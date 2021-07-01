УЦ «Калуга Астрал» получил аккредитацию? Давайте разбираться

Продолжают вступать в силу положения Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ, который внёс значительные изменения в сферу применения электронной подписи. Очередной этап начнётся 1 июля, то есть уже на днях.

Сейчас на повестке вопрос об аккредитации удостоверяющих центров, которые должны пройти её по новым правилам, дошло даже до слухов о прекращении деятельности некоторых крупных УЦ. В связи с этим многим стало непонятно, надо ли срочно менять электронную подпись и если да, то в какой УЦ обращаться.

Вносим ясность.

Что будет после 1 июля 2021

Коммерческие удостоверяющие центры (УЦ), которые выпускают квалифицированные электронные подписи, должны пройти аккредитацию по новым правилам. Если удостоверяющий центр пройдёт аккредитацию, то сможет и дальше выпускать КЭП для юрлиц и ИП вплоть до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года сертификаты квалифицированных подписей, выданных коммерческими аккредитованными УЦ, будут недействительны.

На данный момент относительно квалифицированных подписей, выпущенных коммерческими АУЦ, пока что не всё ясно. По мнению ФНС, вопрос о сроке действия таких КЭП определён окончательно — они будут действительны лишь до 31 декабря 2021 года. Но есть как минимум один нюанс, который необходимо учесть, чтобы поставить под сомнение позицию налоговой: у ФНС нет налаженной структуры для выпуска и технической поддержки электронных подписей.

Если все квалифицированные электронные подписи, выданные коммерческими УЦ (в том числе аккредитованными по новым правилам) прекратят своё действие 31 декабря (а это, напомним, ещё и конец отчётного периода), случится в буквальном смысле коллапс, и вряд ли налоговики будут к этому готовы. Сложно себе представить, что проблемы со сдачей отчётности или невозможностью электронного документооборота, возникшие одновременно у многих тысяч предпринимателей, будут решены налоговой службой максимально оперативно.

Поэтому бизнес-сообщество настаивает на том, чтобы квалифицированные электронные подписи для юрлиц и ИП, выпущенные аккредитованными по новым правилам УЦ, действовали в течение 12 месяцев с момента их выпуска.

Вроде бы ФНС не против, однако этот вопрос необходимо согласовать ещё и с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Поэтому окончательное решение по этому вопросу пока что не принято.

Что будет после 1 января 2022

С 1 января 2022 года электронные подписи для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов будет выпускать только удостоверяющий центр ФНС. Подписи будут на сертифицированном носителе в единственном экземпляре. Кредитным организациям подпись будет выдавать удостоверяющий центр ЦБ РФ. Выпуском электронных подписей для подведомственных организаций будет заниматься удостоверяющий центр Федерального Казначейства. ЭП для физических лиц будут выпускать коммерческие аккредитованные УЦ.

Таким образом, электронные подписи для юрлиц (ИП) будут оформляться исключительно на имя руководителя. Сотрудники организации, уполномоченные действовать от имени юрлица (ИП), должны будут использовать оформленные на них подписи для физлиц, а подтверждать их полномочия будет машиночитаемая доверенность. Формат такой доверенности ещё не утверждён и пока что находится в разработке.

Более подробно об этом рассказал наш коллега, руководитель по развитию продукта «Астрал-ЭТ» Денис Алдошин во время прямой трансляции, посвящённой нововведениям в сфере применения ЭП в 2021 году.

УЦ «Калуга Астрал» аккредитовали?

Процесс аккредитации по новым правилам проходит в несколько этапов. Компания должна собрать необходимые документы и подать их с соответствующей заявкой в Минцифры. После одобрения со стороны Минцифры пакет документов рассматривается Правительственной комиссии, включающей в себя представителей ФСБ, ФНС, Центробанка и других госорганов.

Поскольку процесс получения аккредитации по новым правилам оказался делом небыстрым, к настоящему моменту аккредитованы лишь несколько УЦ. Как и те, кто получит аккредитацию позже, они будут выпускать электронные подписи по установленному правилу: КЭП для руководителей организаций, ИП и нотариусов будут действовать до 31 декабря 2021 года. Сейчас решения по аккредитации ждёт не только удостоверяющий центр «Калуга Астрал», но и УЦ других крупных компаний.

Поскольку ситуация требует готовности к любому сценарию, мы связались и уже начали работать с одним из доверенных лиц УЦ ФНС.

Статус доверенного лица УЦ ФНС позволяет организации выдавать КЭП юрлицам, нотариусам и ИП от имени удостоверяющего центра ФНС. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией «Росэлторг», которое позволит нашим клиентам с 1 июля при необходимости получить КЭП от аккредитованного УЦ.

Заключение

Для нас очень важно обеспечить возможность работы с нашими продуктами как на время переходного периода, так и в дальнейшем. Планируется, что после получения аккредитации удостоверяющий центр «Калуга Астрал» будет выпускать квалифицированные электронные подписи до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года КЭП для юрлиц и ИП будут выпускаться через доверенное лицо УЦ ФНС АО «ЕЭТП» («Росэлторг»).

Обслуживанием таких КЭП по-прежнему будет заниматься служба поддержки «Калуга Астрал».