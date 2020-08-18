Как правильно расставаться с сотрудниками при сокращении

События развиваются не всегда так, как бы нам этого хотелось. Мы подготовили для вас статью на самый крайний случай, но надеемся, что она вам не понадобится. 13 августа 2020 г. в силу вступили новые правила, которые корректируют порядок оплаты при увольнении. Законы от 13.07.2020 No 210-ФЗ и 203-ФЗ включают: уточнение сроков выплат при ликвидации компании, новые сроки для подачи заявлений и пособия во время поиска работы. Рассмотрим все изменения.

Как платить при ликвидации

Новый закон помогает защитить интересы сотрудников, которые потеряли работу не по своей вине. Конституционный суд обратил внимание на отсутствие ограничений для ликвидации, если у фирмы есть долг перед сотрудниками. С 13 августа компания не может ликвидироваться без погашения данного долга.

При подаче в ФНС заявления о ликвидации необходимо указать, что все компенсации и пособия сотрудниками получены. Только после этого ликвидация признается законной, затем регистрируется.

Оплата во время поисков работы

После сокращения или ликвидации фирмы, сотруднику выплачивают среднюю месячную заработную плату. Он имеет право обратиться к бывшему работодателю за выплатой за второй месяц, если он не смог найти новую работу в течение месяца.

Ранее это положение не включало конкретные периоды подачи заявления и получения выплат. Теперь согласно новой редакции ст.178 ТК РФ подать заявление нужно не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца без работы. Выплатить нужную сумму компания обязана в течение 15 календарных дней.

Третий раз получить среднюю зарплату тоже можно, если сотрудник встал на биржу труда в течение 14 рабочих дней после увольнения, но новую работу за два месяца не нашел. В этот раз заявление можно подать только после положительного решения службы занятости.

Поскольку сотрудники должны получить деньги до окончания процесса ликвидации, работодатель может выплатить единовременно среднюю зарплату за второй и третий месяц поиска работы. Ранее в статье 178 ТК норма не была прописана, но такой тип оплаты предпочитают большинство работодателей.

Организации Крайнего Севера

Если сменить географию на северные районы, то здесь оплата происходит немного иначе. Работодатель сам оплачивает бывшим работникам второй и третий месяц по заявлению, а оплату за четвертый, пятый, шестой назначает служба занятости. Единовременная выплата возможна в пятикратном размере. Сроки в этом случае не меняются: 15 рабочих дней на заявление и 15 календарных дней на выплаты.

Карантин оказался тяжелым бременем для каждой отрасли, но благодаря ему трудовому кодексу уделили больше внимания. Нововведения коснулись удаленки, безопасности, а также норм выплат. Мы надеемся, что знания о том, как правильно ликвидировать компанию и оплачивать месяцы безработицы сотрудникам, вам не понадобится. Если же вам нужно сократить расходы на ИТ-обслуживание и 1С, компания “АСТЭК” готова вам помочь.