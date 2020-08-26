Вторничные новости: новые выплаты и отмена старых бумажек

Поговорим сегодня об изменениях, которые могут ждать родителей и бюджетников. Также на повестке дня бумажки, без которых, оказывается, можно жить.

Новые детские выплаты

Пока этот проект только отправлен на рассмотрение, но его точно встретят с радостью все родители школьников. Депутаты предложили оплачивать сборы в школу в размере 10 000 рублей. Предполагается, что сумма будет индексироваться каждый год. Деньги получат родители школьников с российским гражданством. Оформить выплату можно с 1 января 2021 года через МФЦ или пенсионный фонд.

Взялись за бюджетников

Правительство решили пересмотреть зарплату бюджетников, поскольку нет единой системы оплаты. Ответственность за зарплаты перекладывается на местные власти, а те перекладывают ответственность на работодателей. В итоге получается, что премии и надбавки больше, чем сам оклад.

Теперь сановную часть все-таки будет составлять оклад, поскольку премии и надбавки не гарантируют их получение каждый месяц. Естественно, зарплаты будут везде разными в зависимости от региона.

Жалобную книгу мне!

Скоро нельзя будет в порыве гнева потребовать в магазине жалобную книгу, потому что их просто отменят. На очереди 340 законов, которые были приняты в СССР и потеряли свою актуальность. Жалобная книга, к примеру, уже редко встречается в магазинах. Некоторые умельцы ее даже подделывают. Да и зачем разбирать чей-то почерк, когда можно прочитать отзывы в интернете.

Электронные больничные листы

Отменять бумажные носители, так отменять. В след за жалобной книгой могут исчезнуть и классические больничные листы. Минтруд подготовил законопроект с поправками для Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно ему будет исключена формулировка: «Выдается листок временной нетрудоспособности».

На смену ей придет другая: «Формирует листок нетрудоспособности в формате электронного документа». Конечно, прежде чем мы спасем несколько деревьев, отказавшись от бумажных бланков, нужно еще внести множество изменений и подготовить медучреждения, а также работодателей к нововведениям.

Электронный больничный направляют сразу в ФСС, затем его получает работодатель. Для этого нужно подключить электронный документооборот и электронную подпись. В этом вам может помочь компания «АСТЭК». Мы берем на себя весь процесс, начиная с регистрации. Наша техподдержка обучить работе и окажет своевременную круглосуточную поддержку.

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