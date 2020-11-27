Налоги, бухучёт и отчётность: что ждёт бухгалтера в 2021 году

С 2021 года начинают действовать новые законы и приказы, которые регламентируют работу бухгалтера. Изменения коснутся расчёта налогов, правил подачи деклараций, кадровой отчётности. Расскажем о том, что следует учесть бухгалтеру в следующем году.

Изменения для спецрежимов

С 1 января 2021 года перестанет действовать ЕНВД. У всех плательщиков этого налога остался месяц для того, чтобы выбрать другой налоговый режим и перейти на него.

В связи с этим изменения коснутся остальных налоговых режимов. Уже есть законопроект, который приблизит патентную систему налогообложения к ЕНВД. Документ предполагает расширение перечня видов деятельности для патента и возможность уменьшения его суммы на сумму уплаченных страховых взносов.

Патент смогут получать:

все фотографы, а не только фотоателье или фото- и кинолаборатории;

преподаватели в сфере дошкольного и дополнительного образования для детей и взрослых (сейчас — только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству);

повара, которые готовят и поставляют блюда на торжественные и другие мероприятия (сейчас — только по изготовлению блюд на дому);

фермеры, которые занимаются растениеводством (не только производством плодово-ягодных посадочных материалов, выращиванием рассады овощных культур и семян трав).

Изменения УСН

Предполагается, что этот спецрежим станет заменой ЕНВД для большинства организаций. Поэтому с 2021 года будут действовать новые, повышенные лимиты по доходам и численности сотрудников для УСН:

доходы могут составлять от 150 до 200 млн рублей в год;

среднесписочная численность сотрудников может быть от 100 до 130 человек.

Но для таких ИП и компаний будет действовать повышенная налоговая ставка — 8% для объекта «доходы», 20% для объекта «доходы минус расходы».

Также с 2021 по 2024 год будет действовать особая льгота для ИП на ПСН или УСН — налоговые каникулы. Они подразумевают нулевую налоговую ставку. На неё могут рассчитывать вновь зарегистрированные ИП, осуществляющие определённые виды деятельности, если это условие установил регион вплоть до 1 января 2024 года.

Для налогоплательщиков на ОСНО будут действовать обновлённые формы отчётности:

по налогу на прибыль;

по НДС ;

3-НДФЛ для ИП на ОСНО и для физлиц

Изменения в отчётности работодателей

Отчёт о среднесписочной численности сотрудников отменяется. Теперь его нужно подавать только один раз в год в составе РСВ.

Сдать отчёт по страховым взносам за 2020 год по новым правилам нужно до 1 февраля 2021 года.

Вместо отдельных форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ нужно будет сдавать объединённую форму 6-НДФЛ.

Ещё одно изменение касается формы СЗВ-ТД. Если работодатель не сдавал эту форму в 2020 году в связи с тем, что кадровых изменений не было, ему всё же придётся отчитаться по ней до 15 февраля 2021 года.

Также с 2021 года вводится штраф за несвоевременное или недостоверное представление СЗВ-ТД в размере от 300 до 500 рублей.

Изменения в имущественных налогах

Начиная с отчётности за 2020 год, организации больше не подают декларации по земельному и транспортному налогу. А декларация по налогу на имущество подаётся в новой форме: появились новые коды для льгот и новый признак для лица, заключившего соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

С 2021 года регионы не имеют права устанавливать сроки уплаты авансов и налога по транспорту и земле. Эти даты одинаковы для обоих налогов и теперь будут закреплены в Налоговом кодексе:

аванс — последнее число месяца за отчётным периодом;

налог — до 1 марта следующего года

Ещё одно нововведение — плательщики транспортного и земельного налога обязаны самостоятельно сообщать в налоговую о том, что у них есть объекты налогообложения, которые инспекция не учла при расчёте этих налогов. Это необходимо делать по форме, утверждённой приказом ФНС от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124. Если скрыть от ИФНС объект налогообложения, то последует штраф в размере 20 процентов от суммы неуплаченных налогов.

Изменения в НДС

С 2021 года прекращают действовать льготы по НДС:

для организаций, которые участвовали в подготовке и проведении российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1»;

для организаций, которые ввозят в Россию, реализуют или безвозмездно передают племенных домашних животных и их эмбрионы. Теперь продажу и ввоз этих товаров облагают НДС по ставке 10 процентов.

Ставка налога повышается до 20% для следующих операций:

передача племенного скота и птицы в лизинг с правом выкупа;

воздушные перевозки пассажиров и багажа.

Но это правило не распространяется на следующие виды авиаперевозок:

в Крым, Севастополь и обратно;

в Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно;

маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

Для этих перевозок по-прежнему действует нулевая ставка.

Также вводится электронный документооборот в системе «tax free». Теперь иностранцы, которые покупают товары в розницу, будут получать чеки для компенсации НДС в электронном виде. Организация розничной торговли должна компенсировать покупателям НДС, чтобы принять его к вычету по товарам, реализованным физлицам и вывезенным ими за границу.

Изменения в налоге на прибыль

Два важных изменения касаются налога на прибыль:

в НК закреплён порядок распределения прибыли при обособленных подразделениях и разных ставках налога на прибыль;

введена особая экономическая зона — Арктическая зона с пониженными ставками налога на прибыль

Компания с «обособками» может по какому-либо виду деятельности применять пониженную ставку налога на прибыль. В этом случае для расчёта региональной части налога на прибыль каждую налоговую базу нужно распределять между обособленными подразделениями.

Резиденты Арктической зоны имеют право на нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет и пониженную ставку налога в региональный бюджет. Но для них действуют ограничения по видам деятельности, а также особые условия, которые нужно выполнить, чтобы стать резидентом.

Изменения в НДФЛ

Добавлены новые виды медицинских услуг, по которым физлица могут получить социальный вычет по НДФЛ:

по медицинской эвакуации;

по паллиативной помощи;

по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов

Также расширен перечень дорогостоящих услуг по услугам репродуктивной технологии.

Помимо этого изменения коснулись налогообложения процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках. Теперь проценты выше определённого лимита —1 млн рублей × ключевая ставка Банка России — будут облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов.

Теперь НДФЛ облагаются:

купоны по облигациям;

дисконт, получаемый при погашении облигаций;

процент по государственным казначейским обязательствам и облигациям

Изменения в ПБУ

Для отчётности за 2020 год применяются следующие редакции ПБУ:

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;

ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы» — обязательно применять начиная с отчётности за 2021 год;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» — обязательно применять начиная с отчётности за 2022 год, раньше — по желанию.

Прочие изменения

Для IT-компаний бессрочно действуют пониженные тарифы страховых взносов, не зависящие от системы налогообложения.

Множество изменений коснулось электронной подписи. В основном они затрагивают правила аккредитации и работы удостоверяющих центров. Для пользователей ЭП есть хорошая новость — использовать подпись можно будет с любого электронного устройства без установки дополнительного программного обеспечения.

С 2021 года проект ФСС по прямым выплатам начнёт действовать во всех регионах.

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