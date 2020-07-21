Новостной обзор: пока только такой киберпанк, который мы заслужили

Сегодняшний выпуск посвящен IT-сфере, уникальным товарам, цифровой валюте и электронным трудовым. К летающим машинам и чипам мы пока не приблизились, но от бумажной волокиты и ненужных вещей уже можем избавиться.

IT, живи!

IT-бизнес может получить самую низкую ставку на прибыль в федеральный бюджет- 3%. Региональная ставка для компаний обнулится. Также планируется изменить тарифы страховых взносов: ОПС - 6,0%, ОСС - 1,5%, ОМС – 0,1%. Правительственный проект уже внесли на рассмотрение. Если его примут, то пониженная ставка будет применяться с 2021 года.

Голый король на новый лад

Мода и технологии объединились. Виртуальная одежда успешно захватывает рынок, увеличив продажи во время карантина. Даже AliExpress сообщил в начале июня о возможности купить уникальную вещь из пикселей. В России это направление только развивается, но по предварительным оценкам будет иметь успех. Как это работает? Вы покупаете уже готовый наряд или просите дизайнера разработать уникальный лук. Чтобы ваш новый костюмчик сел, нужно сфотографироваться в обтягивающей одежде. Виртуальный гардероб — это возможность примерить новый образ, сделать необычное фото и при этом не загрязнять окружающую среду ненужными вещами.

Тоже деньги

Виртуальную валюту начнут контролировать. Закон о цифровых финансовых активах должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Соответственно нужно успеть вынести законопроект на второе и третье прочтение в весеннюю сессию, которая заканчивается 23 июля. Второе прочтение должно состояться 21 июля.

Законопроект устанавливает требования к информационной системе по выпуску валюты, а также дает определение цифровой валюте и цифровым валютным активам. Ко второму чтению из законопроекта исключили понятия: “майнинг” и “токен”. Также в этот законопроект не входят уголовная и административная ответственность. В осеннею сессию предполагается создание законопроекта, который будет регулировать оборот виртуальной валюты.

И все-таки они электронные

Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Уже 1 января 2021 г. на работу можно устраиваться с электронной версией. Если вы еще не перешли на новый тип трудовых, то работодатель должен уведомить сотрудников до 31 октября о переходе. Дать ответ о своем решении необходимо до 31 декабря. В случае, если сотрудник не подаст заявление, за ним будет сохранена бумажная трудовая. В будущем можно изменить свое решение в пользу электронной.

Подать заявление о переходе можно с помощью 1С в пару кликов. Отправка и получение документов возможна беспрепятственно с помощью электронного документооборота. Никаких больше курьеров, конвертов и переживаний. Просто подписываете документы электронной подписью и отправляете. «АСТЭК» берет на себя выпуск подписи и внедрение ЭДО с момента регистрации.

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