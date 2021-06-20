Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности

Одной из задач финансового управления в организациях является списание задолженностей.

Задолженность — это критерий оценки денежных отношений между контрагентами. Она бывает кредиторской или дебиторской. Может происходить между организацией и банком, страховым фондом, инвестиционной компанией или другим хозяйствующим субъектом или физическим лицом.

Что из себя представляет каждый вид задолженности, в каких случаях и в какие сроки происходит списание — читайте в статье.

Списание кредиторской задолженности с истёкшим сроком давности

Кредиторская задолженность — это ситуация, при которой организация должна определённую сумму денег кому-либо: юрлицу, индивидуальному предпринимателю или работнику. Такая задолженность подлежит списанию, если имеет истекший срок исковой давности или организация исключена из ЕГРЮЛ.

Цель списания кредиторской задолженности

Если в учёте фигурирует не списанная кредиторская задолженность, у которой истёк срок исковой давности, это грозит компании рядом проблем:

искажение фактической информации о состоянии имущества и обязательств фирмы перед кем-либо;

не списанную вовремя накопленную величину налоговая служба отнесёт к доходам компании и увеличит налог на прибыль;

компании придётся уплатить штраф за нарушение налогового законодательства.

Что такое срок исковой давности

Срок исковой давности — это время, за которое кредитор взыскивает долг с дебитора в принудительном порядке. В соответствии со статьёй 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок данного взыскания составляет три года.

Начало срока определяется моментом нарушения дебитором своих обязательств. Если установка момента нарушения не представляется возможным, срок начинается с момента предъявления требований кредитора.

Течение срока исковой давности может приостанавливаться на шесть месяцев. Это происходит по следующим причинам:

непреодолимая сила препятствует предъявлению иска;

ответчик или истец находятся в составе Вооружённых Сил РФ, которые переведены на военное положение;

правительство установило отсрочку на данный срок исковой давности ;

регулирующие законы конкретных отношений приостановили действие или утратили силу.

Перерыв срока исковой давности происходит в тот момент, когда должник возвращает часть суммы долга. После этого время срока обнуляется и считается заново.

Срок исковой давности восстанавливается в судебном порядке. В таком случае причины пропуска должны быть уважительны и связаны с личностью истца:

тяжёлая болезнь;

беспомощное состояние;

неграмотность и т.п.

Таким образом, срок долга может растягиваться и составлять дольше трёх лет, указанных в законодательстве. Бухгалтер не может списать задолженность как просроченную за данный период.

Документы

Обязанность компании — отслеживать течение срока кредиторской задолженности.

Списание долга необходимо проводить в том месяце, в котором этот срок истёк.

Далее бухгалтер должен пересчитать налог на прибыль за весь период после срока исковой давности. Списанный долг включается в доход компании и подаётся в ФНС с уточнённой декларацией.

Провести списание необходимо следующим образом:

сравнить данные сальдо и баланса в расчётах ведомостей;

оформить неунифицированный акт, который отражён в нормативных документах организации или использовать форму ИНВ-17;

сделать бухгалтерскую справку с указанием данных для проводки: реквизиты договора, акт выполненных работ, накладные, срок давности и сумма долга;

создать приказ на списание просроченного долга.

Кредитор обязан хранить вышеперечисленные документы в течение пяти лет после списания.

Проводки

Согласно приказу Минфина России от 06.05.1999 года, сумма кредиторской задолженности признаётся прочими поступлениями и отражается в Счёте 91 и на его субсчетах.

Добровольное возвращение просроченной задолженности проводят по Дт91 Кт76, Кт60. Возврат средств контрагенту по Дт76 Кт50, Кт51.

Выводы

Списать кредиторскую задолженность можно только на основании истёкшего срока исковой давности. Долг учитывается в статье доходов компании, поэтому после списания налог на прибыль пересчитывают. Срок исковой давности может составлять более трёх лет, указанных в законодательстве. Списание необходимо проводить в месяц истечения срока долга и хранить документы об операции пять лет. При списании кредитуется Счёт 91 «Прочие доходы и расходы».

Списание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность — это ситуация, при которой кто-либо должен организации определённую денежную сумму.

Необходимо выявить проблемный расчёт и провести анализ на возможность истребования долга. Если возврат средств невозможен, то задолженность списывается.

