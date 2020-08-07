Что такое ФГИС Меркурий и как в нем работать

Открыли кафе, пекарню или другую точку общепита? Значит вам нужно зарегистрироваться во ФГИС «Меркурий». Розничным и оптовым продавцам продукции, попадающей под ветеринарную сертификацию (мясо, колбаса, рыба и т.д.), тоже необходимо это сделать.

Если вы еще ничего не знаете о «Меркурии», то это система, которая обеспечивает контроль за производством и перемещением продукции животного происхождения. Так Россельхознадзор сокращает количество фальсификата и отслеживает недобросовестных продавцов и производителей.

Кстати, есть и первые успехи в выявлении мошенников — в Курганской области, например, за первое полугодие 2020 года обнаружили уже больше 50 так называемых «фантомов» — организаций, которые осуществляют деятельность только на бумаге, а в реальности ничего не производят. Даже места их регистрации оказываются очень сомнительными.

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Есть и те, кто пытается обмануть саму систему. Особенно отличился один предприниматель, продлевавший сроки годности мяса 38 (!) раз. Но махинациям скоро придет конец — в 2020 году планируется внедрить в «Меркурий» аналитический модуль для автоматического выявления фантомов. Пока таким мониторингом занимаются вручную.

Первые шаги

Как начать работать в «Меркурии»? Для начала нужно зарегистрироваться в Россельхознадзоре:

заполнить заявление (бланк можно найти на сайте ведомства);

указать сотрудников, которые будут взаимодействовать с системой, для чего им присваиваются права администраторов;

Обратите внимание! При регистрации указывается адрес электронной почты. Использовать один почтовый ящик для разных организаций нельзя.

отправить заявление на адрес info@svfk.mcx.ru (оно должно быть подписано ЭЦП), либо представить его лично в отделение Россельхознадзора.

Если у вас нет электронной подписи, оформите её всего за один рабочий день с помощью онлайн-сервиса Астрал-ЭТ. все что вам потребуется это паспорт и СНИЛС.

После того как заявку одобрят, сотрудники получат логины и пароли для входа в систему ФГИС «Меркурий». Регистрироваться должны не только организации, но и индивидуальные предприниматели.

Нашим клиентам мы помогаем подключиться к ФГИС Меркурий Меркурий бесплатно. Оставьте ваши координат в форме в конце статьи и мы свяжемся с вами и все подробно расскажем.

Что дальше?

Система «Меркурий» состоит из нескольких подсистем:

Каждая выполняет свою функцию. Нас интересует «Меркурий.ХС» — подсистема хозяйствующего субъекта. Она предназначена для подачи заявок на оформление сопроводительной документации. Также здесь можно получить доступ к выданным сертификатам и другой информации.

Хозяйствующий субъект (ХС) — это сама организация или ИП;

Поднадзорный объект (ПО) — место осуществления деятельности (здание или участок);

Площадка — точный адрес, по которому расположен объект общепита или торговли.

Сначала зарегистрируем ХС. Для этого нам понадобится система «Цербер». Да, еще одна) Управлять данными о хозяйствующем объекте напрямую в «Меркурии» нельзя.

Сведения о зарегистрированном в Россельхознадзора предприятии обычно уже есть в системе. Если нет — перейдите в пункт «Сведения об объектах» и затем нажмите «Добавить объект».

Иногда нужно найти организацию в «Меркурии», например, при ручном вводе информации о продукции и ее производителе. Запомните, поиск по ИНН системой не предусмотрен, можно воспользоваться другими реквизитами: номером предприятия в «Цербер», кодом GUID — он нужен, чтобы для организация с несколькими площадками не перепутала их, адресом предприятия, наименованием продукции, ее типом, видом и т.д.

Добавляем ХС, а затем создаем сведения о поднадзорном объекте и площадке. Только после того, как убедились в корректности введенных данных жмем «Добавить». На вашу электронную почту придет письмо для подтверждения. После одобрения заявки данные станут доступны в «Меркурий.ХС».

