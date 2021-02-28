Как заполнить новый отчет о персонале и зарплатах от Росстата

В январе 2021 года Росстат обновил форму статнаблюдения № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы». Разберем, кто и когда ее сдает, и как ее правильно заполнить.

Об отчете

Форма сведений утверждена приказом Росстата от 27.01.2021 № 37. С введением в действие этого приказа, старый приказ от 17.01.2019 № 7 утратил силу.

Отчет немного подкорректировали:

исправили размер МРОТ в основной таблице и разделе «Справочно»;

ввели дополнительную градацию по зарплате свыше миллиона рублей.

Кто сдает отчет

Все средние и крупные предприятия, независимо от сферы деятельности или формы собственности, которые попали в выборку.

Чтобы узнать, попала ли организация под выборочное наблюдение, нужно посмотреть индивидуальный список форм на сайте Росстата, или обратиться в орган статистики по месту нахождения организации.

Под выборку может попасть не только сама организация, но и некоторые из ее обособленных подразделений. По каждому их них нужно сдать свой отчет. Также форму выборочно должны подавать филиалы, представительства и подразделения иностранных компаний.

Малый бизнес эту форму не сдает.

Сроки подачи отчета

Периодичность сдачи отчета — один раз в два года. Но сведения Росстат получает и обрабатывает ежегодно, ведь в выборку каждый год попадают разные организации.

Тем, кто попал под наблюдение в 2021 году, впервые отчитаться по новой форме нужно будет за апрель 2021 года. Крайний срок сдачи отчета — 20 мая 2021 года.

Куда сдавать отчет

Подают сведения в территориальный орган статистики по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения.

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Как правильно заполнить форму

В адресной части сведений указывают полное название организации, как в учредительных документах, а затем в скобках сокращенное.

Обособленное подразделение указывает сначала свое наименование, а после — головной организации.

По строке «Почтовый адрес» указывают юридический адрес предприятия с почтовым индексом. Обособленные подразделения без юридического адреса вписывают почтовый адрес с индексом.

Далее организации без подразделений указывают код ОКПО. Обособленные подразделения или их головная организация указывают свой идентификационный номер.

В графы 3 и 4 вносят сведения о сотрудниках, которым была начислена зарплата за апрель. В их число включают постоянных, временных, сезонных работников и тех, кто трудился неполное время по трудовому договору.

В графе 3 не учитывают сотрудников, которые:

были наняты после 1 апреля и уволены до 1 мая;

находились в отпуске по беременности и родам или уходу за ребенком;

временно утратили работоспособность в апреле;

работали, как внешние совместители;

находились в апреле в отпуске без сохранения зарплаты дольше пяти дней;

работали по договору ГПХ;

не работали из-за простоя, по вине работодателя, или по причинам, не зависящим от обеих сторон дольше пяти дней в апреле;

работали в условиях неполного рабочего времени по трудовому договору, и оно составило меньше половины нормальной продолжительности рабочего времени;

работали в условиях неполного рабочего времени по инициативе работодателя, и неотработанное время в апреле превысило 40 часов.

Состав выплат, включаемых в зарплату для заполнения графы 4, определяют с учетом следующих особенностей:

Не включают выплаты разового характера. Например: единовременное поощрение, матпомощь к отпуску, вознаграждение за выслугу лет. Включают премии из расчетно-платежной ведомости за работу в апреле или марте (если премию за март начислили в апреле). Квартальную премию включают в размере 1/3 суммы, начисленной за первый квартал. При вахтовом методе работ, если зарплата начисляется за период больше одного месяца, приводят данные за один месяц. Для этого рассчитывают зарплату за один отработанный час и умножают на количество отработанных часов в апреле. Включают премии за ввод производственных мощностей, если они начислены к оплате в апреле. При совмещении должностей указывают общую сумму зарплаты по основной и совмещаемым должностям. Не включают оплату стоимости бесплатного питания, если нет данных о суммах на каждого сотрудника. Если работник находился в отпуске, то включают только часть суммы, которая пришлась на дни отпуска в апреле.

В разделе «Справочно» по строке 31 выделяют численность персонала, которому начислена зарплата в размере МРОТ.

Штрафы за несдачу отчета

Если просрочить или не сдать отчет, грозят штрафы по ст. 13.19 КоАП РФ:

руководителя компании или предпринимателя накажут на сумму от 10 до 20 тысяч рублей;

организацию — на сумму от 20 до 70 тысяч рублей.

Повторное нарушение обойдется еще дороже:

руководителю или предпринимателю — от 30 до 50 тысяч рублей;

организации — от 100 до 150 тысяч рублей.

Такой же размер штрафов ждет, если данные будут неполными или недостоверными.