В каких случаях списывают дебиторскую задолженность

Существует три законных причины списания задолженности. Их подтверждает документация сторонних организаций, данные которых отражаются в бухгалтерском и налоговом учёте.

Причины списания следующие:

Организация не может решить в судебном порядке вопрос о взыскании долга с дебитора, так как срок исковой давности истёк. Государственный орган подписал акт пристава о невозможности взыскания. Дебитор прекратил свою организационную деятельность. Основанием для списания является запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юрлица.

Также дебиторская задолженность списывается, если судебные расходы при взыскании, превышают сумму долга. Часто, в таких случаях сумма долга не крупная.

Источники списания

Когда долг признаётся безнадёжным или нереальным к взысканию, его списывают за счёт специального резерва по сомнительным долгам. Покрыть убытки таким образом могут только те компании, которые используют метод начисления выручки по отгрузке.

Порядок формирования регулирует ст. 266 Налогового кодекса РФ. Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации налогового периода и зависит от срока долга:

списание полной суммы происходит, если срок задолженности превышает 90 дней;

если срок от 45 до 90 дней — сумма резерва составляет 50% от дебиторского долга.

задолженность не включается в сумму резерва, если срок долга менее 45 дней.

Если у компании нет резерва или сумма долга превышает запланированные показатели, то задолженность списывают как внереализационные расходы.

Ещё одним источником списания является чистая прибыль. Бухгалтер не вправе самостоятельно принимать решение о включении долга в счёт заработанной выручки. Такое заключение даёт руководство компании.

Бухгалтерский учёт списания дебиторской задолженности

Если у контрагента есть и кредиторская, и дебиторская задолженность, необходимо провести взаиморасчёт для выявления суммы списания.

Отслеживание и фиксацию срока исковой давности производят в таких документах, как:

акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные, подтверждающие взаимодействие;

акты сверок;

письменные и электронные обращения с призывами и ответами о погашении долга;

платёжно-расчётные документы.

Формирование проводки бухгалтерского учёта зависит от источника списания, и формируется по следующим формам:

резерв по сомнительным долгам — Дт63 Кт60, Кт62, Кт76;

прочие расходы — Дт 91-2 Кт60, Кт62, Дт76;

списание за счёт чистой прибыли — Дт 84.

Списанный долг остаётся на забалансовом счёте 007 и списывается через пять лет.

Налоговый учёт списания дебиторской задолженности

Дебиторскую задолженность списывают по таким же причинам, как и кредиторскую:

Организация не может решить в судебном порядке вопрос о взыскании долга с дебитора, так как срок исковой давности истёк.

Государственный орган подписал акт пристава о невозможности взыскания.

Дебитор прекратил свою организационную деятельность. Основанием для списания является запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юрлица.

Задолженность признаётся безнадёжной и списывается в счёт резерва сомнительных долгов или внереализационных расходов. После проведения документов требуется перерасчёт НДС.

Если дебитором является физическое лицо, то оплата комиссий подлежит обложению налогов и учитывается как иные доходы с кодом 4800.

Если организация использует УСН, то дебиторскую задолженность в налоговом учёте не ведут.

В бухгалтерском учёте документы о дебиторской задолженности хранятся четыре года.

Выводы

Списать дебиторскую задолженность необходимо на основании истёкшего срока давности или решения судебных приставов. Перед списанием необходимо провести взаиморасчёты с контрагентом. Списание происходит в счёт резерва сомнительных долгов или внереализационных расходов. Списание долга за счёт чистой прибыли принимается общим решением руководства организации. Организации, которые используют УСН с кассовым методом расчёта доходов, отражают дебиторскую задолженность только в бухгалтерском учёте.

Заключение

Списание задолженностей ведёт к финансовым потерям для кредитора. Поэтому важно отслеживать срок исковой давности и не допускать списаний в счёт чистой прибыли. В финансовых сервисах личного кабинета продукции Астрал Отчёт 5.0,Астрал Отчёт 4.5 и 1С-Отчётность возможно провести оценку стоимости компании. Результат оценки покажет, есть ли у организации кредиторская и дебиторская задолженность, что позволяет кредиторам истребовать долг, избежав неоправданных финансовых потерь.