Теперь можно приступить к оформлению документов.

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Что такое ВСД и когда его нужно оформлять?

В системе «Меркурий» необходимо учитывать все товары, подлежащие ветеринарному контролю, в частности:

все виды мяса, субпродуктов и жиров;

колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса;

рыба и морепродукты;

сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты;

творог и сыры, включая плавленые;

яйца птиц;

мед натуральный;

супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления;

мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда.

Что-то из списка точно будет в вашем кафе или ресторане. К этим продуктам оформляются ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). Они бывают нескольких типов — в виде сертификата, свидетельства или справки. Форма ВСД также зависит от вида продукции и содержит сведения о поставщике и получателе груза, его объеме, результатах ветеринарной экспертизы.

Разделяют производственный и транспортный ВСД. Первый соответственно оформляется при изготовлении продукции, а второй при перевозке (его необходимо погасить, о погашении ВСД мы расскажем ниже).

Подробную инструкцию об оформлении ВСД вы найдете на нашем сайте. Там же можно оставить заявку на подключение к Астрал.Меркурий и воспользоваться бесплатным доступом к системе в течение 15 дней.

ТранспортныеВСД также различаются в зависимости от изменения их собственника:

ВСД со сменой владельца — обычный;

Без смены владельца — если перемещение осуществляется между подразделениями организации, складами, торговыми точками и т.п.;

Со сменой собственника без транспортировки — если товар покупатель забирает непосредственно со склада.

Входящим ВСД называют сертификат (как правило, это транспортный ВСД), с которым продукция поступает в организацию.

Возвратным — документ, оформляемый при возврате всей партии товара или ее части.

ВСД на биоотходы — документ создается после списания продукции из журнала. В нем указывают, что произойдет с ней дальше. К примеру, переработка на корм, утилизация и т.п.

Предприятия торговли и общепита чаще все-таки просто принимают продукты и после получения ВСД они должны его погасить, т.е. закрыть текущий документ.

Обновились некоторые правила оформления ВСД:

На погашение дается очень ограниченное время — 24 часа. При этом никаких переносов на ближайший рабочий день нет, если срок выпал на выходной — так тому и быть.

Если вы производите возврат, то ВСД нужно оформить сразу, нельзя отправлять поставщику товар обратно без сопроводительной документации.

Необходимо указывать упаковку и транспорт (вид и номер) в ВСД.

Поскольку система Меркурий создана для прослеживаемости всего цикла оборота — от производства до продукта на полке, в производственных ВСД нужно указывать сырье, а в транспортные вносить ссылку на производственные.

Если не верно оформить документы, можно получить существенный штраф. За несвоевременное погашение ВСД для юридического лица он составит от 10 000 до 20 000 рублей, либо грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Можно ли не использовать «Меркурий» и принимать груз без ВСД?

Без ВСД нельзя принимать поставленную продукцию, это противоречит законодательству. Нельзя использовать для оформления и бумажные формы.

Исключение — вы работаете в местности, где нет доступа к интернету. Тогда можно продолжить работу с бумажными ВСД. Но перечень местностей не имеющих доступа к связи, утверждается на уровне субъекта РФ, поэтому внимательно отнеситесь к изучению местного законодательства.

Астрал.Меркурий существенно облегчает работу сотруднику организации или ИП, к тому же в нем использованы некоторые функции, недоступные в основной системе. Вот только некоторые из преимуществ использования сервиса:

Подключение неограниченного количества предприятий в рамках одного тарифа;

Прием в один клик — объединяйте входящие документы в накладные и гасите их одной кнопкой (такой функционал отсутствует в бесплатном «Меркурии»);

Проведение инвентаризации на складе;

Поиск документов по номеру, дате создания, поставщику или получателю;

Погашение ошибочных ВСД и оформление возврата некачественной продукции поставщику;

В стоимость тарифа входит весь функционал — вам не нужно ничего доплачивать