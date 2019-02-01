1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Разберемся, в чем его уникальность и какие возможности он дает пользователям.

Бухгалтеру больше не надо бояться требований из налоговой. «Умный редактор» и шпаргалки помогут с отчетами, а работа с документами и группами компаний выходит на новый уровень.

Новый Астрал Отчет: Персональная доска задач

О каких бухгалтерских делах напомнит персональная доска задач в web-приложении «Астрал Отчет», и что в ней отображается?

В работе бухгалтера важен контроль сроков и соблюдение нормативов. При их нарушении на юридическое лицо или ИП могут быть наложены санкции или штрафы.

Чтобы предупредить возможные проблемы организаций, в web-приложении «Астрал Отчет» реализован сервис «Персональная доска задач». Новая функция напомнит о своевременной сдаче отчетности, обработке запросов из ФНС, ответе на уведомление или письмо. Кроме того, срок окончания действия лицензии будет всегда под контролем.

Все необходимое перед глазами

1. Что, когда и куда сдавать.

Индивидуальный календарь бухгалтера показывает даты предоставления отчетности с учетом налогообложения вашей организации или групп компаний.

2. Требования ФНС всегда под рукой.

Запросы от налоговой отображены в списке дел. Умная система сама распознает идентификационный номер, а также предоставит информацию о времени, отведенному на ответ.