСС коснулось больничных, в которых было выявлено нарушение. Если сотрудник не явился на осмотр вовремя. Отметка об этом может служить причиной, по которой работодатель имеет право снизить сумму выплаты по нетрудоспособности. К примеру, сотруднику был выдан больничный с 1 по 7 число. Ожидается, что сотрудник придет на осмотр 5 числа. Если он не явился без уважительной причины, то больничный лист будет отмечен кодом 24 «Несвоевременная явка на прием к врачу». В этом при расчете пособия будет учитываться не средний заработок, а федеральный МРОТ за месяц.

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