Как проверить заказчика перед тендером

Никто не защищён от недобросовестных контрагентов при участии в электронных торгах. Поэтому перед тендером рекомендуется использовать системы проверки заказчиков.

Какие существуют риски

Компания, которая участвует в торгах как по 223-ФЗ, так и по 44-ФЗ, всегда подвергает себя рискам, связанным с недобросовестными заказчиками. Риски при работе с частными компаниями выше, чем при работе с государственными, бюджетными или унитарными организациями.

Основная опасность, с которой сталкиваются исполнителей — несвоевременная оплата услуг либо её полное отсутствие. Несмотря на то, что в договоре указан максимальный срок оплаты, такие заказчики его срывают.

В коммерческих тендерах встречается ещё большее количество опасностей. Связано это с тем, что такие закупки регламентируются исключительно Гражданским Кодексом РФ и 135-ФЗ, в отличие от государственных тендеров. Здесь может встретиться непрозрачность закупочного процесса и специфичные условия, из-за чего в коммерческих тендерах встречается много недобросовестных заказчиков.

Как проверить заказчика

Перед совершением коммерческой сделки принято проверять контрагента. Провести проверку можно как вручную, так и автоматически с помощью онлайн-сервиса.

Ручная проверка

Ручная проверка заказчика проходит на нескольких сайтах, предоставляющих различные сведения о контрагенте.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП . В первую очередь нужно получить основные сведения о заказчике. Сделать это можно в соответствующем сервисе на сайте ФНС. В строку поиска необходимо ввести ИНН, ОГРН или наименование организации и выбрать регион.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП даёт основную информацию о контрагенте: когда и на кого зарегистрировано предприятие, направление деятельности и другие данные.

Ознакомится с историей закупок . Найдя потенциального заказчика, полезно узнать его историю закупок. Сделать это можно на zakupki.gov.ru . Вся информация находится в разделе «Реестр организаций». Введите в поисковую строку название, ИНН или ОГРН и после этого изучите всё, что касается закупочной деятельности вашего потенциального контрагента.

Важно то, как заканчивались прежние сделки заказчика. Обратите внимание на процент доведённых до конца сделок, а также на причины, по которым заказчик отклоняет заявки.

Узнать, платит ли заказчик . Полезно проверить заказчика в картотеке арбитражных дел . На сервисе можно узнать, участвовал ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах, связанных с отсутствием оплаты сделок. Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН. Проверить контрагента . Проверить контрагента можно в сервисе « Прозрачный бизнес », который предоставляет ФНС. Система выдаёт широкий спектр информации об организации, включая дисквалификацию, ограничения, участие в несколько ЮЛ и т.д.

Заказчика имеет смысл проверять как можно тщательнее. Даже одна неуплата сделки с его стороны может говорить о недобросовестности. Иметь дело с таким заказчиком опасно и может повлечь за собой неприятные последствия для исполнителя.

Автоматическая проверка

Онлайн-сервис «Астрал.СКРИН» помогает ускорить процесс проверки контрагентов. Система проверяет контрагентов в надёжных источниках: Росстат, ФСФР России, Банк России, ФНС, ФАС, ЕФРСБ.

У сервиса есть несколько тарифных планов, в которых также можно выбрать дополнительные настройки. Например, в тарифе «Мониторинг» есть выбор количества компаний для проверки — от 50 до 1000.