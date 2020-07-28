Вторничные новости: поговорим о здоровье ваших сотрудников

Пережитые события весной многие восприняли как дурной сон и вернулись к обычной жизни. Мы лишь хотим напомнить, что относиться к своему здоровью и здоровью окружающих нужно бережно. Сегодняшняя подборка посвящена мерам безопасности и новому порядку начислений больничных.

«Справочку, пожалуйста»

Заботиться о здоровье сотрудников должны не только они сами, но и работодатели. С июля у руководителей появились новые обязанности, которые установлены главным государственным санитарным врачом.

Теперь, если сотрудники выезжают за рубеж, их должны оповестить о необходимости лабораторного исследования в течение трех дней после возвращения в Россию.

Работодатель обязан проверить справку от сотрудника, которая подтверждает отрицательный результат тестирования COVID-19.

Тестировать или не тестировать?

Предположим, в вашем офисе работают такие трудоголики, которые предпочитают пляжу рабочий стол. Если кто и собирается в отпуск, то только на отечественные курорты. Даже если у вас все именно так, все равно нужно обеспечить безопасность в офисе: маски, перчатки, дезинфекция.

Некоторые работодатели решили, что выгоднее протестировать всех работников, но это не освобождает от масочного режима. О датах его прекращения пока неизвестно. Единственное появившееся уточнение связано с детскими учреждениями: перевозка детей, приготовление пищи и проведение экзаменов возможны только в масках до 1 января 2021 года.

Решение проблемы с финансированием предлагает Минтруд.

Возместим, только работайте

Минтруд расширил перечень расходов, которые можно компенсировать страховыми взносами. В этот список вошли затраты на маски, перчатки и антисептики для сотрудников. Размер компенсации: до 20% от страховых взносов компании за 2019 год. Подать заявление необходимо до 1 октября в территориальный ФСС.

Что можно компенсировать за счет ФСС?

Покупку термометров;

Лабораторные обследования работников на коронавирус;

Дезинфицирующие средства и дозаторы для них;

Дезинфицирующие средства для обработки транспорта;

Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Новые правила больничных, но не для всех

Изменился порядок начислений пособий по нетрудоспособности для тех, кто работает на территории с повышенным районным коэффициентом. Если сотруднику нужно уйти на больничный, но выплаты ниже МРОТ, то оплата будет соответствовать установленному МРОТ.

Это изменение уже давно вступило в силу, нас же интересует следующее: дополнительно к сумме больничного, если выплаты равны МРОТ, будет добавлен районный коэффициент.

Изменения были приняты задним числом, учитывать их необходимо с 19 июля 2020 года.