Считать всех по головам: сплошное статнаблюдение для малого бизнеса в 2021

Обычно к статистическим отчетам относятся как к некоему атавизму и не особенно торопятся их сдавать. И если раньше надо было относить в Росстат бухгалтерскую отчетность, то теперь такой обязанности нет. Казалось бы — забить на эти «лишние» отчеты и дело с концом. Но в 2021 году засунуть голову в песок малый бизнес точно не сможет, потому что ведется сплошное статистическое наблюдение. Расскажем о том что это такое, за чем собирается наблюдать Росстат и как заполнить и сдать отчет.

Раз в пять лет представители малого и среднего бизнеса попадают под сплошное статнаблюдение. Это значит, что отчет должны подавать абсолютно все, кто относится к этим категориям.

В 2021 году под внимание Росстата попадает только малый бизнес, т.е.:

все микропредприятия;

все малые предприятия;

все ИП независимо от принадлежности к малому бизнесу.

Узнать, относитесь ли вы к тому или иному типу можно в Реестре СМП. Достаточно ввести ИНН или ОГРН и вам будут доступны нужные сведения. Там же можно скачать выписку, подтверждающую статус. Она вам может понадобится, например, если вы хотите принять участие в каком-нибудь электронном аукционе, предназначенном специально для СМП.

Обратите внимание! Если вы в течение 2020 года утратили статус малого предприятия и перешли в разряд средних или крупных, то на вас наблюдение не распространяется.

Какие отчеты нужно заполнить и как это сделать

Их всего два. Один заполняют индивидуальные предприниматели — «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» форма № 1-предприниматель (единовременная), код формы по ОКУД 0601032.

Форма небольшая, состоит из 3-х разделов. В первом необходимо указать основные данные о бизнесе:

осуществлялась ли предпринимательская деятельность в 2020 году и в течение скольки месяцев;

работал ли ИП также наемным сотрудником;

место ведения деятельности;

систему налогообложения;

данные о численности работников, причем тут также просят указать количество партнеров или членов семьи, которые вам помогают.

Во втором разделе отражаются данные о выручке, в третьем — об основных средствах и транспорте (в т.ч. арендованном).

В форме дано много подсказок по заполнению и в принципе проблем с отчетом возникнуть ни у кого не должно. Если что-то не понятно — можно заглянуть в Указания по заполнению, они есть в Приказе Росстата от 17.08.20 № 469.

Вторая форма предназначена для организаций — «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» форма № МП-сп (единовременная), код формы по ОКУД 0601033.

Она очень похожа на первую, структура и данные практически одинаковы. Но в Разделе 2 вам придется разбить ваших сотрудников на тех, кто работает по основной работе и совместителей, а также указать фонд оплаты труда. В таблицу с выручкой необходимо включить данные за 2019 год, а также выделить строительные работы и работы научно-технического характера.

В Разделе 3 организации также не отделаются указанием общих цифр — сведения об основных средствах придется разбить по категориям — здания, машины и оборудование, транспорт.

Несмотря на то, что Росстат обещает обрабатывать данные в целом, соблюдая конфиденциальность, необходимо указывать ФИО предпринимателя или название организации, адрес, другую контактную информацию и, конечно, подписать отчет.

Заполнять отчеты можно от руки или на компьютере. Если допустили ошибку, то нужно либо зачеркнуть неверный показатель и записать сверху правильный (при заполнении от руки), либо отправить корректировку, если вы уже заполнили и отправили форму в статистику электронно.

Бумажные формы доживают последние дни, по идее в 2021 году бизнес должен был отчитываться только электронно, но пока Росстат разбирается со своими внутренними регламентами, действуют временные правила и отчеты продолжают принимать на бумаге.

Способы и сроки подачи статформ

Есть целых пять способов передать Росстату отчеты:

1.Сдать электронно через оператора. Т.е. тем же способом, что обычную отчетность. Причем заполнить форму скорее всего можно прямо в программе или сервисе самого оператора.

Воспользуйтесь для отправки отчетов сервисом «Астрал Отчёт 5.0». Всегда актуальные формы, подсказки при заполнении, проверка на ошибки.

2.Через официальный сайт Росстата. При этом, чтобы можно было сформировать и отправить отчеты понадобится установить один из двух вариантов модуля: ON-line или OFF-line. При этом вам в любом случае потребуется электронная подпись — без нее вы отчетность не отправите.

3.Можно отправить формы через электронную почту — websbor-report@gks.ru. Но и тут служба статистики предупреждает, что отчет должен быть подписан электронно (см. FAQ)

4.Отправиться на обычную почту. Выше мы писали, что пока так отправлять отчеты можно, но только до того момента, пока не будут приняты соответствующие регламенты. Так, что поторопитесь, если выбираете этот вариант. Отправлять письмо нужно на адрес вашего территориального органа статистики (ТОС).

5.Самый непопулярный, но имеющий право на жизнь способ — принести отчет лично. Хотя, учитывая нестабильную эпидемобстановку, лучше уточнить в ТОС время приема и возможность предварительной записи.

Отчитаться нужно успеть до 1 апреля 2021 года. Времени достаточно. Но если вы умудрились пропустить срок, то вам дается второй шанс — до 1 мая 2021 года можно отправить формы сплошного наблюдения через портал Госуслуг.

Этот шестой способ подачи отчетов пока не функционирует. Планируется, что сервис будет запущен 1 марта. И угадайте что? Правильно — запись должна быть подтвержденной, а подтвердить ее можно, в том числе, с помощью имеющейся электронной подписи.

А наказывать будут?

Да, для тех, кто решит, что не хочет участвовать в сплошном статистическом наблюдении и не сдаст отчетность, предусмотрены штрафы.

В КоАП есть отдельная статья 13.9, так и называется «Непредоставление первичных статистических данных». Вас накажут в трех случаях:

отчетность не представлена;

отчетность представлена несвоевременно;

представленные данные недостоверны.

Размер штрафа — на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц —- от 20 000 до 70 000 рублей.